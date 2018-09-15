ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Прошел Всемирный день чистоты, в пруду Паэ нашли труп

Сегодня прошел Всемирный денб чистоты, в котором приняли учачти эстонские политики. В рамках работ был найден труп.
Все самое вжэное за сегодня.
Сегодня прошел Всемирный денб чистоты, в котором приняли учачти эстонские политики. В рамках работ был найден труп.
ФОТО: Кофты и шапки "УРОД" — а вы бы купили? Известный эстонский дизайнер и блогер рассказала Delfi о своей линии одежды с необычным принтом
Эстонский блогер и дизайнер студии Hmmm Creative Хелене Ветик, получившая в 2017 титул дизайнера года, выпускает в продажу небольшую линию одежды с довольно смелым слоганом, написанном на ней кириллицей — "УРОД". Delfi узнал, почему она выбрала именно такое "непривлекательное" слово и не опасно ли носить на себе такой принт.
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Споры о России: Меркель приехала к Грибаускайте
Ангела Меркель прибыла в Литву, где пообщалась с президентом республики Далей Грибаускайте. В ходе встречи дамы согласились с необходимостью сохранить антироссийские санкции, однако касательно проекта ”Северный поток — 2 ” их мнения разошлись. Меркель отметила, что газопровод крайне важен для Берлина, Грибаускайте же осталась непреклонна, подчеркнув, что ее страна по собственному опыту знает, ”что значит зависеть от России”.
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Лекарственный департамент: не выкидывайте лекарственные отходы в мусорное ведро и не смывайте их в унитаз
В рамках Всемирного дня уборки, который пройдет уже завтра, лекарственный департамент напоминает о необходимости время от времени наводить порядок в своей аптечке, а также просит не забывать о том, что лекарственные отходы нельзя выкидывать в мусорное ведро или смывать в унитаз. Их нужно относить или в пункты сбора опасных отходов, или в аптеку.
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Эстонские сторонники псевдолекарства на основе хлорида натрия создали новые группы в соцести
Несмотря на то, что Департамент здоровья закрыл в соцести facebook печально известную группу сторонников "лечения" хлоридом натрия, не прошло и суток, как приверженцы опасного вещества открыли две новые группы в соцести MeWe.
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Порошенко посчитал победой Украины отказ от российского экспорта
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев смог переиграть Россию. Об этом он написал в своем Twitter.
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Bellingcat показал заявку на паспорт Петрова из Солсбери. На ней есть пометка от спецслужб
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Издания The Insider и Bellingcat 14 сентября опубликовали копии служебных документов Федеральной миграционной службы (ФМС) с заявлением на имя Александра Петрова, которого британские власти называют одним из подозреваемых в отравлении Скрипалей. Исследователи и источник Би-би-си, работавший в ФМС, полагают, что пометка на документе может свидетельствовать о причастности Петрова к спецслужбам.
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В Таллинне был задержан нетрезвый водитель рейсового автобуса
В Таллинне полиция выявила алкогольное опьянение у водителя рейсового автобуса, в котором в тот момент ехало пара десятков человек.
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Ураган "Флоренс" обрушился на восточное побережье США, есть жертвы
Пять человек стали жертвами урагана "Флоренс", который достиг восточного побережья США в штате Северная Каролина. Ураган привел к отключению более полумиллиона домов от электросетей и вызвал ряд разрушений в прибрежных районах.
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Вознаграждение новому председателю Нарвского горсобрания уменьшат на 50%
Депутаты Нарвского горсобрания 20 сентября определят избранному в середине августа новому председателю Ирине Янович размер вознаграждения. Согласно проекту решения оно составит 1500 евро в месяц. Кроме руководства городским собранием Янович продолжает управлять Кренгольмской гимназией.
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В рамках Всемирного дня чистоты в Ласнамяэ нашли труп
В ходе работ по очистке пруда в Ласнамяэ, в парке Паэ, сегодня нашли труп на глубине четырех метров.
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Китай присоединился к антироссийским санкциям
Китайские банки отказываются проводить транзакции с участием российских компаний из-за санкций США и Евросоюза, рассказал глава представительства Центробанка России в Китае Владимир Данилов, которого цитирует ТАСС.
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ВИДЕО│ АНОНС ПЕРЕДАЧИ DELFI "Правильные русские": Криштафович рассказал о скандальном "перформансе" "Путин, пошел в ж*пу"
В 2014 году в Эстонии большой резонанс вызвало видео, в котором одиозный русскоязычный общественный деятель Евгений Криштафович посылает президента России Владимира Путина в ж**у.
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