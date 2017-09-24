ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Прощание с эстонским тренером по хоккею и выборы в Германии

Сегодня, 24 сентября, на таллиннском кладбище Пярнамяэ хоккейная общественность простилась с известным тренером Вячеславом Барановым. В это же день в Германии прошли выборах в Бундестаг, на которых, по последним данным, побеждает блок Ангелы Меркель. Об этих и других событиях этого воскресенья читайте в нашей ежедневной подборке новостей.

Экзитпол: блок Меркель побеждает на выборах в Бундестаг

APTOPIX Germany Election Foto: Matthias Schrader, AP

Блок консерваторов Ангелы Меркель становится сильнейшей силой в новом Бундестаге. Таковы данные экзитпола, проведенного по заказу центральных немецких телеканалов. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получает 32,5% голосов.

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ГРАФИК: Соцдемы и центристы обещают повысить надбавку к пенсии, Сависаар и "Деловой Таллинн" — удвоить

Edgar Savisaar Foto: Rauno Volmar

Социал-демократическая и Центристская партии обещают повысить выплачиваемую раз в год надбавку к пенсии в 76,70 евро до 100 евро. "Избирательный союз Эдгара Сависаара и "Деловой Таллинн" увеличил бы ее в два раза, до 150 евро.

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ФОТО: Из Ласнамяэ отправились в Хундисильма 3,5 автобуса сторонников Сависаара, журналистов с собой не взяли

Väljasõit Hundisilmale Foto: Madis Veltman

Сегодня во второй половине дня около 15:00 с окраины Ласнамяэ с остановки KUMU стартовали в Хундисильма три набитых битком и один полупустой автобус, чтобы посетить резиденцию Эдгара Сависаара.

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ФОТО: "Оставил ключи и...". Ветераны эстонского хоккея простились с Вячеславом Барановым

Pärnamäe kalmistul kogunevad hokimehed, et mälestada kummalistel asjaoludel surnud hoki treenerit. Foto: Karli Saul

На таллиннском кладбище Пярнамяэ хоккейная общественность простилась с известным тренером Вячеславом Барановым.

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РЕКОНСТРУКЦИЯ: Сначала лось, потом Toyota — как произошло тяжелое ДТП, в котором пострадала женщина с детьми

Ekspress Meedia

На реконструкции видно, как из-за выбежавшего на дорогу лося в пятницу произошло тяжелое ДТП, в котором пострадали женщина и двое детей.

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ФОТО и КАРТА: Смотрите, чем владеет в Эстонии финская акула рынка недвижимости

Arto Kalevi Autio Foto: Rauno Volmar

Арто Калеви Аутио — финский миллионер, который действует на эстонском ландшафте недвижимости уже около десяти лет. Потихоньку. Без особого шума. Недавно он привлек внимание, когда выяснилось, что новая фирма мужчины покупает у Центристской партии и города Таллинна здание на улице Тоом-Рюйтли. Оно известно как контора Центристской партии, которую партия выставила на продажу для погашения долгов. Теперь выяснилось, что Аутио, который является одним из владельцев Brave Capital, бизнесмен в сфере недвижимости с колоссальным охватом и "импортер" богатых финнов.

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Японцы инвестируют миллионы евро в добычу криптовалюты на полуострове Пакри

Shutterstock

Японских предпринимателей на полуостров Пакри привел не только план по добыче криптомонет посредством платформы Ethereum, но и более масштабные планы по организации всемирного бизнеса и желание поддержать Эстонию, пишет портал Geenius.

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Специалист: девять советов, как сократить расходы на питание

фото иллюстративное Foto: Mari Peterson :oY

Расходы на питание составляют в среднем четверть от доходов семьи. Поэтому в условиях постоянно растущих цен на продукты важно отнестись к этой строке расходов в семейном бюджете более внимательно. Пересмотрев и изменив привычный выбор покупаемых продуктов, можно на них значительно экономить, значится в пресс-релизе.

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ФОТО: В День без автомобиля в центре Таллинна ходили пешком

Foto: Madis Veltman

Сегодня, в День без автомобиля, в центре Таллинна на целый день закрыли для движения участок от отеля Viru до Драматического театра, то есть до улицы Г. Отса. Правда, трамваи ходят и там.

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ФОТО: День народов Эстонии в Ида-Вирумаа отметили "Творческим котлом"

В четырнадцатый раз в Йыхви закипел ”Творческий котел народных культур”. По традиции этим фестивалем ”Rahvuskultuuride loomepada” на Северо-востоке страны отметили День народов Эстонии.

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ФОТО: Тартуский веломарафон выиграли спортсмены из Латвии

20. Tartu Rattamaraton finiš, võitja Martins Blums Foto: Anni Õnneleid

На самой длинной, 89-километровой дистанции Тартуского веломарафона между Отепя и Элва первым финишировал латвиец Мартинс Блумс. Второе место занял прошлогодний победитель Андз Флаксис, третьим и лучшим из эстонцев стал Каспар Ауста.

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ВИДЕО DELFI: Малазийку и немца впервые потчевали эстонскими национальными блюдами

Наверное каждый житель Эстонии хоть раз в жизни пробовал эстонскую национальную еду: каму, холодец, кашу мульги и черный хлеб с лососем, пишет Delfi Maitsed. Кому-то эти яства нравятся, кого-то от них воротит. Но как на них отреагируют иностранцы, которые не то чтобы не пробовали их — вообще не слышали?

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Максим Аверин в Таллинне: любовь требует доказательств!

24 сентября в Центре русской культуры состоялся моноспектакль “Все начинается с любви. Продолжение…”, главную и единственную роль в котором исполнил Максим Аверин. Бублик поговорил с актером незадолго до начала спектакля и узнал его мнение о театре, сериалах, политике и любви. Смотрите видео!

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Осень берет свое: какая погода будет в первой половине недели

ÕUNAD Foto: Karin Kaljuläte

Читайте, что предсказывают нам синоптики на ближайшие четыре дня.

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