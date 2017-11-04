ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Проблемы с обновлением ИД-карт, трагическое ДТП с автобусом и труп в Кадриорге

Сегодня, 4 ноября, утром с 10 до 12 часов в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны по техническим причинам нельзя было обновить ИД-карты. Также утром в районе Уулу произошла тяжелая авария с рейсовым автобусом: водитель погиб, два пассажира были доставлены в больницу. А вечером в Кадриорге поблизости от президентского дворца нашли труп. Эти и другие новости субботы - в нашей традиционной подборке.

В районе Уулу произошла тяжелая авария с рейсовым автобусом: водитель погиб, два пассажира в больнице

Raske liiklusõnnetus, kus hukkus bussijuht Foto: Eiliki Pukk ->>> eiliki.wix.com/portfolio, Eiliki Pukk

Трагедия произошла, когда автобус съехал с дороги направо, сказал Delfi пресс-секретарь Ляэнеской префектуры.

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ФОТО с места происшествия: В Кадриорге поблизости от президентского дворца нашли труп

Сегодня вечером в Таллинне, в Кадриорге на улице Вейценберги, прямо напротив Лебединого пруда нашли труп женщины.

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ФОТО: На Вабадузе пуйестеэ автомобиль после аварии приземлился на крышу

Foto: Delfi lugeja

Что именно стало причиной ДТП на улице Нымме и Сиде, пока не ясно, также неизвестно состояние здоровья водителя.

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Девушка из Эстонии попалась на границе Норвегии и Швеции почти с 2 кг гашиша

hašiš Foto: Andrei Stenin, RIA Novosti

Гражданка Эстонии в возрасте 20-30 лет попалась на границе Норвегии и Швеции с большим количество гашиша.

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Таллиннский аэропорт эвакуировали из-за найденной в багаже игрушки для взрослых

Suvised ehitustööd Tallinna Lennujaamas. Foto: Tallinna lennujaam

Охранная фирма G4S в ходе рутинной проверки, просвечивания багажа, нашла в одном чемодане подозрительный предмет и, как положено, вызвала на место полицию и саперов.

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Друг застреленного Кяэрманна: думаю, он знал все детали, чем и как могло закончиться его поведение

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Осталось непонятным, что происходило в голове Яануса Кяэрманна, который во вторник днем был застрелен полицией. Что заставило его написать у себя на лбу "LOLL" (дурак — прим. ред.) и завязать вокруг шеи веревку, чтобы пойти босиком и с двумя кухонными ножами гулять в Старый город.

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ФОТО: У дверей конторы PPA выстроилась огромная очередь из желающих обновить ИД-карты

Järjekord PPA kontori ukse ees Foto: Karli Saul

Когда сегодня в 10 часов открылась контора Департамента полиции и погранохраны (PPA) на Таммсаааре теэ в Таллинне, за дверями ждала уже сотня людей, большинство из которых, очевидно, хотели обновить сертификаты ИД-карты. Даже после открытия за дверями осталась очередь длиной 70-80 метров.

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Технические проблемы устранены, обновление ID-карт в бюро обслуживания PPA работает

PPA kontor Foto: Karli Saul

На данный момент ID-карты можно обновить во всех бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны по всей Эстонии и технические проблемы устранены, сообщает департамент.

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18 000 человек не смогут обновить свои ИД-карты дистанционно

ID-kaartide sertifikaatide uuendamine PPA kontorites ei toimi, vea põhjus on ebaselge Foto: Karli Saul

18 000 ИД-карт такие, что замена их сертификатов возможна только в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны (PPA).

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Специалист RIA: цель преступников — крупные корпорации, наша ИД-карта — просто сопутствующий ущерб

ID kaardi turvarisk. Briifing rahandusministeeriumis. Elmar Vaher, Taimar Peterkof ja Margus Arm Foto: Karin Kaljuläte

Руководитель отдела eID Департамента государственной инфоситемы (RIA) Маргус Арм сказал, что поступивший на черный рынок инструмент, который можно использовать для взлома чипа ИД-карты и из-за которого действие сертификатов ИД-карты с полуночи остановлено, на самом деле создан скорее для использующих этот же чип крупных корпораций.

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СРАВНЕНИЕ ЦЕН: В каком магазине в ноябре самые дешевые продукты

Foto: Karli Saul

Самую дешевую продуктовую корзину Delfi Kasulik можно купить в магазине Grossi. Дороже всего сейчас было бы отовариться в Selver, в тоже время владелец Partnerkaart получает скидку от конечной цены.

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ТАБЛИЦА: Какие фирмы и учреждения заплатили больше всего налогов государству

Eurod Foto: Madis Veltman

Статистика Налогово-таможенного департамента за III квартал показывает, какие предприятия и учреждения заплатили больше всего государственных налогов. На первом месте опять Neste Eesti AS и на втором — Департамент социального страхования. 30 крупнейших налогоплательщиков перед вами.

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