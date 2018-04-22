ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Прощание с Корнилием и ”новый” председатель EKRE

”Когда у ответственных за вырубки эстонского леса людей проснется совесть?” Объясняем на примере Нарва-Йыэсуу
В то время как защитники природы Ида-Вирумаа прилагают изрядные усилия, чтобы остановить вырубки в ”имиджевом” сосновом лесу Нарва-Йыэсуу, являющемся не менее важным элементом образа приморского городка, чем самый длинный в Эстонии пляж, наш читатель уверен, что проблема вырубок носит республиканский масштаб, хотя и проявляется ярче всего на Северо-Востоке. Loe edasi...
Похороны митрополита Корнилия. Интервью с членом Синода ЭПЦ МП Сергеем Мянником
Член Синода Эстонской православной церкви Московского Патриархата Сергей Мянник в интервью DELFI рассказал о процедуре выбора преемника предстоятеля ЭПЦ МП, а также о том, кто из иерархов церкви посетил похороны владыки Корнилия. Loe edasi...
Как себя вести в случае пожара и правда ли, что у нас кемеровская трагедия повториться не может?
Трагедия в Кемерово потрясла многих. 64 погибших, десятки пострадавших, многие до сих пор в больницах. Очаг возгорания, по предварительным данным, находился на верхнем четвертом этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами, пишет "МК-Эстония". В Эстонии тоже есть большие торговые центры и кинотеатры. Насколько они подготовлены? Loe edasi...
В США голый стрелок устроил бойню в вафельном ресторане
Голый стрелок устроил бойню в одном из ресторанов города Нэшвилл в штате Теннесси, США. Погибли четыре человека, еще двое ранены. Преступник скрылся, полиция ведет его поиски, передает WSMV. Loe edasi...