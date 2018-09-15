ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Прошел Всемирный день чистоты, в пруду Паэ нашли труп

Ангела Меркель прибыла в Литву, где пообщалась с президентом республики Далей Грибаускайте. В ходе встречи дамы согласились с необходимостью сохранить антироссийские санкции, однако касательно проекта ”Северный поток — 2 ” их мнения разошлись. Меркель отметила, что газопровод крайне важен для Берлина, Грибаускайте же осталась непреклонна, подчеркнув, что ее страна по собственному опыту знает, ”что значит зависеть от России”.

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Лекарственный департамент: не выкидывайте лекарственные отходы в мусорное ведро и не смывайте их в унитаз

Kattepildid Foto: Marianne Kuusk

В рамках Всемирного дня уборки, который пройдет уже завтра, лекарственный департамент напоминает о необходимости время от времени наводить порядок в своей аптечке, а также просит не забывать о том, что лекарственные отходы нельзя выкидывать в мусорное ведро или смывать в унитаз. Их нужно относить или в пункты сбора опасных отходов, или в аптеку.

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Эстонские сторонники псевдолекарства на основе хлорида натрия создали новые группы в соцести

Kattepildid Foto: Marianne Kuusk

Несмотря на то, что Департамент здоровья закрыл в соцести facebook печально известную группу сторонников "лечения" хлоридом натрия, не прошло и суток, как приверженцы опасного вещества открыли две новые группы в соцести MeWe.

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Порошенко посчитал победой Украины отказ от российского экспорта

Petro Porošenko Foto: Mihhail Palintšak, TASS

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев смог переиграть Россию. Об этом он написал в своем Twitter.

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Bellingcat показал заявку на паспорт Петрова из Солсбери. На ней есть пометка от спецслужб

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Издания The Insider и Bellingcat 14 сентября опубликовали копии служебных документов Федеральной миграционной службы (ФМС) с заявлением на имя Александра Петрова, которого британские власти называют одним из подозреваемых в отравлении Скрипалей. Исследователи и источник Би-би-си, работавший в ФМС, полагают, что пометка на документе может свидетельствовать о причастности Петрова к спецслужбам.

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В Таллинне был задержан нетрезвый водитель рейсового автобуса

Ekspress Meedia

В Таллинне полиция выявила алкогольное опьянение у водителя рейсового автобуса, в котором в тот момент ехало пара десятков человек.

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Ураган "Флоренс" обрушился на восточное побережье США, есть жертвы

TOPSHOT-US-WEATHER-ENVIRONMENT-HURRICANE Foto: ALEX EDELMAN, AFP

Пять человек стали жертвами урагана "Флоренс", который достиг восточного побережья США в штате Северная Каролина. Ураган привел к отключению более полумиллиона домов от электросетей и вызвал ряд разрушений в прибрежных районах.

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Вознаграждение новому председателю Нарвского горсобрания уменьшат на 50%

Foto: Roman Vikulov, Delfi

Депутаты Нарвского горсобрания 20 сентября определят избранному в середине августа новому председателю Ирине Янович размер вознаграждения. Согласно проекту решения оно составит 1500 евро в месяц. Кроме руководства городским собранием Янович продолжает управлять Кренгольмской гимназией.

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В рамках Всемирного дня чистоты в Ласнамяэ нашли труп