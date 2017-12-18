ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Пьяные выходки Индрека Таранда и инцидент с полицией на улице Виру

Пьяный Индрек Таранд раскритиковал председательство Эстонии в Совете ЕС и вступил в перепалку с политиками, а на улице Виру задержание подростка привело к стычке полицейских со свидетелями инцидента. Не пропустите также наш ТОП материалов из архивов, о которых мы вспоминали в 2017 году.
ФОТО и ВИДЕО: Семья Тыниссон о жизни в деревне: где же еще, если не здесь?
”Когда меня спрашивают, почему мы хотим жить в деревне, то мне особо нечего ответить. Где же еще, если не здесь?” — говорит Койт Тыниссон из Ляэне-Вирумаа.
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Пьяный Индрек Таранд раскритиковал председательство Эстонии в Совете ЕС и вступил в перепалку с политиками
12 декабря в Страсбурге состоялся ужин эстоноземельцев, работающих в институтах Европейского Союза. Евродепутат Индрек Таранд отличился броской и длинной речью.
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ТАБЛИЦА: Какие должности в 2017 году в Эстонии были самые высокооплачиваемые
ТОП
Согласно базе данных крупнейшего в Эстонии портала по трудоустройству CVKeskus.ee, самая высокая зарплата, публично предложенная работодателями в объявлениях о вакансиях, была заявлена для должности менеджера по продажам и превышала 10 000 евро.
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США выделят Эстонии почти 14 миллионов долларов на защиту от российской агрессии
Подписанный на прошлой неделе американским президентом Дональдом Трампом законопроект об оборонном бюджете страны на 2018 год позволяет секретарю военно-воздушных сил США закупать землю и строить военные объекты за пределами Соединенных Штатов.
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Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз продукции с эстонского рыбзавода
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ рассмотрела материалы, полученные в ходе инспекции специалистами Россельхознадзора латвийских и эстонских предприятий.
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ФОТО: В Пылвамаа в результате ДТП погиб 35-летний водитель, непристегнутый и без прав
Вечером в воскресенье в Пылвамаа произошло тяжелое дорожное происшествие. Погиб 35-летний водитель, который не был пристегнут ремнем безопасности и не имел водительских прав.
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ФОТО и ВИДЕО: Яанус и Тайми Паал: нас свел комсомол!
Первое воспоминание Яануса Паала (70) в его жизни — направленный в лицо луч света. ”Мне было четыре года, когда силовики заявилась к нам с обыском, — вспоминает он тот день, когда его мать Сельму и тетю Лайне силой увели из дома. — Мы остались вдвоем с отцом. Слепой мужчина и маленький мальчик. Он знал дорогу, а я был его глазами”.
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ФОТО: Юри Ратас поприветствовал коллег из Латвии и Литвы на Балтийском вокзале
Сегодня утром перед ожидающими автобусов на Балтийском вокзале людьми открылось неожиданная картина — среди них находился и премьер-министр Эстонии Юрии Ратас с сопровождающими.
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Газета: в даче взятке члену правления Eesti Raudtee подозревается директор фирмы, занимающейся локомотивами
По данным Ärileht, в даче взятки члену правления Eesti Raudtee Сергею Федоренко подозревается председатель правления предприятия E.R.S. Сергей Балыбин.
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ВИДЕО: На улице Виру полицейские задержали подростка, что привело к стычке со свидетелями инцидента
В субботу около 21:00 на улице Виру в Старом городе сотрудники полиции задержали курившего и пытавшегося убежать подростка, а свидетели задержания попытались за него вступиться. Помощники полицейских вынуждены были применить силу.
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ФОТО: Знакомьтесь — самый грязный представитель общественного транспорта Таллинна
На прошлой неделе Kasulik провел проверку в столичном общественном транспорте. Выяснилось, что более высокое органическое загрязнение встречается в автобусе номер 59 и троллейбусе номер 4.
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ТОП материалов из архивов. Минутка ностальгии: о чем мы вспоминали в 2017 году
В 2017 году было много событий, заставивших нас вспомнить прошлое. Конечно же, это и приближение 100-й годовщины независимости Эстонии, и празднование 100-летия Октябрьской революции, и 40-летний юбилей Ласнамяэ, и грядущий снос торгового центра Kaubamaja, и многое другое. Смотрите подборку самых интересных материалов из архивов, которые мы опубликовали в этом году.
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