ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Происшествие с судном Tallink, новый редактор ETV+ и прогноз увеличения выплат по жилищным кредитам

Грузовое судно Regal Star компании Tallink осталось без электричества в Швеции поблизости от порта Капельшер и поэтому встало на якорь посреди моря.
У телеканала ETV+ с нового года будет новый редактор, и стало известно, кто им станет.
Выплачивающим жилищный кредит, возможно, придется платить больше.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Читатель рассказал жуткую историю про ”погром топором” в Ласнамяэ. У полиции — ”немножко” иная правда
В редакцию rusDelfi обратился читатель и поведал историю, при прочтении которой перед глазами невольно всплывают известные кадры из фильма ”Сияние” Стэнли Кубрика. Loe edasi…
Малый предприниматель: запросы по зарплате у молодежи утопичны! А вместо работы пьют кофе за 3 евро и сидят в Instagram
Зарплаты, рост цен, нехватка рабочей силы — это в последнее время ключевые слова в предпринимательстве. Delfi Naistekas получил письмо от читательницы Неле, у которой вместе с мужем своя фирма. Она говорит, что как по себе, так и по своим знакомым видит, что ситуация на рынке труда вышла из-под контроля. Loe edasi…
СМИ: Таллинн теряет пассажиров общественного транспорта
Число пассажиров столичных автобусов, трамваев и троллейбусов сокращается, гласят данные статистики, при этом количество горожан стабильно растет, передает rus.err.ee. Loe edasi…
"Внешнее воздействие": что могло погубить Boeing в Индонезии
Разбившийся в ИндонезииBoeing 737 MAX 8 эксперты называют одним из самых надежных самолетов в мире. Его скоротечное крушение наводит специалистов на наличие внешнего воздействия. Loe edasi…
В Мурманске затонул плавучий док, где на ремонте находился крейсер "Адмирал Кузнецов"
На 82-м судоремонтном заводе в Мурманске затонул плавучий док ПД-50, один из крупнейших в мире. Авария произошла в ночь на 30 октября, когда из дока выходил авианесущий крейсер ”Адмирал Кузнецов”. Как сообщает ”СеверПост”, во время инцидента упали два башенных крана, один из них — на авианосец. Loe edasi…
Мебельная фирма привезла клиенту ”ужасный” диван: с присланным на замену товаром все тоже оказалось плохо
В январе потребитель приобрел в Optimus Mööbel угловой диван стоимостью 676 евро. В марте диван доставили ему домой, но после снятия упаковки выяснилось, что покрытие в нескольких местах порвано, а на металлических деталях наблюдаются следы от клея. Loe edasi…
Тайна, покрытая мраком: загадка смерти одного из героев книги "Криминальная Эстония"
Спустя 25 лет после трагической гибели Генриха Акопяна, которому когда-то покровительствовал убитый осенью 2016 года крестный отец эстонского криминального мира Николай Таранков, я попыталась разобраться в причинах, по которым взорвали машину Акопяна. Loe edasi…
С нового года меняется прейскурант SEB Pank. Раскошелиться придется и частным, и бизнес-клиентам
С 1 января 2019 года изменяются прейскурант и условия AS SEB Pank. Loe edasi…
Главным редактором ETV+ станет Екатерина Таклая
Правление Эстонского национального телерадиовещания (ERR) выбрало новым главным редактором телеканала ETV+ Екатерину Таклая, которая в настоящее время является руководителем портала новостей rus.err.ee. Новый главред приступит к работе 1 января 2019 года. Loe edasi…
Таллинн приглашает на работу 50 водителей автобусов: зарплата выше среднего
Tallinna Linnatranspordi AS приглашает на работу до 50 водителей автобусов, которые позволят сократить сверхурочную работу водителей и улучшить условия их труда. Loe edasi…
На направлявшемся в Палдиски судне Tallink внезапно отключилось электричество
Грузовое судно Regal Star компании Tallink осталось без электричества в Швеции поблизости от порта Капельшер и поэтому встало на якорь посреди моря. Loe edasi…
Банк предупреждает: ваши выплаты по жилищному кредиту могут увеличиться на 150 евро в месяц
По прогнозам крупнейшего в Северных странах банка Nordea, люди, взявший жилищный кредит, должны быть готовы к повышению базовых процентных ставок до 2-3%, то есть до того уровня, на котором они находились до кризиса 2008 года. Loe edasi…
Черный список департамента пополнился: среди нарушителей — скандально известный продавец авто и крупный магазин обуви
Департамент защиты прав потребителя добавил в свой черный список еще несколько фирм, среди которых нашумевший DPK Invest, известный также как autojärelmaks24 или ALM Invest. Loe edasi…
Министр культуры отозвал совет Eesti Kontsert в полном составе