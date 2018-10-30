30.10.2018, 21:24

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Происшествие с судном Tallink, новый редактор ETV+ и прогноз увеличения выплат по жилищным кредитам


rus.delfi.ee
EST 1
Ekaterina Taklaja
Ekaterina TaklajaFoto: Ilmar Saabas

Грузовое судно Regal Star компании Tallink осталось без электричества в Швеции поблизости от порта Капельшер и поэтому встало на якорь посреди моря.

У телеканала ETV+ с нового года будет новый редактор, и стало известно, кто им станет.

Выплачивающим жилищный кредит, возможно, придется платить больше.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

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Число пассажиров столичных автобусов, трамваев и троллейбусов сокращается, гласят данные статистики, при этом количество горожан стабильно растет, передает rus.err.ee.
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"Внешнее воздействие": что могло погубить Boeing в Индонезии

Lion Air Foto: Tatan Syuflana, AP

Разбившийся в Индонезии Boeing 737 MAX 8 эксперты называют одним из самых надежных самолетов в мире. Его скоротечное крушение наводит специалистов на наличие внешнего воздействия.
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фото иллюстративное Foto: ALEKSANDR NEMENOV, AFP

На 82-м судоремонтном заводе в Мурманске затонул плавучий док ПД-50, один из крупнейших в мире. Авария произошла в ночь на 30 октября, когда из дока выходил авианесущий крейсер ”Адмирал Кузнецов”. Как сообщает ”СеверПост”, во время инцидента упали два башенных крана, один из них — на авианосец.
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Мебельная фирма привезла клиенту ”ужасный” диван: с присланным на замену товаром все тоже оказалось плохо

Foto on illustratiivne Foto: Andres Putting

В январе потребитель приобрел в Optimus Mööbel угловой диван стоимостью 676 евро. В марте диван доставили ему домой, но после снятия упаковки выяснилось, что покрытие в нескольких местах порвано, а на металлических деталях наблюдаются следы от клея.
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Фото: обложка книги "Криминальная Эстония"

Спустя 25 лет после трагической гибели Генриха Акопяна, которому когда-то покровительствовал убитый осенью 2016 года крестный отец эстонского криминального мира Николай Таранков, я попыталась разобраться в причинах, по которым взорвали машину Акопяна.
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Главным редактором ETV+ станет Екатерина Таклая

Arvamusfestival 2015 Foto: Ester Vaitmaa

Правление Эстонского национального телерадиовещания (ERR) выбрало новым главным редактором телеканала ETV+ Екатерину Таклая, которая в настоящее время является руководителем портала новостей rus.err.ee. Новый главред приступит к работе 1 января 2019 года.
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Таллинн приглашает на работу 50 водителей автобусов: зарплата выше среднего

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Tallinna Linnatranspordi AS приглашает на работу до 50 водителей автобусов, которые позволят сократить сверхурочную работу водителей и улучшить условия их труда.
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На направлявшемся в Палдиски судне Tallink внезапно отключилось электричество

Facebook

Грузовое судно Regal Star компании Tallink осталось без электричества в Швеции поблизости от порта Капельшер и поэтому встало на якорь посреди моря.
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Банк предупреждает: ваши выплаты по жилищному кредиту могут увеличиться на 150 евро в месяц

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По прогнозам крупнейшего в Северных странах банка Nordea, люди, взявший жилищный кредит, должны быть готовы к повышению базовых процентных ставок до 2-3%, то есть до того уровня, на котором они находились до кризиса 2008 года.
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Департамент защиты прав потребителя добавил в свой черный список еще несколько фирм, среди которых нашумевший DPK Invest, известный также как autojärelmaks24 или ALM Invest.
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На состоявшейся сегодня встрече с членами совета целевого учреждения Eesti Kontsert, министр культуры Индрек Саар объявил, что отзывает совет ЦУ в полном составе.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Происшествие с судном Tallink, новый редактор ETV+ и прогноз увеличения выплат по жилищным кредитам

30.10.2018
Грузовое судно Regal Star компании Tallink осталось без электричества в Швеции поблизости от порта Капельшер и поэтому встало на якорь посреди моря.

У телеканала ETV+ с нового года будет новый редактор, и стало известно, кто им станет.

Выплачивающим жилищный кредит, возможно, придется платить больше.

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