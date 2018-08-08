ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Продолжение эпопеи с ракетой, подозрение нарвских центристов в коррупции, трагедия в Тарту

ВИДЕО: Глава ВВС Рийво Валге: при соприкосновении с землей ракета, очевидно, взорвалась

Глава Военно-воздушных сил Эстонии Рийво Валге, говоря о по ошибке выпущенной вчера в ходе учений ракете, сказал что местонахождение ракеты неизвестно, но поиски идут. Валге считает, что, очевидно, при соприкосновении с землей ракета взорвалась, но полностью уверенными в этом быть все-таки нельзя.

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ВИДЕО: ”Очень сильный взрыв был. Мы подумали, что началась война”. Выпущенная испанским истребителем ракета привела к серьезной неразберихе

В редакцию Delfi обратились несколько человек, которые рассказали о том, как слышали взрыв. Некоторые утверждают, что слышали его раньше, чем он произошел по данным Сил обороны.

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СТУДИЯ DELFI: Зачем в Тарту русскоязычная школа? Репс и Каллас — о проблемах образования

В студии Delfi TV впервые ”сошлись” министр образования и центристка Майлис Репс и идейный вдохновитель нового политического движения ”Eesti 200” Кристина Каллас. Помимо прочего, обсуждался и вопрос русских школ.

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Снова проблемы с регистрацией на бесплатные курсы эстонского языка: сайт завис, номера поддержки не отвечают

Mairee Raadik.ÕS-i koostaja Foto: Vallo Kruuser

Delfi позвонила расстроенная читательница: женщина специально задержалась дома перед работой, чтобы успеть зарегистрироваться на бесплатные курсы эстонского языка от Фонда интеграции, но в 10 часов, в момент начала регистрации, сайт завис.

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Солдат-срочник пострадал от взрыва гранаты во время тренировок на полигоне Сиргала

Foto: Kaitseväe peastaap

ТОП ВИДЕО: ”Очень сильный взрыв был. Мы подумали, что началась война”. Выпущенная испанским истребителем ракета привела к серьезной неразберихе Испанский истребитель произвел по ошибке запуск боевой ракеты в районе Отепя. Ракету разыскивают дополнено в 20.10 А если бы ракета с испанского истребителя долетела до границы РФ? Российский генерал ПВО: война бы не началась

Вчера вечером на полигоне Сиргала во время упражнений по метанию гранат, которые проводил Вируский пехотный батальон, от взрыва пострадал срочник, допустивший ошибку.

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ФОТО: ВВС продолжают поиски выпущенной испанским истребителем боевой ракеты

Foto: Argo Ingver

Поиски выпущенной вчера испанским истребителем боевой ракеты AMRAAM продолжаются. К поискам привлечены как воздушные, так и наземные патрули ВВС.

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А если бы ракета с испанского истребителя долетела до границы РФ? Российский генерал ПВО: война бы не началась

Rakett Foto: Sergei Grits, AP

А что было бы, если эта случайно выпущенная в эстонском небе во вторник испанским истребителем ракета долетела бы до российской границы? Как должны были бы действовать российские силы ПРО-ПВО? Могло ли это привести к ответному удару? Об этом ”МК” на условиях анонимности рассказал один из генералов ПВО.

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Что из себя представляет по ошибке выпущенная в Эстонии ракета AMRAAM?