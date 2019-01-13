ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Продолжение дискуссии о разделении общества, неопознанное тело в Ида-Вирумаа, исповедь асексуала и мнение российских туристов о Таллинне

Сегодня партия "Ээсти 200" проводит в Haven в Какумяэ предвыборный конгресс, на котором представила предвыборную программу и кандидатов.

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ФОТО и ВИДЕО: На сцене Vaba Lava проходит финал конкурса Creative Narva

Сегодня на Нарвской свободной сцене Vaba Lava проходит финал конкурса новых дизайнерских брендов Creative Narva. В финале принимает участие 19 команд.

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В волости Алутагузе в Ида-Вирумаа на дороге найдено тело мужчины: полиция просит помощи

Foto: Eero Vabamägi

Читатель Delfi сообщил, что в пятницу в Ида-Вирумаа, недалеко от Мяэтагузе, на дороге был обнаружен труп мужчины.

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Керсти Кальюлайд улетела на Канарские острова: официального отпуска у нее нет

Президент Керсти Кальюлайд на неделю улетела из Эстонии — на Канарские острова, в частности на Лансароте.

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ВИДЕО: Российские биатлонистки одержали сенсационную победу

Laskesuusatamine - Venemaa teatenelik Foto: ROBERT MICHAEL, AFP

Женская эстафета биатлонисток 4х6 км на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе завершилась сенсационной победой российских биатлонисток. Последний раз женская сборная России выигрывала эстафетную гонку на этапе Кубка мира в январе 2012 года.

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Жители Ласнамяэ негодуют: "вместо того, чтобы озеленять территорию, ее безжалостно уничтожают!"

Lasnamäe jäähalli ehitus Foto: Andres Putting

ТОП Российские туристы о Таллинне: что удивляет и раздражает ”Эта боль, которой, по-вашему, не существует, есть! Причем в Ида-Вирумаа ее испытывает огромное количество людей”. Ответ ”парню из русского района” 25 гениальных идей для дизайна и хранения в маленькой ванной комнате

Группа жителей столичного района Ласнамяэ написали в редакцию "МК-Эстония" письмо: "Обращаемся к вам по поводу безобразного, даже преступного, отношения наших чиновников к природе. Район наш не столь богат зеленой растительностью, и вместо того, чтобы озеленять территорию, ее безжалостно уничтожают".

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Находившийся в розыске и запостивший в Facebook фото из таллиннского отеля финн задержан

Facebook

Находящийся в Финляндии в розыске молодой человек сделал публикацию в Facebook из отеля в Таллинне и вскоре был пойман.

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Крик души молодого мужчины-асексуала из Таллинна: верю, что любовь возможна и без интима!

Foto: Anni Õnneleid

На днях мы писали о том, что в Эстонии у все большего количества молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет в течение последнего года не было сексуального партнера. Такая же тенденция прослеживается в других странах. Читатель Delfi прислал в редакцию письмо, в котором поделился своей проблемой.

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Из-за вандалов рождественская ель на Ратушной площади в Таллинне накренилась

Foto: Tallinna Kesklinna Valitsus

Сегодня ночью на Ратушной площади неизвестные вытащили деревянные клинья у основания рождественской ели на Ратушной площади в Таллинне и из-за этого дерево накренилось.

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Российские туристы о Таллинне: что удивляет и раздражает