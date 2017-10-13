ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Пропавшая два дня назад 10-летняя Лаура найдена, а в семье Рыйваса раздрай продолжается

Новость дня - это, несомненно, то, что пропавшая в Таллинне Лаура нашлась живой и невредимой. Об этом и других ключевых сюжетах дня читайте в нашей традиционной подборке.

Полиция нашла пропавшую 10-летнюю Лауру, с ней все в порядке

Ekspress Meedia

Длившиеся два дня поиски 10-летней Лауры Лийс завершены, сообщает полиция в Facebook. Девочку нашли недалеко от своего дома, с ней все в порядке.

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Осиновский предложил увеличить компенсацию на лечение зубов

Jevgeni Ossinovski Foto: Priit Simson

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский направил Больничной кассе предложение поднять ставку компенсации на лечение зубов для взрослых с 30 евро до 50 евро в 2018 году, сообщает Министерство социальных дел.

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Потерять все: Рыйвас подал в отставку с поста вице-спикера Рийгикогу, что дальше?

Вчера Eesti Päevaleht и Delfi написали о том, что в конце сентября часть чиновников делегации Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) устроила в Малайзии вечеринку, на которой происходили непристойные вещи. В делегацию входил и бывший премьер-министр Эстонии реформист Таави Рыйвас, которого одна из участниц мероприятия обвинила в домогательствах и который в связи с разразившимся скандалом решил подать в отставку с поста вице-спикера Рийгикогу.

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В Йыхви задержали продававшего фентанил таксиста

Taksod Eero Vabamägi

Сотрудники криминального бюро Идаской префектуры задержали 51-летнего мужчину, который подозревается в незаконном обращении наркотических веществ в большом количестве, сообщает Вируская окружная прокуратура.

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Главред Delfi и EPL: обвинения в отношении Рыйваса были ужасными, поцелуи — лишь вершина айсберга

Главный редактор Eesti Päevaleht и Delfi Урмо Соонвальд сказал вчера ”АК”, что в статье была опубликована лишь вершина айсберга поведения Таави Рыйваса в Малайзии и что по соглашению сторон общественности была представлена облегченная версия.

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Интервью со слезами на глазах: чета Рыйвасов поделилась своими переживаниями по поводу секс-скандала

Foto: Karli Saul

Вчера журналист Михкель Рауд пригласил в студию ”Kolmeraudne” Таави Рыйваса, оказавшегося в центре, как выразился ведущий в подводке к передаче, секс-скандала, и его жену Луизу.

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Разошлись как в море корабли. От Аршавина ушла жена

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин и его супруга Алиса Казьмина расстались спустя год после бракосочетания, информирует Life.

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Не запутайтесь! Магазины Maxima кардинально обновили ценники

Foto: Karin Kaljuläte

Delfi уже несколько раз писал о том, что у клиентов Maxima возникают трудности с пониманием ценников, поскольку используются различные цвета, о значении которых нигде не сказано.

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ФОТО: Опять не та клавиша? Клиент Selver ошарашен виноградом по 100 евро за кило

Hirmkallis viinamarjakilo Lugeja foto

Если несколько дней назад одному клиенту Selver попалась морковь по цене сто евро за килограмм, то теперь другой покупатель чуть не приобрел виноград по 99,90 евро за кило.

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ФОТО: Очередной ремонт Монумента Свободы обойдется в 76 000 евро

Vabadussõja võidusamba rekonstrueerimistööd Foto: Andres Putting

За многие годы на ремонт и профилактические работы Монумента Свободы в Таллинне ушло около 221 920. К этому прибавляются ежегодные расходы на содержание, достигающие 50 000 евро.

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