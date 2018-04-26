26.04.2018, 21:40

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Продолжение поисков пропавшего полицейского, ужасы дома по уходу и идея Мадисона о серопаспортниках

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rus.delfi.ee
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Lootuse rand hooldekodu
Lootuse rand hooldekoduFoto: Tuuli Jõesaar

В четверг поиски пропавшего полицейского Марека продолжились и сосредоточились на районе Аэгвийду. А экс-работники столичного дома по уходу рассказали, как его постояльцы голодали и гнили заживо. Кроме того, депутат Яак Мадисон выдвинул идею, что серопаспортникам надо дать пять лет на получение гражданства. Об этих и других новостях — в нашей подборке.

ФОТО: Поиски пропавшего полицейского продолжаются, будет привлечен и вертолет

PPA

В Харьюмаа проходит масштабная полицейская операция: пропал вооруженный полицейский Марек. Сегодня, в четверг, поиски продолжились. Теперь сосредоточились на районе Аэгвийду, а в Суурупи поиски завершены.
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Идея Мадисона о серопаспортниках: пять лет на получение гражданства. Не сдал — вышлют из Эстонии

Jaak Madison Foto: Madis Veltman

Член Рийгикогу от EKRE Яак Мадисон полагает, что серопаспортникам надо дать пять лет для принятия решения: какое гражданство они желают. Кто не получит за это время гражданство Эстонии, ВНЖ этого человека надо обнулить и выслать из страны, если есть, куда.
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Эстонцы продали десятки тысяч автомобилей в Украину благодаря новому закону

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С 2016 года в Украине изменились правила растаможивания автомобилей. Как результат, десятки тысяч украинцев начали искать качественные автомобили в Европе через интернет, и спрос на европейские автомобили растет с каждым днем. Только в 2017 году украинцы перегнали из стран Балтии более 60 тысяч автомобилей, 20 тысяч из них были куплены в Эстонии, говорится в пресс-релизе.
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ВИДЕО DELFI: Евгений Осиновский рассказал, помогли ли его карьере деньги и влияние отца

25 апреля в Рийгикогу по инициативе социал-демократов состоялась конференция ”Стеклянный потолок” и национальность: есть ли связь?” Министр здоровья и труда Евгений Осиновский признает, что в Эстонии существует ”стеклянный потолок” для русскоязычных жителей страны. Пользуясь случаем, портал Delfi поинтересовался у Осиновского, помогли ли его карьере деньги и влияние отца.
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”Люди должны знать правду”. Экс-работники столичного дома по уходу рассказали, как его постояльцы голодали и гнили заживо

LOOTUSETULT: Hooldekodu Lootuse Rand asub Tallinna kesklinnas, Gonsiori tänaval jalutajad võivad näha, kuidas kardinateta akende taga veedavad vanurid justkui akvaariumis oma viimaseid elupäevi. Foto: Andres Putting

Бывшие работники дома призрения считают, что их прежнему работодателю нельзя заниматься услугами по уходу. Представители учреждения в свою очередь заверяют, что у них все соответствует стандартам, пишет Eesti Ekspress.
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ФОТО: Перед бюро PPA на Таммсааре теэ образовалась огромная очередь. В чем дело?

Järjekord PPA Tammsaare tee kontori juures Foto: Delfi lugeja

Сегодня перед бюро Департамента полиции и погранохраны (PPA) на Таммсааре теэ в Таллинне образовалась огромная очередь.
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ФОТО И ВИДЕО: Уникальная находка — из болота под Нарвой извлекли советскую пушку в хорошем состоянии

Suurtüki väljatõmbamine rabast, Kõrgesoo Foto: Igor Sedunov

С семиметровой глубины болота Кыргесоо, что в окрестностях Нарвы, поисковики клуба Otsing подняли участвовавшую в боях 1944 года советскую полковую пушку образца 1927 года. Это — уникальная находка: возможно, других таких орудий в столь хорошем состоянии вообще не сохранилось. В скором времени пушку передадут в военный музей Синимяэ, посвященный битве 74-летней давности.
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ФОТО: Бизнесмены из Пыльтсамаа приобрели Lamborghini стоимостью более 300 000 евро

Lugeja foto

Согласно регистру Департамента шоссейных дорог, 18 апреля в Эстонии был взят на учет автомобиль Lamborghini Aventador с номером JEFKA3 стоимостью более 300 000 евро.
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"Бронзовое лото — 11": барабанные палочки или черная клоунада. Вспоминая хронику "бронзовых" событий

Фото: личный архив автора

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Из года в год к концу апреля в течение одиннадцати лет редакторы наших СМИ направляют мысль журналистов и читателей с помощью библейского назидания: ”Время разбрасывать камни и время собирать камни”. В этой древней метафоре как будто бы мерцает некий провиденческий смысл. Действительно, тогда, 26-28 апреля 2007 года, камни разбрасывались не только метафорически, но и буквально, оставив некоторые дома и автомобили без стёкол, а кому-то нанеся и физические увечья. Хотя последние получали их чаще всё-таки от спецтехники, применённой в те дни полицией и спецназом на улицах Таллинна, Йыхви, Нарвы. О психических травмах говорить сложнее. Легче уже и не говорить о них вовсе, дабы не бередить.
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С семиметровой глубины болота Кыргесоо, что в окрестностях Нарвы, поисковики клуба Otsing подняли участвовавшую в боях 1944 года советскую полковую пушку образца 1927 года. Это — уникальная находка: возможно, других таких орудий в столь хорошем состоянии вообще не сохранилось. В скором времени пушку передадут в военный музей Синимяэ, посвященный битве 74-летней давности.
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