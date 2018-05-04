ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Продолжение учений "Ёж", старт ЧМ по хоккею и краеугольный камень мемориала на Маарьямяги

Сегодня стартовал чемпионат мира по хоккею. А в Эстонии продолжились крупномасштабные учения "Еж-2018" и население Ласнамяэ превысило 120 000 человек. О всех самых важных событиях пятницы читайте в нашей подборке.
ФОТО и ВИДЕО: В Таллинне заложили краеугольный камень мемориала жертвам коммунизма
Сегодня был заложен краеугольный камень мемориала жертвам коммунизма и памятнику офицерам на Маарьямяги. Loe edasi...
ФОТО: В Эстонии с визитом находится начальник Генерального штаба ВС Грузии
На этой неделе в Эстонии с визитом находится начальник Генерального штаба вооруженных сил Грузии, генерал-майор Владимир Чачибая. Loe edasi...
ФОТО DELFI: K-komando, полиция и Кайтселийт штурмовали здание Минобороны
Сегодня в рамках масштабных учений ”Еж” спецподразделение K-komando, полиция и Кайтселийт произвели штурм здания Министерства обороны с целью освободить от захватчиков. Loe edasi...
ВИДЕО: Россия разгромила Францию, Канада проиграла американцам
В Копенгагене и Хернинге стартовал чемпионат мира по хоккею. В матче открытия победитель Олимпиады-2018 сборная России уверенно разобралась в столице Дании с Францией - 7:0 (3:0, 1:0, 3:0). Loe edasi...
В Петербурге украли финские и эстонские автомобильные номера, взамен оставили номер телефона
Две схожие кражи произошли в Петербурге 30 апреля — автомобильные воры украли государственные регистрационные знаки иностранных государств. Loe edasi...
Ветеран эстонского фитнеса выиграла золото чемпионата Европы
На чемпионате Европы по фитнесу и культуризму, который проходит в испанской Санта-Сусанне, успешно выступают представители Эстонии. Loe edasi...
Идавирусцы потребляют мало алкоголя, но живут недолго
Идавирусцы потребляют алкоголя меньше, чем в среднем по Эстонии, среди них больше вакцинированных, они меньше страдают от венерических заболеваний и ведут активный образ жизни, но, несмотря на все это, большинство показателей в области здоровья и продолжительность жизни — одни из самых низких в Эстонии, что следует из обнародованного обзора состояния здоровья и благополучия жителей уездов, пишет ”Северное побережье”. Loe edasi...
Советники фракции Центристской партии получили в прошлом году солидные премии
Согласно обнародованным недавно зарплатам работников публичного сектора, советникам фракции Центристской партии в прошлом году были выплачены большие премии. Loe edasi...
Губишь здоровье — плати больше. Глава Больничной кассы выступает за дифференцированное медстрахование
По словам главы Больничной кассы Райна Лаане, дифференцированное медицинское страхование — хорошая идея, которая помогла бы разделить на тех, кто бережет свое здоровье, и тех, кто его губит. В то же время он признает, что внедрение такой системы сейчас было бы крайне затруднительным. Loe edasi...
Бизнесмен: в действительности дела у Эстонии идут хорошо
Предприниматель Яанус Отса (61), занимающийся недвижимостью, называет Эстонию успешной страной, а одним из своих секретов успеха считает умение выбирать, что и когда говорить, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi...
Читатель: в Rimi ежедневно уничтожается пригодная еда на тысячи евро: красная рыба, торты…
Источник утверждает, что в Rimi ежедневно уничтожается в огромных количествах еда с истекающим сроком годности, но еще пригодная к употреблению. Торговая сеть рассказала свое видение ситуации и объяснила принципы переработки и жертвования продуктов питания. Loe edasi...
ФОТО: Прощай, Эстония? Легендарный бизнесмен Александр Кофкин продает свою недвижимость
На портале kinnisvara24.ee опубликовано объявление о продаже за 6 млн евро здания по адресу Пикк,29/Лай, 24 в центре Таллинне, где расположились отель Meriton Old Town Garden Hotell, кафе Mademoiselle и ресторан Trofe. Loe edasi...
Во Вьетнаме нашли у дороги мужчину из Эстонии с переломом черепа
В столице Вьетнама Ханое 15 апреля местные жители нашли лежащим на улице иностранца со множеством травм и отвезли его в больницу. Loe edasi...