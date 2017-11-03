ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Продолжение саги с проблемными ID-картами и рассказ сотрудницы массажного салона, то есть борделя

Эстония, вероятно, предъявит претензии производителю проблемных ID-карт, вовремя не сообщившему о рисках. Новая старая власть в Таллинне удивляет зарплатами и назначениями. Массажный салон Лейлы Ээритс все-таки был настоящим борделем. Эти и другие темы в нашей традиционной подборке главных сюжетов дня.

ВИДЕО: Эльмар Вахер: сейчас мы анализируем, как поступить с производителем чипа ИД-карты

На прошедшей сегодня пресс-конференции генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер сказал, что если производитель чипа ИД-карты намеренно тянул полгода, чтобы сообщить эстонским учреждениям об уязвимости, то он нарушил условия договора, и сейчас проводится правовой анализ для выяснения дальнейших шагов.

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Как один таллиннский массажный салон на деле оказался борделем. Рассказ сотрудницы

Foto: kohtutoimik

- Женщина, признанная виновной в сутенерстве, пытается убедить общественность, что ее салон не занимался предоставлением сексуальных услуг, и полиция повесила не нее дело.

- В материалах дела говорится, что деятельностью салона было представление услуг сексуального характера, и его можно считать борделем.

- Несмотря на предупреждения полиции, вместо прекращения деятельности Лейла Ээритс решила ее получше скрыть. Она воздействовала на работников, чтобы те отказались от своих показаний.

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Работник сферы здравоохранения, обязательно обнови сертификаты своей ID-карты на этих выходных

IVARI TALLO JA ID KAART FOTO: Marko Mumm

Врачам, медсёстрам и аптекарям начиная с полудня пятницы и до позднего вечера воскресенья открыта возможность дистанционно обновить сертификаты ID-карт во внеочередном порядке, сообщает пресс-служба Министерства социальных дел.

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Член правления A. Le Coq: Эстония уступит в следующем году более 115 млн евро Латвии и Финляндии

Pressifoto

На состоявшейся вчера в Vaba Lava экономической конференции Rimi ”Как получать больше денег за свой товар?” член правления A. Le Coq Тармо Нооп заявил, что в следующем, 2018 году государство рассчитывает получить 341 миллион евро за счет акциза на алкогольные напитки, но производители прогнозируют всего 225 миллионов, говорится в пресс-релизе.

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Департамент полиции и погранохраны и Elisa в субботу открывают единые пункты активации Mobiil-ID

Foto: Eero Vabamägi

Департамент полиции и погранохраны и Elisa в эту субботу открывают в Таллинне, Тарту и Пярну единые пункты обслуживания, где клиенты смогут сразу быстро подключить и активировать услугу Mobiil-ID.

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Председатель правления Swedbank: такого неравенства никогда раньше не было

Pressifoto

В ходе прошедшей вчера на площадке Vaba Lava экономической конференции Rimi ”Как получать за свой товар больше денег?” председатель правления банка Swedbank Роберт Китт сказал, что дела в экономике Эстонии еще никогда не шли так хорошо и люди еще никогда не получали такой высокой зарплаты, но и такого неравенства никогда раньше не было, а потому мы не чувствуем себя лучше, чем когда-либо раньше — все равно где-нибудь найдется сосед, у которого дела идут лучше, чем у нас, значится в пресс-релизе.

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В Пайде старшие мальчишки в масках заставляют детсадовцев идти воровать в магазин

Foto on illustratiivne Foto: Priit Simson

Мать шестилетнего ребенка Кайли услышала о том, что ее сын в прошедшие выходные ходил воровать в магазин Meie на улице Куре в Пайде, от продавца, пишет Õhtuleht.

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ИТ-журналист: программа для взлома чипа ИД-карты есть на черном рынке, но не представляет прямой угрозы для Эстонии

Üha enam inimesi annavad hääle internetis FOTO: Marko Mumm

ИТ-журналист и главный редактор портала Geenius.ee Ханс Лыугас сказал, что на черном рынке выставлены объявления о предназначенных для взлома чипа ИД-карты средствах, но они не направлены напрямую на эстонскую ИД-карту и могут не быть реально применимы.

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Вице-мэром Таллинна станет Зюлейха Измайлова. Кто она такая?

О председателе партии «Зеленые Эстонии» Зюлейхе Измайловой, которая в скором времени станет вице-мэром Таллинна, общественность знает немного. Из всей своей прошлой деятельности она больше всего запомнилась в качестве добровольца.

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Зампредседателя Таллиннского горсобрания получает 4000 евро, имея всего одну дополнительную обязанность

Foto: Madis Veltman

Вице-председатель Таллиннского горсобрания отличается от обычного депутата только в разы более высокой зарплатой. И иногда ему приходится заменять председателя.

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