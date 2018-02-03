ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Продолжение историй о Zoo Planet и Taxify, обращение молодежи к Кальюлайд и сбитый самолет

В Ветеринарно-пищевом департаменте рассказали, в чем обвиняли магазин Zoo Planet и какие проверки там были проведены. Водитель Taxify посетовал, раньше зарабатывал более 1000 евро брутто, а теперь всего 600-800. Также молодежь из Ида-Вирумаа и Таллинна направила президенту письмо. В Сирии же сбит российский самолет. Обо всем самом важном и интересном читайте ниже в нашей традиционной подборке.

В департаменте рассказали, в чем обвиняли Zoo Planet и какие проверки там были проведены

Zoo planet pood Foto: Andres Putting

Вчера портал Delfi писал о зоомагазине Zoo Planet, в котором, как уверяет бывшая работница Алена Косова, животные содержатся в неблагоприятных условиях. Главный специалист по защите животных Харьюмааского ветеринарного центра Ветеринарно-пищевого департамента Урмас Сарон предоставил информацию о том, когда и при каких обстоятельствах в последние годы проводились проверки в Zoo Planet.

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ВИДЕО: Молодежь из Ида-Вирумаа и Таллинна направила президенту письмо

Foto: Madis Veltman

В Пярну состоялся семинар, организованный молодёжным объединением "Открытая Республика", на который собрались молодые люди из Нарвы, Кохтла-Ярве, Йыхви и Таллинна.

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ФОТО и ВИДЕО: Водитель Taxify: раньше мы зарабатывали более 1000 евро брутто, теперь всего 600-800

”В январе оплата упала на 10-30%. Конечно, в январе упал и спрос, но сейчас речь идет о том, что цена продукта, то есть цена поездки, упала на 30% и это не жизнеспособно”, — сказал водитель Taxify Агур Эсула на вчерашней акции протеста против новой системы ценообразования.

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Кивиряхк: ”Из вонючего кармана алкаша мне не надо ни цента!” — это могло бы стать лозунгом правительства Эстонии

Alko 1000 Foto: Rauno Volmar

Писатель Андрус Кивиряхк рассуждает на страницах Eesti Päevaleht об алкогольной политике и приграничной торговле, отмечая, что больше всего страдает от этого само государство.

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ФОТО и ВИДЕО: В семье Кяэрт веселья хватало и тогда, когда было очень трудно

2018. Enn ja Evi loodavad, et rahulik elu Eestimaal jätkub. Ja et nalja saaks ka! Foto: Madis Veltman

Эви (82) и Энн (81) Кяэрт родом из одной деревни и женаты уже 58 лет.

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Сборная Эстонии пробилась на чемпионат мира

Saalihoki MM-valikturniir: Eesti - Liechtenstein Foto: Madis Veltman

В Таллинне близится к завершению отборочный турнир чемпионата мира по флорболу. В предпоследнем туре сборная Эстонии в непростом поединке обыграла в спортхолле "Калев" Польшу - 5:4 (0:3, 3:0, 2:1).

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В Сирии сбит СУ-25 российских ВКС

Foto: AFP PHOTO / OMAR HAJ KADOUR

Российское минобороны подтвердило информацию о гибели российского штурмовика Су-25 на севере Сирии невдалеке от города Идлиб.

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ФОТО и ВИДЕО: Возле Lasnamäe Centrum столкнулись легковушка и автобус

Сегодня в 17:10 возле торгового центра Lasnamäe Centrum в столичном районе Ласнамяэ легковой автомобиль врезался в рейсовый автобус, один человек пострадал.

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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОТО: От лоскутных куколок до телепузиков. Какой путь прошли игрушки в Эстонии за 100 лет

Foto: Anni Õnneleid

Игрушки, в которые играли дети в Эстонии, прошли долгий путь от условного "каменного" до современного века инфотехнологий, пишет Maaleht и представляет вниманию читателей интерактивную визуализацию, созданную на основе экспонатов Тартуского музея игрушек.

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ФОТО: Человек — собаке друг. Известные люди рассказали о своих четвероногих любимцах

Erakogu

Собака — лучший друг человека. И в наступившем году эта фраза актуальна, как никогда. Большие сторожевые и маленькие ”карманные”, игривые и спокойные, лохматые и короткошерстные — всем собаководам нравятся разные породы. Но бытует мнение, что все равно со временем пес становится похож на своего хозяина, если не внешне, то по характеру. Известные люди поделились историями о своих питомцах и рассказали ”МК-Эстонии”, как собака стала их лучшим другом.

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ФОТО: На шоссе Таллинн-Нарва автомобиль съехал с дороги

Lugeja foto

Сегодня утром на 17 км шоссе Таллинн-Нарва легковой автомобиль съехал с дороги и срезался в дорожное ограждение.

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Сосед сверху постоянно затапливает: куда бежать и что делать?

Жительница Таллинна Валентина Лоскутова возмущена: каждый раз, когда сосед сверху принимает душ, у нее потоп. ”Квартира моя застрахована, но страховка ничего поделать не может — нужно сначала все просушить. Председатель в этой ситуации бездействует, а сосед сверху категорически отрицает то, что он меня затапливает”, — описывает свое непростое положение дама. Как быть и что делать в подобных ситуациях, выясняла ”МК-Эстония”.

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Молодой человек на автомобиле Сил обороны Эстонии врезался в дерево

Foto on illustreeriv Foto: Argo Ingver

Вчера в 09:00 произошла авария на 3 км шоссе Раннавярава-Охепалу в волости Кадрина в Ляэне-Вирумаа, где 19-летний водитель легкового автомобиля Mercedes-Benz GD, принадлежащего Силами обороны Эстонии, не справился с управлением и выехал с дороги, врезавшись в дерево.

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ГРАФИК: Здоровье правительства плохое, но стабильное

Keskerakonna ja Reformierakonna toetus on võrdne. Jüri Ratase ja Hanno Pevkuri juhitavate erakondade koalitsioon on praegu siiski välistatud. Foto: Martin Ahven/Õhtuleht

Рейтинги Центристской партии и Партии реформ сравнялись. На Тоомпеа рассчитывают возможности для создания новой коалиции, пишет Eesti Päevaleht.

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