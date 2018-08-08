08.08.2018, 20:55

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Продолжение эпопеи с ракетой, подозрение нарвских центристов в коррупции, трагедия в Тарту


rus.delfi.ee
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Raketiotsingute pressikonverents
фото иллюстративноеFoto: Madis Veltman

Итак, подведем итоги среды.

  • Снова проблемы с регистрацией на бесплатные курсы эстонского языка: сайт завис, номера поддержки не отвечают
  • ВВС продолжают поиски выпущенной испанским истребителем боевой ракеты
  • В Тарту погибла попавшая под поезд молодая женщина. Тело обнаружил машинист следующего поезда
  • Коррупция? Лидеры нарвских центристов оказались под прицелом КаПо. Допросили восьмерых

Ратас: самое страшное, что могло случиться из-за выпущенной по ошибке ракеты, это человеческие жертвы

NATO Küberkaitsekoostöö Keskus Foto: Jürgen Randma

Премьер-министр Юри Ратас, говоря о выпущенной по ошибке ракете, сказал Delfi, что самым плохим сценарием было бы то, если бы инцидент привел к человеческим жертвам.
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Генерал в отставке Антс Лаанеотс: причиной запуска ракеты, очевидно, была ошибка пилота

Ants Laaneots Foto: Jaanus Lensment

Генерал в отставке Антс Лаанеотс посчитал, что случайный запуск ракеты в ходе учебного полета произошел, очевидно, из-за ошибки пилота.
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Эксперт: мы ежегодно выводим из страны 400 млн евро, аплодируя при этом любой иностранной инвестиции в несколько миллионов

Andres Viisemanni väitel peaks investeerimine olema eelkõige kapitali paigutamine ettevõttesse, selleks et tegevust laiendada või uusi ideid ellu viia. Tiit Blaat

Идеолог пенсионных фондов LHV Андрес Вийземанн дал изданию Eesti Päevaleht большое интервью, в котором помимо прочего порассуждал о необходимости поддержки местных фирм за счет местного капитала.
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ВИДЕО: Глава ВВС Рийво Валге: при соприкосновении с землей ракета, очевидно, взорвалась

Глава Военно-воздушных сил Эстонии Рийво Валге, говоря о по ошибке выпущенной вчера в ходе учений ракете, сказал что местонахождение ракеты неизвестно, но поиски идут. Валге считает, что, очевидно, при соприкосновении с землей ракета взорвалась, но полностью уверенными в этом быть все-таки нельзя.
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ВИДЕО: ”Очень сильный взрыв был. Мы подумали, что началась война”. Выпущенная испанским истребителем ракета привела к серьезной неразберихе

В редакцию Delfi обратились несколько человек, которые рассказали о том, как слышали взрыв. Некоторые утверждают, что слышали его раньше, чем он произошел по данным Сил обороны.
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СТУДИЯ DELFI: Зачем в Тарту русскоязычная школа? Репс и Каллас — о проблемах образования

В студии Delfi TV впервые ”сошлись” министр образования и центристка Майлис Репс и идейный вдохновитель нового политического движения ”Eesti 200” Кристина Каллас. Помимо прочего, обсуждался и вопрос русских школ.
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Снова проблемы с регистрацией на бесплатные курсы эстонского языка: сайт завис, номера поддержки не отвечают

Mairee Raadik.ÕS-i koostaja Foto: Vallo Kruuser

Delfi позвонила расстроенная читательница: женщина специально задержалась дома перед работой, чтобы успеть зарегистрироваться на бесплатные курсы эстонского языка от Фонда интеграции, но в 10 часов, в момент начала регистрации, сайт завис.
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Солдат-срочник пострадал от взрыва гранаты во время тренировок на полигоне Сиргала

Foto: Kaitseväe peastaap

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Вчера вечером на полигоне Сиргала во время упражнений по метанию гранат, которые проводил Вируский пехотный батальон, от взрыва пострадал срочник, допустивший ошибку.
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ФОТО: ВВС продолжают поиски выпущенной испанским истребителем боевой ракеты

Foto: Argo Ingver

Поиски выпущенной вчера испанским истребителем боевой ракеты AMRAAM продолжаются. К поискам привлечены как воздушные, так и наземные патрули ВВС.
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А если бы ракета с испанского истребителя долетела до границы РФ? Российский генерал ПВО: война бы не началась

Rakett Foto: Sergei Grits, AP

А что было бы, если эта случайно выпущенная в эстонском небе во вторник испанским истребителем ракета долетела бы до российской границы? Как должны были бы действовать российские силы ПРО-ПВО? Могло ли это привести к ответному удару? Об этом ”МК” на условиях анонимности рассказал один из генералов ПВО.
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Что из себя представляет по ошибке выпущенная в Эстонии ракета AMRAAM?

Выпущенная вчера с истребителя Eurofighter военно-воздушных сил Испании ракета AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile, то есть "воздух-воздух" средней дальности) предназначена для уничтожения воздушных целей.
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Иностранцы в Эстонии: местные арендодатели — расисты?

FOTO: RAIGO PAJULA

Расовая дискриминация превратилась в критическую проблему для иностранцев, переезжающих жить в Таллинн, пишет ученица Тартуского университета Тойон Мас на портале EstonianWorld.com.
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ФОТО DELFI: В Тарту погибла попавшая под поезд молодая женщина. Тело обнаружил машинист следующего поезда

Переезд Бетоони. Foto: Jassu Hertsmann

В Тарту, неподалеку от железнодорожного перезда Бетоони, сегодня после обеда погибла молодая женщина, попав под поезд.
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ВВС Эстонии: место взрыва выпущенной по ошибке ракеты с 95% вероятностью установлено

kolonel Riivo Valge Foto: Madis Veltman

Представители ВВС Эстонии сообщили на пресс-конференции, что запущенная по ошибке во вторник над Южной Эстонией боевая ракета с вероятностью в 95% найдена.
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Командующий Силами обороны Эстонии — об инциденте с ракетой: ВВС Испании — это, прежде всего, профессиональные военные и честные люди

Командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Мартин Херем заявил, что обстоятельства происшествия с ракетой, скорее всего, будут выяснены до конца этого года.
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