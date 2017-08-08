ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Продолжение суда над Сависааром и преображение Таллиннского аэропорта

Во вторник Эстония наблюдала за продолжением суда над бывшим лидером Центристской партии Эдгаром Сависааром, а также оценила обновления Таллиннского аэропорта и удивилась лунному затмению.

ФОТО: Сависаар в суде: я чист как стеклышко

Rauna Volmar

Сегодня продолжился начавшийся в июне судебный процесс над экс-лидером Центристской партии Эдгаром Сависааром.

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ВИДЕО: Как в боевике! Арест известного эстонского криминального авторитета Вячеслава Гулевича

Kaader videost

Госполиция Испании и агенты гражданских спецслужб по просьбе эстонских властей провели в провинции Малага операцию с участием эстонской полиции, в результате которой были задержаны четверо мужчин в возрасте 27-57 лет, в том числе известный криминальный авторитет Вячеслав Гулевич. Смотрите, как это происходило.

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Отговорки водителей, которые могут стоить человеческих жизней

PPA

Скорость, бесспорно, является одним из составляющих факторов любого ДТП. Практика показывает, что даже при соблюдении скоростного режима последствия аварий бывают довольно серьезными. А при превышении допустимых значений в геометрической прогрессии возрастают как сам риск попасть в ДТП, так и степень тяжести сопутствующих повреждений.

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ФОТО: Смотрите, как за лето преобразился Таллиннской аэропорт

Suvised ehitustööd Tallinna Lennujaamas. Foto: Tallinna lennujaam

Эти летом в Таллиннском аэропорту идут масштабные строительные работы, и результаты можно видеть уже сейчас.

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ОБСЕ: более 340 мирных жителей пострадали в Донбассе с начала года

фото иллюстративное Foto: Krister Paris

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что более 340 мирных жителей были ранены или убиты в Донбассе с начала 2017 года, передает РИА ”Новости”.

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Немецкий концерн: Эстония планирует отнять аптеки

BENU apteek Postimajas Foto: Sven Arbet

Немецкий оптовый продавец лекарств Phoenix Group, к которому относится также администрирующие аптеки Benu предприятие Tamro Eesti, из-за изменений в Законе о лекарствах обратилось к президенту Эстонии, председателю Рийгикогу и премьер-министру, рассказывает Eesti Päevaleht.

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ФОТО: Жители Эстонии могли в понедельник наблюдать частичное лунное затмение

Lugeja foto

Вечером в понедельник жители Эстонии могли наблюдать частичное лунное затмение, когда тень Земли закрыла часть видимой поверхности Луны.

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ФОТО: Лунное шоу над Кохтла-Ярве

Foto: Jevgeni Kapov

Апогей частичного затмения Луны, которое произошло 7 августа, приходился на 21 час.

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На российско-эстонской границе из-за поломки компьютера образовалась пробка

Foto: Raivo Tasso, MAALEHT/RAIVO TASSO

На российско-эстонской границе в Ивангороде при выезде из России в ночь с 7 на 8 августа образовалась автомобильная пробка из-за сбоя в программном обеспечения.

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В Белоруссии задержан российский священник. Его обвиняют в сутенерстве

В Белоруссии задержан священнослужитель из Ленинградской области, подозреваемый в попытке вывезти белорусских женщин в Россию для занятия проституцией. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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Фрики на острове Муху: один сидит на елке, второй шастает в лыжной маске

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На острове Муху в деревне Ныммкюла произошло два странных случая: возле одного хутора неизвестный долгое время сидел на елке, и на другом хуторе мужчина шастал в лыжной маске.

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Скандал на детском конкурсе красоты в Таллинне: ”у тебя вообще есть мозги?”

Delfi fotograaf üritusele ei pääsenud - pole lubatud, teatas uksel vahti pidanud isik. Aga selliseid ajakirju jagati igatahes ürituse ukse ees võistlejaile. Foto: Andres Putting

В воскресенье в культурном центре ”Линдакиви” состоялся конкурс Little Miss Estonia & Little Mister Estonia 2017, в котором приняли участие дети в возрасте от 5 до 12 лет. Главный приз — участие в соревнования в Голливуде.

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ПостБалтика. Субъективный путеводитель: где родиться, где стареть, а куда ни ногой

INIMESED TÄNAVAL Foto: Arno Mikkor

Редакция DELFI попросила напоследок придумать небольшой путеводитель по Балтийским странам и коротко рассказать о самых запомнившихся городах. Вряд ли он кому-то пригодится, потому что объективного критерия выборки придумать не получилось. Я просто представил, что на земле остались только три страны — Латвия, Литва и Эстония — и составил очень субъективный и в меру бессмысленный путеводитель в вопросно-ответной форме.

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