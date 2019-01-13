ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Продолжение дискуссии о разделении общества, неопознанное тело в Ида-Вирумаа, исповедь асексуала и мнение российских туристов о Таллинне

Сегодня на нашем портале продолжалась вызванная рекламой ”Ээсти 200” дискуссия на тему разделения общества по национальному признаку. Также сегодня на Delfi можно было прочитать о том, что удивляет и раздражает российских туристов в Таллинне и как живет среднестатистический эстонский асексуал. Все самое интересное читайте ниже!
”Эта боль, которой, по-вашему, не существует, есть! Причем в Ида-Вирумаа ее испытывает огромное количество людей”. Ответ ”парню из русского района”
Читатель Delfi: правда заключается в том, что человек может всю жизнь прожить в Нарве, ни разу не встретив эстонца
Начнём с плакатов, которые неожиданно для всех появились 7 января в центре Таллинна на трамвайной остановке. Думаю, что многим было неприятно смотреть на эти рекламные плакаты, которые призывали русских людей ждать трамвай в одной стороне остановки, а эстонцев - в другой. Loe edasi...
”Мы хотим, чтобы Эстония совершила прорыв". "Ээсти 200" представила перевыборную программу. Кандидатом в премьеры стала Кристина Каллас
Сегодня партия "Ээсти 200" проводит в Haven в Какумяэ предвыборный конгресс, на котором представила предвыборную программу и кандидатов. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: На сцене Vaba Lava проходит финал конкурса Creative Narva
Сегодня на Нарвской свободной сцене Vaba Lava проходит финал конкурса новых дизайнерских брендов Creative Narva. В финале принимает участие 19 команд. Loe edasi...
В волости Алутагузе в Ида-Вирумаа на дороге найдено тело мужчины: полиция просит помощи
Читатель Delfi сообщил, что в пятницу в Ида-Вирумаа, недалеко от Мяэтагузе, на дороге был обнаружен труп мужчины. Loe edasi...
Керсти Кальюлайд улетела на Канарские острова: официального отпуска у нее нет
ВИДЕО: Российские биатлонистки одержали сенсационную победу
Женская эстафета биатлонисток 4х6 км на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе завершилась сенсационной победой российских биатлонисток. Последний раз женская сборная России выигрывала эстафетную гонку на этапе Кубка мира в январе 2012 года. Loe edasi...
Жители Ласнамяэ негодуют: "вместо того, чтобы озеленять территорию, ее безжалостно уничтожают!"
Группа жителей столичного района Ласнамяэ написали в редакцию "МК-Эстония" письмо: "Обращаемся к вам по поводу безобразного, даже преступного, отношения наших чиновников к природе. Район наш не столь богат зеленой растительностью, и вместо того, чтобы озеленять территорию, ее безжалостно уничтожают". Loe edasi...
Находившийся в розыске и запостивший в Facebook фото из таллиннского отеля финн задержан
Крик души молодого мужчины-асексуала из Таллинна: верю, что любовь возможна и без интима!
На днях мы писали о том, что в Эстонии у все большего количества молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет в течение последнего года не было сексуального партнера. Такая же тенденция прослеживается в других странах. Читатель Delfi прислал в редакцию письмо, в котором поделился своей проблемой. Loe edasi...
Из-за вандалов рождественская ель на Ратушной площади в Таллинне накренилась
Сегодня ночью на Ратушной площади неизвестные вытащили деревянные клинья у основания рождественской ели на Ратушной площади в Таллинне и из-за этого дерево накренилось. Loe edasi...
Российские туристы о Таллинне: что удивляет и раздражает
Ни для кого не секрет, что каждый год на новогодние праздники в Эстонию приезжает большое количество российских туристов. Заполненные гостиницы, дополнительные поезда, русская речь на улицах Старого Таллинна очередной раз подтверждают, что Эстония — одно из самых популярных зимних направлений для туристов из России. Интересно, а какие эмоции испытывают российские путешественники при знакомстве с Эстонией: что нравится им, удивляет или раздражает? Loe edasi...
Эстонские звероводы о возможном запрете на разведение пушных зверей: на наших фермах — строгий порядок и выполнение всех норм!
Эстонские звероводы опубликовали на своем сайте заявление в связи с возможным запретом на выращивание и разведение пушных зверей. Loe edasi...
Владелец Alko1000 покинул EKRE и вступил в "Ээсти 200"
Один из владельцев сети магазинов Alko1000 Эйнар Виснапуу вступил в партию "Ээсти 200". До пятницы Виснапуу состоял в партии EKRE. Loe edasi...