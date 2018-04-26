ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Продолжение поисков пропавшего полицейского, ужасы дома по уходу и идея Мадисона о серопаспортниках

Идея Мадисона о серопаспортниках: пять лет на получение гражданства. Не сдал — вышлют из Эстонии

Jaak Madison Foto: Madis Veltman

Член Рийгикогу от EKRE Яак Мадисон полагает, что серопаспортникам надо дать пять лет для принятия решения: какое гражданство они желают. Кто не получит за это время гражданство Эстонии, ВНЖ этого человека надо обнулить и выслать из страны, если есть, куда.

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Эстонцы продали десятки тысяч автомобилей в Украину благодаря новому закону

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С 2016 года в Украине изменились правила растаможивания автомобилей. Как результат, десятки тысяч украинцев начали искать качественные автомобили в Европе через интернет, и спрос на европейские автомобили растет с каждым днем. Только в 2017 году украинцы перегнали из стран Балтии более 60 тысяч автомобилей, 20 тысяч из них были куплены в Эстонии, говорится в пресс-релизе.

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ВИДЕО DELFI: Евгений Осиновский рассказал, помогли ли его карьере деньги и влияние отца

25 апреля в Рийгикогу по инициативе социал-демократов состоялась конференция ”Стеклянный потолок” и национальность: есть ли связь?” Министр здоровья и труда Евгений Осиновский признает, что в Эстонии существует ”стеклянный потолок” для русскоязычных жителей страны. Пользуясь случаем, портал Delfi поинтересовался у Осиновского, помогли ли его карьере деньги и влияние отца.

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”Люди должны знать правду”. Экс-работники столичного дома по уходу рассказали, как его постояльцы голодали и гнили заживо

LOOTUSETULT: Hooldekodu Lootuse Rand asub Tallinna kesklinnas, Gonsiori tänaval jalutajad võivad näha, kuidas kardinateta akende taga veedavad vanurid justkui akvaariumis oma viimaseid elupäevi. Foto: Andres Putting

Бывшие работники дома призрения считают, что их прежнему работодателю нельзя заниматься услугами по уходу. Представители учреждения в свою очередь заверяют, что у них все соответствует стандартам, пишет Eesti Ekspress.

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