22.04.2018, 21:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Прощание с Корнилием и ”новый” председатель EKRE

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rus.delfi.ee
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Ida-Virumaa Kornelius
Ida-Virumaa KorneliusFoto: Jevgeni Kapov

Итак, подведем утоги воскресенья.


Сегодня, 22 апреля, на съезде Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) в Таллинне Март Хельме был переизбран председателем политической силы.

В соборе Александра Невского православные прихожане Эстонии простились с митрополитом Таллиннским и всея Эстонии Корнилием,

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ФОТО DELFI: EKRE в воскресенье выбирает председателя и новое правление партии

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Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) в воскресенье, 22 апреля, проводит свой съезд в Концертном зале "Эстония". Политической силе предстоят выборы партийного руководства, передает rus.err.ee.
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ФОТО DELFI: В Таллинне прощаются с митрополитом Корнилием

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Роскомнадзор частично заблокировал поисковую систему Google, сообщает портал prometheus.ru.
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Март Хельме переизбран председателем EKRE

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В воскресенье, 22 апреля, на съезде Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) в Таллинне Март Хельме был переизбран председателем политической силы. Сохранили свои посты и три его заместителя - Мартин Хельме, Хенн Пыллуаас и Яак Мадисон, передает rus.err.ee.
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