ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Пьяный стрелок под Локса и второй день Кальюлайд в Нарве

Сегодня, 29 августа, стало известно о том, что накануне вечером в лесу Касиспеа, что находится под Локса, 36-летний мужчина получил огнестрельные ранения, после того, как он с отцом приехал туда после звонка полиции. А тем временем президент Керсти Кальюлайд второй день находится в Нарве, где сегодня открыла педагогическую августовскую конференцию для многоязычных школ и дошкольных учреждений Эстонии, а также посетила завод по производству фильтров для воды Aquaphor. Все самые важные новости этой среды читайте в нашей ежедневной подборке.
ФОТО: Второй день Кальюлайд в Нарве начался в компании учителей — с открытия конференции многоязычных школ
В в Нарвском колледже Тартуского университета уже в 19-ый раз проходит педагогическая августовская конференция для многоязычных школ и дошкольных учреждений Эстонии. В этот раз конференцию открыла президент Керсти Кальюлайд и директор Нарвского колледжа ТУ Кристина Каллас. Loe edasi...
ФОТО DELFI: Президент Кальюлайд посетила нарвский завод Aquaphor
Кристина Каллас: президент является большой сторонницей того, чтобы русские и эстонцы учились в одних школах
Директор Нарвского колледжа Тартуского университета Кристина Каллас верит в то, что русские и эстонцы скоро будут учиться вместе, сообщая, что президент ЭстонииКерсти Кальюлайд всячески поддерживает эту идею. Определять, какой процент в классах должны составлять эстонцы, а какой — русские, на уровне законодательства Каллас считает лишним. Loe edasi...
Ночью в лесу под Локса алкострелок ранил мужчину. Мать пострадавшего обвиняет полицию в безразличии
Во вторник вечером в лесу Касиспеа, что находится под Локса, 36-летний мужчина получил огнестрельные ранения, после того, как он с отцом приехал туда после звонка полиции. Loe edasi...
Пьяный виновник ДТП с летальным исходом в Куусалу — бывший гонщик Яак Таммека
Во вторник вечером в волости Куусалу пьяный водитель врезался в другой автомобиль, что привело к смерти находившейся в нем пожилой женщины, и скрылся с места преступления. Согласно данным Delfi, это был бывший гонщик авторалли Яак Таммека. Loe edasi...
Банды малолеток — теперь и в Тарту?! На юношу наезжали на велосипеде, ”опытные” учили курить ”неопытных”
ФОТО: Самый охраняемый парк в Эстонии: в саду Канути проводят время преимущественно охранники и полиция
Если какой-нибудь турист сегодня после обеда попал в Таллинне в сад Канути, он мог даже испугаться: помимо полиции там можно было увидеть как минимум пять охранников. Loe edasi...
Тартуский университет со дня уволил директора библиотеки за недостойное поведение
Тартуский университет сегодня по соглашению сторон со дня прекратил трудовой договор с директором университетской библиотеки Мартином Халликом, назвав причиной утрату доверия из-за недостойного поведения. Loe edasi...
Русские школы готовятся к новому учебному году. Учителей не хватает, число учеников снижается, зарплаты растут
До 2500 евро в год за страховку! Таксисты подозревают страховщиков в картельном сговоре
В редакцию русского Delfi обратился таксист Владислав. Мужчина недоволен новыми — повышенными — ценами на страховку такси и подозревает, что фирмы сговорились. Страховщики и ведомства объяснили свое видение ситуации. Loe edasi...
МуПо: не каждый простаивающий автомобиль – рухлядь для утилизации
Читатель Delfi рассказал, что в феврале он направил в муниципальную полицию (МуПо) жалобу по поводу припаркованной во дворе Ласнамяэ машины. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО DELFI: Доза умиления! В рамках акции "Будь другом" Таллиннскому приюту для животных передали более 6000 евро
29 августа Таллиннскому приюту для животных на Пальясааре было передано более 6300 евро, собранных в рамках акции "Будь другом". 47 килограмм монет и конверт с купюрами (в том числе и иностранными) были вручены руководителю приюта Эве Тобиас. Loe edasi...
Водитель Ecolines разрешил пассажиру заскочить в магазин и оставил его с пустыми руками в чужой стране
Пассажира оставили на Рижском автовокзале лишь с телефоном и парой евро, но по словам автобусной фирмы, его и так долго ждали. Loe edasi...
Финское издание: какие товары и услуги финнам выгодно приобретать в Эстонии, а какие — уже нет?
На фоне повышения цен на алкоголь издание Iltalehti выяснило, что финнам еще есть смысл покупать в Эстонии, а для потребления каких товаров и услуг предпринимать путешествие на пароме бессмысленно. Loe edasi...
Российские мошенники взломали аккаунт пользователя Uber из Эстонии и разъезжают по РФ за его счет
КлиентUber Мартти жалуется, что кто-то взломал его аккаунт Uber и совершает с ним поездки по России. При этом деньги снимаются с его счета. Loe edasi...
ФОТО: Почему Prisma уже несколько дней продает просроченные товары? Не подействовало даже замечание клиента
Посетивший Prisma клиент утверждает, что сказал и работникам магазина, что товар просрочен. Но придя в магазин спустя несколько дней, он увидел точно такой же просроченный кетчуп. Loe edasi...
ВИДЕО | Самый современный перекресток в Эстонии с высоты птичьего полета
Строительство двухуровневой развязки с круговым движеним в таллиннском районе Хааберсти практически завершено. Во вторник, 28 августа, здесь был торжественно открыт пешеходный туннель. Полностью движение на перекрестке откроется осенью. Автор видео Dmitri Povilaitis. Loe edasi...
Забытый Таллинн: Как красивый мавзолей превратился в обычную парковку. История старого еврейского кладбища в Таллинне
В Таллинне на улице Магазини за частью старой плитняковой стены есть небольшая асфальтированная площадка — это все, что осталось от уничтоженного в 1960-ые годы старого еврейского клабища. Loe edasi...
НАШИ В ГРУЗИИ: Сотрудники DELFI посетили грандиозный юбилейный концерт Вахтанга Кикабидзе в Батуми
Недавно в Грузии, в солнечном Батуми, состоялся торжественный юбилейный концерт легенды советской и грузинской эстрады, талантливого певца и актера, исполнителя главной роли в широко известном фильме “Мимино” Вахтанга Константиновича Кикабидзе, посвященный 80-летию артиста. В концерте приняли участие друзья певца, известные исполнители — Валерий Меладзе, Тамара Гвердцители, Нани Брегвадзе, Эмин Агаларов, Эка Мамаладзе, Лиза Багратиони. Loe edasi...
Путин объявил о смягчении проекта пенсионной реформы в РФ
Президент РоссииВладимир Путин объявил, что проект пенсионной реформы будет скорректирован — в частности, для женщин пенсионный возраст поднимут не до 63, как планировалось изначально, а до 60 лет. Такое заявление он сделал в своем телеобращении, стенограмма которого выложена на сайте Кремля. Loe edasi...