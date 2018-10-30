ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Происшествие с судном Tallink, новый редактор ETV+ и прогноз увеличения выплат по жилищным кредитам

Число пассажиров столичных автобусов, трамваев и троллейбусов сокращается, гласят данные статистики, при этом количество горожан стабильно растет, передает rus.err.ee.

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"Внешнее воздействие": что могло погубить Boeing в Индонезии

Lion Air Foto: Tatan Syuflana, AP

Разбившийся в Индонезии Boeing 737 MAX 8 эксперты называют одним из самых надежных самолетов в мире. Его скоротечное крушение наводит специалистов на наличие внешнего воздействия.

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В Мурманске затонул плавучий док, где на ремонте находился крейсер "Адмирал Кузнецов"

фото иллюстративное Foto: ALEKSANDR NEMENOV, AFP

На 82-м судоремонтном заводе в Мурманске затонул плавучий док ПД-50, один из крупнейших в мире. Авария произошла в ночь на 30 октября, когда из дока выходил авианесущий крейсер ”Адмирал Кузнецов”. Как сообщает ”СеверПост”, во время инцидента упали два башенных крана, один из них — на авианосец.

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Мебельная фирма привезла клиенту ”ужасный” диван: с присланным на замену товаром все тоже оказалось плохо

Foto on illustratiivne Foto: Andres Putting

В январе потребитель приобрел в Optimus Mööbel угловой диван стоимостью 676 евро. В марте диван доставили ему домой, но после снятия упаковки выяснилось, что покрытие в нескольких местах порвано, а на металлических деталях наблюдаются следы от клея.

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Тайна, покрытая мраком: загадка смерти одного из героев книги "Криминальная Эстония"

Фото: обложка книги "Криминальная Эстония"

Спустя 25 лет после трагической гибели Генриха Акопяна, которому когда-то покровительствовал убитый осенью 2016 года крестный отец эстонского криминального мира Николай Таранков, я попыталась разобраться в причинах, по которым взорвали машину Акопяна.

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Заподозренный в коррупции бывший глава TLT нашел новую работу и имеет виды на Пыхья-Таллинн

Enno Tamm TLT Foto: Priit Simson

Руководитель муниципального предприятия Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Энно Тамм покидает свой пост из-за коррупционного скандала, в результате которого Центральная криминальная полиция арестовала в начале апреля четырех руководящих работников предприятия.

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С нового года меняется прейскурант SEB Pank. Раскошелиться придется и частным, и бизнес-клиентам

фото иллюстративное Foto: Madis Veltman

С 1 января 2019 года изменяются прейскурант и условия AS SEB Pank.

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Главным редактором ETV+ станет Екатерина Таклая

Правление Эстонского национального телерадиовещания (ERR) выбрало новым главным редактором телеканала ETV+ Екатерину Таклая, которая в настоящее время является руководителем портала новостей rus.err.ee. Новый главред приступит к работе 1 января 2019 года.

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Таллинн приглашает на работу 50 водителей автобусов: зарплата выше среднего

Foto on illustreeriv Foto: Andres Putting

Tallinna Linnatranspordi AS приглашает на работу до 50 водителей автобусов, которые позволят сократить сверхурочную работу водителей и улучшить условия их труда.

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На направлявшемся в Палдиски судне Tallink внезапно отключилось электричество