ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Прощание с Корнилием и ”новый” председатель EKRE

Март Хельме переизбран председателем EKRE

Mart Helme Foto: Priit Simson

В воскресенье, 22 апреля, на съезде Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) в Таллинне Март Хельме был переизбран председателем политической силы. Сохранили свои посты и три его заместителя - Мартин Хельме, Хенн Пыллуаас и Яак Мадисон, передает rus.err.ee.

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Похороны митрополита Корнилия. Интервью с членом Синода ЭПЦ МП Сергеем Мянником

Член Синода Эстонской православной церкви Московского Патриархата Сергей Мянник в интервью DELFI рассказал о процедуре выбора преемника предстоятеля ЭПЦ МП, а также о том, кто из иерархов церкви посетил похороны владыки Корнилия.

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Как себя вести в случае пожара и правда ли, что у нас кемеровская трагедия повториться не может?

Kemerovo Foto: Stringer, REUTERS

Трагедия в Кемерово потрясла многих. 64 погибших, десятки пострадавших, многие до сих пор в больницах. Очаг возгорания, по предварительным данным, находился на верхнем четвертом этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами, пишет "МК-Эстония". В Эстонии тоже есть большие торговые центры и кинотеатры. Насколько они подготовлены?

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