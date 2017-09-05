ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Проблемы с безопасностью ID-карт и надзор за техосмотром

В чипе ID-карт обнаружен потенциальный риск для безопасности, из-за чего на местных выборах могут отменить э-голосование. Департамент шоссейных дорог хочет бороться со взятками на техосмотре с помощью установки камер. Читайте также об очередном дне Эдгара Сависаара в суде и историю об НЛО в Таллинне.

Собака Халлике, которую мучила хозяйка, теперь здорова и ищет новый дом

В конце мая защитники животных были обескуражены историей собаки Халлике, которую хозяйка перекормила настолько, что животное не могло самостоятельно передвигаться. Хозяйка таскала собаку на поводке по асфальту. За лето собаке помогли похудеть, вылечили ее и теперь она готова найти новый дом и нового заботливого владельца.

Loe edasi...

Департамент хочет бороться со взятками на техосмотре с помощью установки камер

Tehnoülevaatus Pärnu mnt 552 Foto: Andres Putting

Чтобы бороться с коррупцией, Департамент шоссейных дорог хочет установить в пунктах техосмотра камеры.

Loe edasi...

У торгового центра Viru нашли тело мужчины

AEROFOTO Foto: Arno Mikkor

ТОП У торгового центра Viru нашли тело мужчины Президент Литвы об ультиматумах Путина: никто их больше не слушает ФОТО: В Кохтла-Ярве ночью пытались украсть банкомат SEB

У дверей торгового центра Viru со стороны парка Таммсааре нашли тело мужчины. Если сначала думали, что мужчина спит, то при ближайшем осмотре скорой помощи выяснилось, что он мертв.

Loe edasi...

ФОТО: В Кохтла-Ярве ночью пытались украсть банкомат SEB

Varguse katse Kohtla-Järvel Foto: Picasa, Jevgeni Kapov

В Кохтла-Ярве в ночь на вторник злоумышленники пытались похитить банкомат банка SEB, находящийся в помещении торгового центра Vironia, расположенного по адресу Ярвекюла, 50.

Loe edasi...

Процесс по делу Сависаара: показания в суде дал сын Урмаса Сыырумаа

Tõnis Sõõrumaa Foto: Rauno Volmar

Во вторник в 10 часов продолжилось слушание дела экс-мэра Таллинна Эдгара Сависаара, который обвиняется в получении взяток.

Loe edasi...

Журналист TV3 утверждает, что раскрыла целую сеть педофилов

Katrin Lust Foto: Pressimaterjal

В понедельник в эфир TV3 вышла скандальная программа Катрин Луст ”Kuuuurija”, в которой ее автор говорит с жертвой преступлений педофила и, по заверениям автора программы, раскрывает целую сеть педофилов. Она рассказывает о преступлениях осужденного за педофилию Яануса Конса, а также утверждает, что педофилом является школьный учитель Урмас, который еще не признан судом виновным.

Loe edasi...

В чипе ID-карт обнаружен потенциальный риск для безопасности

Üha enam inimesi annavad hääle internetis FOTO: Marko Mumm

30 августа международная группа ученых проинформировала Департамент государственной инфосистемы, что они обнаружили потенциальный риск, который касается ID-карт, выданных начиная с октября 2014 года, сообщает департамент.

Loe edasi...

Из-за уязвимости ID-карт на местных выборах могут отменить э-голосование

Foto: Tanel Meos

Выявленная в эстонских ID-картах уязвимость может повлечь за собой отмену электронного голосования на предстоящих 15 октября муниципальных выборах, передает rus.err.ee.

Loe edasi...

Департамент полиции и погранохраны: вместо ID-карты можно использовать Mobiil-ID

На сайте Департамента полиции и погранохраны обновлена рубрика советов пользователям ИД-карт, сообщает департамент.

Loe edasi...

Олег Осиновский начал строить дома на лакомом куске земли в центре Таллинна

Бизнесмен, сделавший себе имя и состояние, работая в сфере транзита, в последние годы занялся проектами на рынке недвижимости, сообщает Ärileht.

Loe edasi...

В Эстонию в малом количестве попали загрязненные фипронилом яйца

Foto: Anni Õnneleid

На сегодняшней неофициальной встрече министров сельского хозяйства и рыболовства стран членов Европейского союза еврокомиссар по вопросам здравоохранения Витянис Андрюкайтис представил обзор ситуации с незаконным использованием фипронила при производстве яиц, сообщается в пресс-релизе.

Loe edasi...

Жена Валерия Карпина баллотируется в Нарве: он поддерживает, но на плакатах быть не готов

Meie Narva valimisliit Foto: Sergei Stepanov, NPA

Дарья Карпина (Гордеева), жена знаменитого уроженца Нарвы, футболиста и тренера Валерия Карпина, баллотируется в Нарвское городское собрание в составе избирательного союза "Наша Нарва" (Meie Narva).

Loe edasi...

История об НЛО в Таллинне. Все началось со строительства колодца

Hõbekuuse 34 Foto: Andres Putting

Находящийся в таллиннском микрорайоне Меривялья таинственный объект заставил ученых всего мира чесать затылок несколько десятилетий и дал тему для исследований изучающим паранормальные явления, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi...