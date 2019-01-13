13.01.2019, 21:15

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Продолжение дискуссии о разделении общества, неопознанное тело в Ида-Вирумаа, исповедь асексуала и мнение российских туристов о Таллинне


rus.delfi.ee
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Lörtsisadu 23.03
Foto: Eero Vabamägi

Сегодня на нашем портале продолжалась вызванная рекламой ”Ээсти 200” дискуссия на тему разделения общества по национальному признаку. Также сегодня на Delfi можно было прочитать о том, что удивляет и раздражает российских туристов в Таллинне и как живет среднестатистический эстонский асексуал. Все самое интересное читайте ниже!

”Эта боль, которой, по-вашему, не существует, есть! Причем в Ида-Вирумаа ее испытывает огромное количество людей”. Ответ ”парню из русского района”

Eesti-Vene piir Foto: Ave Tampere

Здравствуйте, Сергей!

Хотелось бы ответить Вам в связи с Вашим письмом Кристине Каллас.
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Читатель Delfi: правда заключается в том, что человек может всю жизнь прожить в Нарве, ни разу не встретив эстонца

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Начнём с плакатов, которые неожиданно для всех появились 7 января в центре Таллинна на трамвайной остановке. Думаю, что многим было неприятно смотреть на эти рекламные плакаты, которые призывали русских людей ждать трамвай в одной стороне остановки, а эстонцев - в другой.
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”Мы хотим, чтобы Эстония совершила прорыв". "Ээсти 200" представила перевыборную программу. Кандидатом в премьеры стала Кристина Каллас

Foto: Priit Simson

Сегодня партия "Ээсти 200" проводит в Haven в Какумяэ предвыборный конгресс, на котором представила предвыборную программу и кандидатов.
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ФОТО и ВИДЕО: На сцене Vaba Lava проходит финал конкурса Creative Narva

Сегодня на Нарвской свободной сцене Vaba Lava проходит финал конкурса новых дизайнерских брендов Creative Narva. В финале принимает участие 19 команд.
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В волости Алутагузе в Ида-Вирумаа на дороге найдено тело мужчины: полиция просит помощи

Foto: Eero Vabamägi

Читатель Delfi сообщил, что в пятницу в Ида-Вирумаа, недалеко от Мяэтагузе, на дороге был обнаружен труп мужчины.
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Керсти Кальюлайд улетела на Канарские острова: официального отпуска у нее нет

President Kersti Kaljulaidi pressikonverents Foto: Ilmar Saabas

Президент Керсти Кальюлайд на неделю улетела из Эстонии — на Канарские острова, в частности на Лансароте.
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ВИДЕО: Российские биатлонистки одержали сенсационную победу

Laskesuusatamine - Venemaa teatenelik Foto: ROBERT MICHAEL, AFP

Женская эстафета биатлонисток 4х6 км на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе завершилась сенсационной победой российских биатлонисток. Последний раз женская сборная России выигрывала эстафетную гонку на этапе Кубка мира в январе 2012 года.
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Жители Ласнамяэ негодуют: "вместо того, чтобы озеленять территорию, ее безжалостно уничтожают!"

Lasnamäe jäähalli ehitus Foto: Andres Putting

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Группа жителей столичного района Ласнамяэ написали в редакцию "МК-Эстония" письмо: "Обращаемся к вам по поводу безобразного, даже преступного, отношения наших чиновников к природе. Район наш не столь богат зеленой растительностью, и вместо того, чтобы озеленять территорию, ее безжалостно уничтожают".
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Находившийся в розыске и запостивший в Facebook фото из таллиннского отеля финн задержан

Facebook

Находящийся в Финляндии в розыске молодой человек сделал публикацию в Facebook из отеля в Таллинне и вскоре был пойман.
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Крик души молодого мужчины-асексуала из Таллинна: верю, что любовь возможна и без интима!

Foto: Anni Õnneleid

На днях мы писали о том, что в Эстонии у все большего количества молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет в течение последнего года не было сексуального партнера. Такая же тенденция прослеживается в других странах. Читатель Delfi прислал в редакцию письмо, в котором поделился своей проблемой.
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Из-за вандалов рождественская ель на Ратушной площади в Таллинне накренилась

Foto: Tallinna Kesklinna Valitsus

Сегодня ночью на Ратушной площади неизвестные вытащили деревянные клинья у основания рождественской ели на Ратушной площади в Таллинне и из-за этого дерево накренилось.
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Российские туристы о Таллинне: что удивляет и раздражает

Foto: Tanel Meos

Ни для кого не секрет, что каждый год на новогодние праздники в Эстонию приезжает большое количество российских туристов. Заполненные гостиницы, дополнительные поезда, русская речь на улицах Старого Таллинна очередной раз подтверждают, что Эстония — одно из самых популярных зимних направлений для туристов из России. Интересно, а какие эмоции испытывают российские путешественники при знакомстве с Эстонией: что нравится им, удивляет или раздражает?
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Эстонские звероводы о возможном запрете на разведение пушных зверей: на наших фермах — строгий порядок и выполнение всех норм!

Rene Suurkaev

Эстонские звероводы опубликовали на своем сайте заявление в связи с возможным запретом на выращивание и разведение пушных зверей.
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Владелец Alko1000 покинул EKRE и вступил в "Ээсти 200"

Einar Visnapuu Alko 1000 Foto: Anni Õnneleid

Один из владельцев сети магазинов Alko1000 Эйнар Виснапуу вступил в партию "Ээсти 200". До пятницы Виснапуу состоял в партии EKRE.
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