ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Продолжение учений "Ёж", старт ЧМ по хоккею и краеугольный камень мемориала на Маарьямяги

ФОТО DELFI: K-komando, полиция и Кайтселийт штурмовали здание Минобороны

Foto: Taavi Sepp

Сегодня в рамках масштабных учений ”Еж” спецподразделение K-komando, полиция и Кайтселийт произвели штурм здания Министерства обороны с целью освободить от захватчиков.

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ВИДЕО: Россия разгромила Францию, Канада проиграла американцам

Jäähoki Venemaa vs Prantsusmaa Foto: Anton Novoderezhkin, Anton Novoderezhkin/TASS

В Копенгагене и Хернинге стартовал чемпионат мира по хоккею. В матче открытия победитель Олимпиады-2018 сборная России уверенно разобралась в столице Дании с Францией - 7:0 (3:0, 1:0, 3:0).

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В Петербурге украли финские и эстонские автомобильные номера, взамен оставили номер телефона

Peterburi Foto: Pjotr Kovaljov, TASS

Две схожие кражи произошли в Петербурге 30 апреля — автомобильные воры украли государственные регистрационные знаки иностранных государств.

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Ветеран эстонского фитнеса выиграла золото чемпионата Европы

Esta Pilt Foto: Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit

На чемпионате Европы по фитнесу и культуризму, который проходит в испанской Санта-Сусанне, успешно выступают представители Эстонии.

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Идавирусцы потребляют мало алкоголя, но живут недолго

Идавирусцы потребляют алкоголя меньше, чем в среднем по Эстонии, среди них больше вакцинированных, они меньше страдают от венерических заболеваний и ведут активный образ жизни, но, несмотря на все это, большинство показателей в области здоровья и продолжительность жизни — одни из самых низких в Эстонии, что следует из обнародованного обзора состояния здоровья и благополучия жителей уездов, пишет ”Северное побережье”.

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Советники фракции Центристской партии получили в прошлом году солидные премии

Foto: Madis Veltman

Согласно обнародованным недавно зарплатам работников публичного сектора, советникам фракции Центристской партии в прошлом году были выплачены большие премии.

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Губишь здоровье — плати больше. Глава Больничной кассы выступает за дифференцированное медстрахование

Rain Laane Foto: Madis Veltman

По словам главы Больничной кассы Райна Лаане, дифференцированное медицинское страхование — хорошая идея, которая помогла бы разделить на тех, кто бережет свое здоровье, и тех, кто его губит. В то же время он признает, что внедрение такой системы сейчас было бы крайне затруднительным.

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