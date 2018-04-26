ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Продолжение поисков пропавшего полицейского, ужасы дома по уходу и идея Мадисона о серопаспортниках

В четверг поиски пропавшего полицейского Марека продолжились и сосредоточились на районе Аэгвийду. А экс-работники столичного дома по уходу рассказали, как его постояльцы голодали и гнили заживо. Кроме того, депутат Яак Мадисон выдвинул идею, что серопаспортникам надо дать пять лет на получение гражданства. Об этих и других новостях — в нашей подборке.
ФОТО: Поиски пропавшего полицейского продолжаются, будет привлечен и вертолет
В Харьюмаа проходит масштабная полицейская операция: пропал вооруженный полицейский Марек. Сегодня, в четверг, поиски продолжились. Теперь сосредоточились на районе Аэгвийду, а в Суурупи поиски завершены. Loe edasi...
Идея Мадисона о серопаспортниках: пять лет на получение гражданства. Не сдал — вышлют из Эстонии
Эстонцы продали десятки тысяч автомобилей в Украину благодаря новому закону
С 2016 года в Украине изменились правила растаможивания автомобилей. Как результат, десятки тысяч украинцев начали искать качественные автомобили в Европе через интернет, и спрос на европейские автомобили растет с каждым днем. Только в 2017 году украинцы перегнали из стран Балтии более 60 тысяч автомобилей, 20 тысяч из них были куплены в Эстонии, говорится в пресс-релизе. Loe edasi...
ВИДЕО DELFI: Евгений Осиновский рассказал, помогли ли его карьере деньги и влияние отца
25 апреля в Рийгикогу по инициативе социал-демократов состоялась конференция ”Стеклянный потолок” и национальность: есть ли связь?” Министр здоровья и труда Евгений Осиновский признает, что в Эстонии существует ”стеклянный потолок” для русскоязычных жителей страны. Пользуясь случаем, портал Delfi поинтересовался у Осиновского, помогли ли его карьере деньги и влияние отца. Loe edasi...
”Люди должны знать правду”. Экс-работники столичного дома по уходу рассказали, как его постояльцы голодали и гнили заживо
Бывшие работники дома призрения считают, что их прежнему работодателю нельзя заниматься услугами по уходу. Представители учреждения в свою очередь заверяют, что у них все соответствует стандартам, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi...
ФОТО: Перед бюро PPA на Таммсааре теэ образовалась огромная очередь. В чем дело?
ФОТО И ВИДЕО: Уникальная находка — из болота под Нарвой извлекли советскую пушку в хорошем состоянии
С семиметровой глубины болота Кыргесоо, что в окрестностях Нарвы, поисковики клуба Otsing подняли участвовавшую в боях 1944 года советскую полковую пушку образца 1927 года. Это — уникальная находка: возможно, других таких орудий в столь хорошем состоянии вообще не сохранилось. В скором времени пушку передадут в военный музей Синимяэ, посвященный битве 74-летней давности. Loe edasi...
ФОТО: Бизнесмены из Пыльтсамаа приобрели Lamborghini стоимостью более 300 000 евро
"Бронзовое лото — 11": барабанные палочки или черная клоунада. Вспоминая хронику "бронзовых" событий
Из года в год к концу апреля в течении одиннадцати лет редакторы наших СМИ направляют мысль журналистов и читателей с помощью библейского назидания: ”Время разбрасывать камни и время собирать камни”. В этой древней метафоре как будто бы мерцает некий провиденческий смысл. Действительно, тогда, 26-28 апреля 2007 года, камни разбрасывались не только метафорически, но и буквально, оставив некоторые дома и автомобили без стёкол, а кому-то нанеся и физические увечья. Хотя последние получали их чаще всё-таки от спецтехники, применённой в те дни полицией и спецназом на улицах Таллинна, Йыхви, Нарвы. О психических травмах говорить сложнее. Легче уже и не говорить о них вовсе, дабы не бередить. Loe edasi...
Насколько вырастут цены на топливо в мае? Прогноз министерства
По словам советника по связям с общественностью Министерства экономики и коммуникаций Кадри Тонка, использование биотоплива не только поможет сохранению окружающей среды, но и уменьшит зависимость рынка жидкого топлива от импорта. Loe edasi...
ФОТО И ВИДЕО DELFI: “Если бы ты знала…” Трогательный моноспектакль Татьяны Космыниной в Русском театре
28 апреля на сцене Русского театра состоится премьера моноспектакля Татьяны Космыниной "Настя, Настя, Настя". Loe edasi...
ФОТО DELFI: В Таллинне выступила несравненная Тамара Гвердцители
25 апреля в Таллинне выступила Тамара Гвердцители с новой программой “По небу босиком”. Помимо новых песен зрители услышали и хиты: “Мамины глаза”, “Виват, Король”, “Арго” и другие. Смотрите фото! Loe edasi...