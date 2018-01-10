ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Провалившийся вотум недоверия Симсон и смерть актера Державина

По доброй традиции, подведем итоги дня.

Советский и российский актер Михаил Державин скончался сегодня на 82-м году жизни.

10 января оппозиция внесла в Рийгикогу вотум недоверия министру экономики и инфраструктуры Кадри Симсон (Центристская партия), но на состоявшемся в тот же день голосовании большинство депутатов парламента не поддержали инициативу.

Что еще было важного-актуального-интересного? Читайте ниже!

В надежде и страхе. Как умирают пациенты таллиннского хосписа

Foto: Tanel Meos

В 2016 году в Эстонии умерло 15 392 человека, годом ранее 15 243. В 2014 году — 15 484. Эта цифра стабильна, но по мере старения населения, вероятно, будет постепенно увеличиваться, пишет Eesti Päevaleht.

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СМИ: США подумывали вывести часть войск из Прибалтики

Donald Trump ja Vladimir Putin Foto: AP/AFP

После прихода к власти Дональда Трампа в США рассматривали возможность вывода части американских войск из Восточной Европы, сообщает The Daily Beast.

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ФОТО И ВИДЕО: Шайка воровала дорогущие инструменты и стройматериалы. Смотрите, как задержали злодеев

Предприятия в сфере строительства скупали и, возможно, даже заказывали у шайки воров рабочие инструменты и строительные материалы.

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Скончался актер Михаил Державин

Mihhail Deržavin Foto: Alexandra Mudrats, ITAR-TASS

Советский и российский актер Михаил Державин скончался на 82-м году жизни, сообщает Московский академический театр сатиры.

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ФОТО: В Финляндии дизель почти на десять центов дешевле, чем в Эстонии

Kütuse hind Soome Shellis Lugeja foto

Рост акциза в Эстонии привел, кроме прочего, к повышению цен на дизель, ввиду чего продающееся в Эстонии дизельное топливо по сравнению с заправкой Shell в Финляндии стоит почти на десять центов дороже.

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Новогоднее обращение Ратаса по ПБК смотрели 27% русскоязычных зрителей Эстонии

Valitsuse pressikonverents. Urve Palo ja Jüri Ratas Foto: Karin Kaljuläte

В канун Нового года, 31 декабря, Первый Балтийский канал (ПБК) снова стал самым популярным телеканалом среди русскоязычной аудитории Эстонии, свидетельствуют данные агентства медиаисследований Kantar Emor.

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Андрей Титов: при таком подходе Маарьямяги может приблизиться по популярности к Бронзовому солдату

Andrei Titov Foto: MK-Estonia

Выступая на прошлой неделе в радиоэфире, министр юстиции Урмас Рейнсалу обмолвился, что из-за угрозы обрушения монумент на горе Маарьямяги в Таллинне может быть частично демонтирован. И хотя в 10-минутном интервью на данную тему было сказано всего три предложения, этого оказалось достаточно, чтобы погнать волну. Сначала небольшую — в местных СМИ, затем довольно сильную — в российских, а затем уже эхом все это снова отозвалось на наших просторах.

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Фракция Партии реформ предложит объявить вотум недоверия Симсон уже сегодня

Kadri Simson Foto: Hendrik Osula

Парламентская фракция Партии реформ планирует на сегодняшнем заседании Рийгикогу выдвинуть вотум недоверия министру экономики и инфраструктуры Кадри Симсон.

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ФОТО DELFI: Движение по Ярвевана теэ в сторону Ласнамяэ нарушено из-за упавших на проезжую часть бетонных панелей

Foto: Delfi lugeja

Движение по улице Ярвевана в Таллинне нарушено из-за бетонных панелей, свалившихся на проезжую часть с прицепа фуры.

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ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ! Кошачий президент и специалисты по мурлыканью ищут новый дом

В помощи нуждаются не только люди, но братья наши меньшие. Традиционно Delfi в рамках ежегодной акции ”Поможем вместе!” призывает поддержать приют домашних животных. В этом году это кошачий приют Kasside Turvakodu, где есть множество милых кошек и свой усатый-хвостатый президент.

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ФОТО: Сравните цены на топливо в Литве, Финляндии и Эстонии

Новая акцизная ставка подняла в Эстонии цены на бензин и дизель. В итоге в Финляндии дизель продается дешевле, чем в Эстонии, а в Литве дешевле и бензин.

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Что случилось? Касса по безработице неожиданно расторгла договор с крупнейшим оценщиком трудоспособности

Seksuaaltervise kliinik jäi päevapealt lepingust ilma. Tiit Blaat

Касса по безработице прекратила договор с Таллиннской клиникой сексуального здоровья, проводившей подавляющую часть дорогих оценок трудоспособности на основе визита. Ни касса, ни клиника причины расторжения договора не комментируют, пишет Eesti Päevaleht.

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Вотум недоверия Кадри Симсон провалился

Yana Toomi pressikonverents Keskraamatukogus Foto: Karin Kaljuläte

Образующие парламентскую оппозицию Консервативная народная партия (EKRE), Свободная партия и Партия реформ в среду, 10 января, внесли в Рийгикогу вотум недоверия министру экономики и инфраструктуры Кадри Симсон (Центристская партия), но на состоявшемся в тот же день голосовании большинство депутатов парламента не поддержали инициативу оппозиции, передает rus.err.ee.

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Канцелярия президента ответила редактору Delfi: позитивные изменения в обществе не происходят в одночасье

Kersti Kaljulaid Foto: Kairit Leibold, ERR

31 декабря в своей новогодней речи Керсти Кальюлайд призвала молодежь со всей страны "писать Эстонии". Утром 1 января один из редакторов Delfi обратился к президенту, подняв вопрос о том, почему молодежь из Ида-Вирумаа покидает Эстонию, и предложив несколько вариантов решения проблемы.

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Министр обороны предлагает назначить командующим Силами обороны Мартина Херема

Foto: Vallo Kruuser, Eesti Ekspress

Министр обороны Юри Луйк предлагает правительству назначить командующим Силами обороны Мартин Херема, который сейчас является бригадным генералом в генштабе Сил обороны. Как сообщает Министерство обороны, он вступил бы в новую должность с 5 декабря.

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Pornhub рассказал о предпочтениях жителей Эстонии при просмотре порно

PantherMedia 17229392 Foto: Andriy Popov, PantherMedia / Andriy Popov

Большую часть аудитории среди жителей Эстонии, смотрящих фильмы для взрослых, составляют мужчины (69%). Женщины составляют 31%.

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ВИДЕО: Британец в таллиннском продуктовом магазине: почему здесь все так дорого?

Foto: Oliver Tsupsman

Издание Eesti Ekspress попросило британца Чарльза проанализировать цены в одном из продуктовых магазинов Таллинна и сравнить их с ценами в магазинах Великобритании.

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”Все плохо”. Фирма по организации питания навязывает детсадам ”меню эконом-класса”

KEEDUMAKARONID: Eesti Ekspress käis Elva Õnneseene lasteaias lõunat söömas päeval, kui pakuti keedumakarone tomatikastme, Hiina kapsa salati ja kotletiga. Lastele tegelikult toit meeldis. Foto: Raido Vint

Технологический анализ меню в детских садах показывает, что P. Dussmann OÜ заполняет дневную потребность детей в энергии дешевой и высококалорийной пищей с излишним содержанием сахара, пишет Eesti Ekspress.

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ФОТО: В центре Таллинна шестеро полицейских задержали 17-летнего юношу и 15-летнюю воспитанницу детдома

Lugeja foto

В среду днем в центре Таллинна близ Solaris состоялась весьма необычная полицейская акция: минимум шесть полицейских остановили легковой автомобиль и задержали двух несовершеннолетних.

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Все как обычно? Какую погоду обещают синоптики в ближайшее время

Ehitamine Tallinnas Foto: Priit Simson

По прогнозам синоптиков, в последние дни недели и выходные погода в Эстонии будет достаточно спокойной и без осадков.

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ФОТО: Эко-дезодорант из Kaubamaja через пару недель покрылся плесенью

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Покупатель приобрел в торговом центре Kaubamaja в Тарту экологический дезодорант, срок годности которого составлял три месяца. Однако через пару недель после начала использования дезодорант начал покрываться плесенью.

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Восемь конфликтов, которые угрожают миру в этом году

Возможность серьезного военного конфликта между США и Ираном или КНДР, громкая кибератака или теракт в одной из стран Запада — такие предположения по поводу самых серьезных международных угроз наступившего года сделали в ежегодном исследовании организации "Совет международных отношений".

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Читатель: почему я должен платить налог с компенсации за обучение эстонскому языку?

Foto: Andres Putting

Читатель, недавно сдавший экзамен по эстонскому языку на категорию B1, недоумевает: судя по опыту его знакомого, полученную компенсацию за обучение нужно указывать в налоговой декларации, но почему с нее взимается налог? Объясняет специалист Налогово-таможенного департамента.

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