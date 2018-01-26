ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Продолжение эпопеи с Раквереским комбинатом, затопленный переход и украинские рабочие

Сегодня Союз профсоюзов работников индустрии и металлургии (IMTAL) сообщил, что Раквереский мясокомбинат как работодатель в целях избежания забастовки начал угрожать своим работникам, позже компания сообщила, что готова возобновить переговоры о зарплате. Также МИД РФ в свете грядущих президентских выборов усомнился в эстонской демократии, Партия реформ высказала недовольство тем, что Демис Бородич во время выдвижения вотума недоверия Рейнсалу отдыхал во Вьетнаме, а Пыхьяская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором издателя интернет-порталов baltija.eu и Baltnews, члена КСРСЭ Александра Корнилова обвиняют в подделке и использовании поддельных документов. Об этих и других самых важных событиях дня — в нашей подборке.

Профсоюз: Раквереский мясокомбинат угрожает работникам, чтобы они не бастовали

Ain Liiva

Союз профсоюзов работников индустрии и металлургии (IMTAL) сообщил, что Раквереский мясокомбинат как работодатель в целях избежания забастовки начал угрожать своим работникам увольнением, внесением в черный список, а также обещает ”сделать жизнь труднее” в случае, если они примут участие в забастовке. Также, по словам представителя профсоюза, список угрожающих ему известен, и данные действия нарушают права работников.

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HKScan согласилась возобновить переговоры о зарплате работников Раквереского мясокомбината

Rakvere lihakombinaat Foto: Ain Liiva

Руководство концерна AS HKScan Estonia согласилось в пятницу с предложением Профсоюза работников индустрии и металлообработки (IMTAL) продолжить переговоры, чтобы обсудить требования по зарплате работников Раквереского мясокомбината и технические вопросы будущего забастовки.

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МИД РФ в свете грядущих президентских выборов усомнился в эстонской демократии

Maria Zahharova Foto: Kirill Kallinikov, AFP/Scanpix

Глава МИД РФ Мария Захарова отмечает, что не все страны идут навстречу в плане обеспечения свободного волеизъявления граждан РФ.

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Реформист Бородич во время выдвижения вотума недоверия Рейнсалу отдыхал во Вьетнаме. Партия недовольна

Член фракции реформистов Денис Бородич вторую неделю пребывает на отдахе во Вьетнаме, несмотря на то, что в Рийгикогу сейчас — две рабочие недели. До них были две свободные. Ввиду его отсутствия у оппозиции было на один голос меньше при выдвижении вотума недоверия Рейнсалу.

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Читатель: подземный переход Сыякооли затопило, а горуправа ответила, что этим не занимается!

Inimesi kujutavad märgid Tammsaare teel Foto: Andres Putting

В четверг в редакцию Delfi позвонила читательница с жалобой на Таллиннскую горуправу. По ее словам, подземный переход через Таммсааре теэ к бюро обслуживания PPA затопило, и она позвонила в горуправу, где ей ответили, что они этим не занимаются.

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Проблемой приграничной торговли в Эстонии заинтересовалась и зарубежная пресса

aastaõpu piirikaubandus Foto: Ago Tammik

Издание Bloomberg написало о том, как эстонцы ездят в Латвию за алкоголем. Газета видит корень проблемы в том, что Эстония и Литва подняли акцизы быстрее Латвии.

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Ратас потребовал от властей Украины удалить Эстонию из списка оффшорных зон

Delfi valimisõhtu Foto: Taavi Sepp

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в четверг в телефонном разговоре с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и в швейцарском Давосе при личной встрече с министром финансов Украины Александром Данилюком сказал, что Эстонию следует незамедлительно удалить из списка оффшорных зон, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.

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Профессор: находящиеся под влиянием российской пропаганды не осознают этого

Paljud siinsed vene keelt kõnelevad inimesed on endiselt seotud Venemaa inforuumiga ja NATO ja Euroopa Liit on nende jaoks pigem vaenlased kui sõbrad. Foto: Sergei Stepanov

Профессор по коммуникационным исследованиям Тартуского университета Трийн Вихалемм дала изданию Eesti Päevaleht интервью, в котором поделилась своими мыслями по поводу обнародованного недавно исследования британских властей, согласно которому, большинство русскоязычных жителей Эстонии хорошо относятся к России и живут в другом информационном поле.

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ГРАФИК: Детей рождается все меньше и меньше

Jõululapsed Pelgulinna sünnitusmajas Foto: Tiit Blaat

В прошлом году в Эстонии родились 13 520 детей. В позапрошлом — на 400 больше, пишет Maaleht.

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ФОТО и ВИДЕО: Как Тавастам удалось вернуть национализированную в советское время фабрику

Raul ja Arvi Tavast ettevõtte 90. juubeli tähistamisel Foto: Kristjan Sulõnd

Основанную около ста лет назад ювелирную мастерскую Романа Таваста возродил к жизни его сын Рауль, а теперь эстафетную палочку перенял и внук Арви.

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Как полиция на автомобилях, вертолете и ATV гналась за возможным преступником и задержала его в Пярну

На прошлой неделе во вторник и в среду в Пярнумаа развернулась масштабная полицейская операция, в ходе которой удалось задержать подозреваемого в совершении преступления сексуального характера 25-летнего Микка. Он был задержан 16 января, и взят под стражу на два месяца.

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Газета: сегодня состоится забастовка водителей Taxify

Taxify'ga takso tellimine Foto: Rauno_Volmar

Сегодня вечером с 21:00 до 00:00 состоится забастовка водителей Taxify. По данным Õhtuleht, к полудню о своем участии сообщили около 70 водителей.

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”Он общался только с телефоном!” Экс-советник Рыйваса вспоминает работу с ним как самое скучное время в своей жизни

Kollaaž: vasakul Arumäe (foto: Heiki Rebane), paremal Rõivas (foto: Madis Veltman)

Экономический аналитик Рута Арумяэ вспоминает работу советником премьер-министра Таави Рыйваса как самое скучное время своей жизни. По ее словам, Рыйвас общался только со своим телефоном, пишет Äripäev.

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ВИДЕО: Ратас — каналу CNBC: Эстония не сомневается в приверженности Трампа НАТО

Foto: Kaader videost

Сегодня премьер-министр Юри Ратас на Всемирном экономическом форуме в Давосе дал интервью американскому каналу CNBC, в котором заявил, что у Эстонии крепкие отношения с администрацией президента США Дональда Трампа, несмотря на сомнения в приверженности правительства США НАТО.

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ГРАФИК: Действительно ли большинство иностранных рабочих приезжают в Эстонию из Украины?

Согласно квотам на иностранную рабочую силу, в год Эстония принимает до 1317 рабочих из-за рубежа. В прошлом году квоты были исчерпаны уже летом. Кто же все эти люди?

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ВИДЕО DELFI: “Асисяй” Слава Полунин — о “Снежной симфонии”, клоунах и серых буднях

27 января на сцене концертного дома Nordea состоится показ совместного спектакля всемирно известного клоуна Славы Полунина и дирижера Гидона Кремера “Cнежная симфония”. Delfi удалось пообщаться с Полуниным за день до премьеры, распросить побольше о спектакле, клоунах и зарядиться позитивом. Смотрите видео!

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