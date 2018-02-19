ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Провозглашение недели независимости ЭР, пожар в Rocca al Mare и разговоры о новой партии

Премьер-министр Юри Ратас провозгласил в понедельник открытой неделю торжеств в честь столетия Эстонии. В торговом центре Rocca al Mare произошел пожар, а Маргус Цахкна и группа специалистов проводят тайные встречи по созданию новой партии. Обо всем самом интересном и важном читайте в нашей подборке.

Ратас провозгласил неделю столетия Эстонии: глубоко несправедливо раскалывать общество, постоянно говоря о "нас" и о "них"

Shinzo Abe Eestis Foto: Andres Putting

Премьер-министр Юри Ратас провозгласил сегодня открытой неделю торжеств в честь столетия Эстонии и призвал всех жителей страны вместе работать ради общих целей, больше думать о тех, кто рядом, проявлять больше солидарности и эмпатии, а также чаще размышлять о том, что еще можно сделать ради нашего лучшего и более справедливого будущего.

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ФОТО и ВИДЕО: Пожар в торговом центре Rocca al Mare потушен. Ни люди, ни автомобили не пострадали

В 9:56 в Центр тревоги поступило сообщение, что в торговом центре Rocca al Mare произошло возгорание в вентиляционной шахте. К настоящему моменту пожар потушен, спасители больше очагов возгорания не нашли.

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ФОТО DELFI: Маргус Цахкна и группа специалистов проводят тайные встречи по созданию новой эстонской партии

Foto: Andres Putting

Уже на протяжении нескольких месяцев группа специалистов из различных сфер проводит тайные встречи, на которых обсуждаются проблемы Эстонии с целью создания новой партии, хотя окончательное решение пока принято не было, пишет Eesti Päevaleht.

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Смерть на Тартуском марафоне: скончался профессор ТУ

Foto: Argo Ingver

В воскресенье с Тартуского лыжного марафона в больницу был доставлен 51-летний мужчина, чью жизнь не удалось спасти. Погибшим оказался профессор географии человека Тартуского университета Рейн Ахас.

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Пьяный водитель BMW без прав разбился в Таллинне с двумя девушками

BMW'd millega eesistumise ajal VIP'e sõidutatakse Foto: Madis Veltman

Вечером в воскресенье, 18 февраля, нетрезвый молодой человек за рулем автомобиля BMW попал в Таллинне в ДТП, в результате которого в больнице оказались как сам водитель, так и двое пассажирок — девушки в возрасте 18 и 20 лет, пишет rus.err.ee.

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Грядут морозы! На наступившей неделе столбик термометра опустится до -22°C

Foto: Tiit Blaat

На наступившей неделе, по прогнозам синоптиков, ожидаются сильные морозы, местами до -22°C. На юбилей ЭР также будет морозно.

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В Эстонии стартует юбилейная неделя празднования столетия независимости

фото иллюстративное Foto: Jaanus Lensment

В понедельник, 19 февраля, в полдень состоится торжественное открытие недели празднования столетнего юбилея Эстонской Республики. В течение недели в крупных городах Эстонии пройдет серия знаменательных событий, которые расскажут об истории провозглашения Эстонской Республики. Сто лет назад 19 февраля в Таллинне был основан Комитет спасения, составивший манифест независимости Эстонии, значится в пресс-релизе.

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ВИДЕО: В Ивангороде в двух вагонах обнаружили контрабандные товары на 300 000 евро

Foto: Kaader videost

На железнодорожной станции при проверке прибывшего из Эстонии железнодорожного состава в двух вагонах была найдена контрабанда на сумму свыше 300 000 евро.

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Олимпийский стриптиз. Фигуристка показала свою грудь

Guillaume Cizeron ja Gabriella Papadakis Foto: LUCY NICHOLSON, REUTERS

Французская фигуристка Габриэла Пападакис, выступающая в танцах на льду с Гийомом Сизеромом, во время своего проката испытывала проблемы с костюмом - у нее отстегнулась верхняя застежка платья. При выполнении одного из элементов Габриэла случайно обнажила грудь.

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ФОТО читателя Delfi: 100 лет Красной Армии у эстонских рубежей

Sõjaväetehnika Ivangorodis 2018 Foto: Delfi lugeja

Вблизи российско-эстонской границы концентрируется военная техника. Танки, БТР, ракетовозы, пушки, стрелковое оружие.

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ВИДЕО: Ужасные падения на олимпийской трассе в Пхенчхане

Pyeongchang Olympics Freestyle Skiing Men Foto: Gregory Bull, AP

Олимпийские старты в экстремальных видах спорта вызывают большой интерес публики. Однако каждый выход спортсменов на дистанцию сопряжен с риском получения травм.

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ГРАФИКИ: В Эстонии уже много лет негативный естественный прирост, но население растет за счет иммиграции

Foto on illustreeriv. Foto: Hendrik Osula

Согласно данным Департамента статистики, естественный прирост в Эстонии был негативным на протяжении нескольких лет, но в последние годы население увеличивается за счет значительно выросшей иммиграции в страну.

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ВИДЕО: Побоище на футбольном поле. Судья удалил 9 игроков

Поединок бразильских команд "Витория" - Байа" не был доигран до конца, поскольку в одной из команд на поле осталось лишь 6 игроков, что противоречит правилам футбола. Судья предъявил в этой встрече 9 красных карточек.

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Дотянем ли до 150-го юбилея?

Foto: Keskerakond

Перед столетием Эстонской Республики мы думаем о прошедшем и о тех, кто через призму сложных лет независимости и битв Освободительной войны принесли нам свободу.

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СМИ: В повторной допинг-пробе Крушельницкого нашли мельдоний

Anastasia Bryzgalova ja Alexander Krushelnitski Foto: Valery Sharifulin, Valery Sharifulin/TASS

Повторная допинг-проба российского керлингиста Александра Крушельницкого, вскрытая 19 февраля, дала положительный результат на мельдоний. Об этом сообщает близкий к МОК и ВАДА источник Inside the Games. Официальных результатов повторного вскрытия пока нет.

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”Литву — литовцам!” Глава молодежной организации EKRE выступил с речью на шествии националистов в Вильнюсе

Kuvatõmmis

Глава молодежной организации "Sinine Äratus" (“Синее пробуждение”) при Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) и член Тартуского горсобрания Руубен Каалеп в пятницу выступил с речью на английском языке во время факельного шествия в центре Вильнюса.

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ФОТО: Нарва готовится к юбилею Эстонии: колледж ТУ украсили огромным флагом

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18 февраля с крыши здания Нарвского колледжа Тартуского университета развернули гигантское полотнище, флаг Эстонии.

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ФОТО: В Нарвском музее проходит уникальная выставка находок поискового клуба Kamerad

Näitus „Peidetud ajalugu“, Narva Foto: Roman Vikulov, Delfi

В Нарвском музее открылась уникальная выставка находок, сделанных участниками поисково-краеведческого клуба Kamerad в окрестностях Раквере и переданных государству.

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