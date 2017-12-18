ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Пьяные выходки Индрека Таранда и инцидент с полицией на улице Виру

Пьяный Индрек Таранд раскритиковал председательство Эстонии в Совете ЕС и вступил в перепалку с политиками, а на улице Виру задержание подростка привело к стычке полицейских со свидетелями инцидента. Не пропустите также наш ТОП материалов из архивов, о которых мы вспоминали в 2017 году.

ФОТО и ВИДЕО: Семья Тыниссон о жизни в деревне: где же еще, если не здесь?

”Когда меня спрашивают, почему мы хотим жить в деревне, то мне особо нечего ответить. Где же еще, если не здесь?” — говорит Койт Тыниссон из Ляэне-Вирумаа.

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Пьяный Индрек Таранд раскритиковал председательство Эстонии в Совете ЕС и вступил в перепалку с политиками

Valimiskogu Estonias 24.09.2016 Foto: Andres Putting

12 декабря в Страсбурге состоялся ужин эстоноземельцев, работающих в институтах Европейского Союза. Евродепутат Индрек Таранд отличился броской и длинной речью.

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ТАБЛИЦА: Какие должности в 2017 году в Эстонии были самые высокооплачиваемые

Ehitamine Tallinnas Foto: Priit Simson

Согласно базе данных крупнейшего в Эстонии портала по трудоустройству CVKeskus.ee, самая высокая зарплата, публично предложенная работодателями в объявлениях о вакансиях, была заявлена для должности менеджера по продажам и превышала 10 000 евро.

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США выделят Эстонии почти 14 миллионов долларов на защиту от российской агрессии

Liitlaste AWACS lennuk E-3 külastas Ämari lennubaasi Foto: Kaitseväe peastaabi teavitusosakond

Подписанный на прошлой неделе американским президентом Дональдом Трампом законопроект об оборонном бюджете страны на 2018 год позволяет секретарю военно-воздушных сил США закупать землю и строить военные объекты за пределами Соединенных Штатов.

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Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз продукции с эстонского рыбзавода

kilud Foto: Igor Zarembo, RIA Novosti

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ рассмотрела материалы, полученные в ходе инспекции специалистами Россельхознадзора латвийских и эстонских предприятий.

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ФОТО: В Пылвамаа в результате ДТП погиб 35-летний водитель, непристегнутый и без прав

Liiklusõnnetus Põlvamaal Foto: PPA

Вечером в воскресенье в Пылвамаа произошло тяжелое дорожное происшествие. Погиб 35-летний водитель, который не был пристегнут ремнем безопасности и не имел водительских прав.

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ФОТО и ВИДЕО: Яанус и Тайми Паал: нас свел комсомол!

Foto: Argo Ingver

Первое воспоминание Яануса Паала (70) в его жизни — направленный в лицо луч света. ”Мне было четыре года, когда силовики заявилась к нам с обыском, — вспоминает он тот день, когда его мать Сельму и тетю Лайне силой увели из дома. — Мы остались вдвоем с отцом. Слепой мужчина и маленький мальчик. Он знал дорогу, а я был его глазами”.

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ФОТО: Юри Ратас поприветствовал коллег из Латвии и Литвы на Балтийском вокзале

Balti peaministrite kohtumine Balti jaama paviljonis Foto: Karin Kaljuläte

Сегодня утром перед ожидающими автобусов на Балтийском вокзале людьми открылось неожиданная картина — среди них находился и премьер-министр Эстонии Юрии Ратас с сопровождающими.

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Газета: в даче взятке члену правления Eesti Raudtee подозревается директор фирмы, занимающейся локомотивами

Sergei Balõbin Foto: Rauno Volmar

По данным Ärileht, в даче взятки члену правления Eesti Raudtee Сергею Федоренко подозревается председатель правления предприятия E.R.S. Сергей Балыбин.

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ВИДЕО: На улице Виру полицейские задержали подростка, что привело к стычке со свидетелями инцидента

В субботу около 21:00 на улице Виру в Старом городе сотрудники полиции задержали курившего и пытавшегося убежать подростка, а свидетели задержания попытались за него вступиться. Помощники полицейских вынуждены были применить силу.

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ФОТО: Знакомьтесь — самый грязный представитель общественного транспорта Таллинна

Foto: Karin Kaljuläte

На прошлой неделе Kasulik провел проверку в столичном общественном транспорте. Выяснилось, что более высокое органическое загрязнение встречается в автобусе номер 59 и троллейбусе номер 4.

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ТОП материалов из архивов. Минутка ностальгии: о чем мы вспоминали в 2017 году

Foto: Delfi kollaaž

В 2017 году было много событий, заставивших нас вспомнить прошлое. Конечно же, это и приближение 100-й годовщины независимости Эстонии, и празднование 100-летия Октябрьской революции, и 40-летний юбилей Ласнамяэ, и грядущий снос торгового центра Kaubamaja, и многое другое. Смотрите подборку самых интересных материалов из архивов, которые мы опубликовали в этом году.

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