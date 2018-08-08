ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Продолжение эпопеи с ракетой, подозрение нарвских центристов в коррупции, трагедия в Тарту
Итак, подведем итоги среды.
Итак, подведем итоги среды.
Премьер-министр Юри Ратас, говоря о выпущенной по ошибке ракете, сказал Delfi, что самым плохим сценарием было бы то, если бы инцидент привел к человеческим жертвам.
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Генерал в отставке Антс Лаанеотс посчитал, что случайный запуск ракеты в ходе учебного полета произошел, очевидно, из-за ошибки пилота.
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Идеолог пенсионных фондов LHV Андрес Вийземанн дал изданию Eesti Päevaleht большое интервью, в котором помимо прочего порассуждал о необходимости поддержки местных фирм за счет местного капитала.
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Глава Военно-воздушных сил Эстонии Рийво Валге, говоря о по ошибке выпущенной вчера в ходе учений ракете, сказал что местонахождение ракеты неизвестно, но поиски идут. Валге считает, что, очевидно, при соприкосновении с землей ракета взорвалась, но полностью уверенными в этом быть все-таки нельзя.
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В редакцию Delfi обратились несколько человек, которые рассказали о том, как слышали взрыв. Некоторые утверждают, что слышали его раньше, чем он произошел по данным Сил обороны.
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В студии Delfi TV впервые ”сошлись” министр образования и центристка Майлис Репс и идейный вдохновитель нового политического движения ”Eesti 200” Кристина Каллас. Помимо прочего, обсуждался и вопрос русских школ.
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Delfi позвонила расстроенная читательница: женщина специально задержалась дома перед работой, чтобы успеть зарегистрироваться на бесплатные курсы эстонского языка от Фонда интеграции, но в 10 часов, в момент начала регистрации, сайт завис.
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Вчера вечером на полигоне Сиргала во время упражнений по метанию гранат, которые проводил Вируский пехотный батальон, от взрыва пострадал срочник, допустивший ошибку.
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Поиски выпущенной вчера испанским истребителем боевой ракеты AMRAAM продолжаются. К поискам привлечены как воздушные, так и наземные патрули ВВС.
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А что было бы, если эта случайно выпущенная в эстонском небе во вторник испанским истребителем ракета долетела бы до российской границы? Как должны были бы действовать российские силы ПРО-ПВО? Могло ли это привести к ответному удару? Об этом ”МК” на условиях анонимности рассказал один из генералов ПВО.
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Выпущенная вчера с истребителя Eurofighter военно-воздушных сил Испании ракета AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile, то есть "воздух-воздух" средней дальности) предназначена для уничтожения воздушных целей.
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Расовая дискриминация превратилась в критическую проблему для иностранцев, переезжающих жить в Таллинн, пишет ученица Тартуского университета Тойон Мас на портале EstonianWorld.com.
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В Тарту, неподалеку от железнодорожного перезда Бетоони, сегодня после обеда погибла молодая женщина, попав под поезд.
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Представители ВВС Эстонии сообщили на пресс-конференции, что запущенная по ошибке во вторник над Южной Эстонией боевая ракета с вероятностью в 95% найдена.
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Командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Мартин Херем заявил, что обстоятельства происшествия с ракетой, скорее всего, будут выяснены до конца этого года.
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Маклер Наталья Языкова выманила у многих доверчивых людей деньги за квартиры, которые она не имела права продавать, пишет Eesti Päevaleht.
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Руководитель отдела полиции Вильянди Меэлис Лилль призывает местных предпринимателей и частных лиц быть более внимательными, так как мошенники вновь используют хитрую схему для обмана людей.
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В среду, 8 августа, сотрудники Полиции безопасности (КаПо) в рамках расследования уголовного дела о коррупции провели следственные действия в отношении местных видных муниципальных политиков из фракции Центристской партии городского собрания, передает rus.err.ee.
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