ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Пьянство жителей Эстонии, приключения нарвитян и старт Õllesummer

Сегодня, 5 июля, был опубликован ежегодный список стран по количеству потребляемого чистого алкоголя на душу населения, в котором Эстония оказалась на первом месте. Также в эту среду появились новости о том, что в Нарве алководитель пытался скрыться от полиции и врезался в стену, а другому нарвитянину приготовленный в оконном проеме шашлык обошелся в 40 евро штрафа. Кроме того, сегодня на Таллиннском певческом поле начался 24-й фестиваль Õllesummer. Об этом и многом другом читайте в нашей ежедневной подборке.
Яна Тоом — о ”списке трех сестер”: 50/50. Все решится в пятницу
По словам Яны Тоом, ведущей переговоры о возможном создании своего избирательного списка, в пятницу этот вопрос решится, и никто никаких дополнительных дней на обсуждение вопроса брать не будет, пишет Eesti Päevaleht.
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PERH дискриминировала и незаконно уволила работницу-инвалида, а теперь подает на нее в суд
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Комиссия по трудовым спорам пришла к заключению, что в Северо-Эстонской региональной больнице (PERH) притесняли сотрудницу, имеющую проблемы со здоровьем. Ей была назначена компенсация за дискриминацию. Больница с решением не согласна — дело передано в суд, пишет Eesti Ekspress.
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Во время расследования стрельбы в Копли были задержаны двое находившихся в розыске
Мужчина, который был задержан в связи с происшествием в воскресенье, освобожден, сообщил руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.
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Раненные на Коплиских линиях охранники поправляются, их жизнь вне опасности
В воскресенье в Копли в ходе стрельбы пострадали двое охранников. По данным Delfi, они успешно поправляются и, очевидно, одного из них скоро отпустят домой. Преступник же по-прежнему в бегах.
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Следователь: пропавший в Латвии Ваня раньше не бывал в Эстонии, у него нет здесь знакомых
Эстонская полиция всестороннее сотрудничает с латвийскими коллегами, чтобы помочь найти пятилетнего Ваню. По данным на настоящий момент, у Вани нет в Эстонии ни близких, ни знакомых, а также мальчик раньше не бывал в Эстонии.
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ВИДЕО: Опасный маневр! В Нарве алководитель пытался скрыться от полиции и врезался в стену
В воскресенье, 2 июля, рано утром мужчина за рулем Chrysler находился в состоянии алкогольного опьянения и проигнорировал требование полицейских остановиться. Он пробовал скрыться от полиции, но во время погони врезался в стену. Затем пытался сбежать с места происшествия.
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Приготовленный в оконном проеме шашлык обошелся нарвитянину в 40 евро штрафа
Идаским спасательным центром оштрафован нарвитянин Юрий, жаривший в своей квартире на улице Раквере шашлык, установив мангал в оконном проеме.
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СТАТИСТИКА: Жители Эстонии больше всех в мире закладывают за воротник
Издание Worldatlas.com опубликовало ежегодный список стран, упорядочив их по количеству потребляемого чистого алкоголя на душу населения. Свершилось: Эстония наконец-таки действительно выделилась на мировой арене. Мы, по данным издания, не просто в пятерке. Мы — первые, пишет Forte.
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Вместо шествия в рамках праздника песни и танца ЭТВ+ показывал телезрителям мультфильмы
Русскоязычный телеканал ЭТВ+ во время шествия в рамках XII Молодежного праздника песни и танца показывал мультфильмы и многосерийные передачи. Само шествие транслировали в Facebook и на портале.
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ГРАФИК и ВИДЕО DELFI: Пешеходы теперь могут пересекать перекресток Хобуяама и по диагонали
На таллинском перекрестке Хобуяама на прошлой неделе в понедельник начали использовать новую программу работы светофоров, которая отдает предпочтение пешеходу и дает возможность переходить дорогу во всех направлениях.
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Читательница из Кивиыли: три недели без горячей воды — это нереально долго!
После того, как Delfi опубликовал напоминание нарвитянам о том, что 3 июля отключат горячую воду, а вернут ее 10-го, нам написала наша читательница из Кивиыли. Она сообщила, что у них в городе отключение горячей воды произошло одновременно с Нарвой, но появиться она снова в кранах только 21 июля, то есть спустя почти три недели.
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ФОТО: Õllesummer набирает обороты! Смотрите, сколько в этом году стоят пиво и закуски
Шампуры с шашлыками крутятся, мясо на гриле, пиво в холоде и музыкальные группы готовятся к выходу на сцену!
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