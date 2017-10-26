ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Проблемы, пришедшие в Эстонию с первым снегом, и дорого обходящийся нам хутор Ильвеса

Зима наступает всегда неожиданно, как и те проблемы, которые приносит первый снег. Сегодняшний день — очередное подтверждение этому железному правилу.

Но вот то, что за хутор бывшего президента Ильвеса придется платить налогоплатильщикам, было ожидаемо и вряд ли кого-то удивило.

Читайте нашу традиционную подборку сюжетов дня.

ВИДЕО: Первый снег привел к огромным очередям в шиномонтажные мастерские

Foto: Kuvatõmmis

Очередь в шиномонтажную мастерскую, работающую на улице Тервисе в Таллинне, растянулась сегодня днем на несколько сотен метров.

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Подбирающийся к Эстонии Lidl уже вызвал панику у действующих торговых сетей

Vida Press

Сети магазинов, торгующие по льготным ценам, начали реорганизовывать свою деятельность, чтобы в условиях жесткой конкуренции не потерять ни сантиметра торговых площадей. Главный виновник этого — Lidl, открывающий через пару лет в Эстонии свои магазины, сообщает Maaleht.

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Запрет на выставление напоказ сигарет может привести к очередям и закрытию маленьких магазинов

R-kioskis on tubakatooted nähtaval. Nende nina alt koristamine nõuaks ettevõttelt kokku ligi 100 000 eurot lisainvesteeringuid. Foto: Priit Simson

Запрет на экспонирование сигаретных пачек может привести к увеличению очередей на кассах и закрытию маленьких магазинчиков, пишет Eesti Päevaleht.

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Проверка резины: полиция запретила сотням автомобилей выезжать на шоссе

Lumetuisk Viljandimaal Foto: Kenno Soo

Сегодня утром Лыунаская префектура провела операцию по проверке у всех выезжающих из городов транспортных средств наличия зимних покрышек.

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ФОТО и ВИДЕО: Горевший дом в Ласнамяэ до сих пор дымится, жильцы получили временное жилье до воскресенья

Рано утром в 5 часов горел жилой дом по адресу Кийве, 10 в Ласнамяэ. На данный момент дом до сих пор дымится и на месте полно спасателей, которые взяли ситуацию под контроль. При пожаре никто не пострадал.

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ВИДЕО: Видеорегистратор снял, как именно внедорожник врезался в автомобиль Юри Ратаса

Kaader pardakaamerast, PPA

В среду вечером рабочий автомобиль премьер-министра Юри Ратаса попал в ДТП на Пярнуском шоссе в центре Таллинна.

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Новый городской художник Нарвы год назад покинул Театр Джигарханяна из-за конфликта с Цымбалюк-Романовской

Roman Vikulov, Delfi

Новый городской художник Нарвы Денис Полубояров рассказал Delfi, почему покинул Театр Джигарханяна и вернулся в Эстонию.

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Официально: Еврокомиссия выставит за хутор Эрма счет на 128 500 евро

Presidendipere lasi Ärma talu enne sissekolimist toetusraha abiga ilusasti korda teha. Foto: Viktor Tund

Министерство финансов ожидает от Еврокомиссии счета, на основании которого вернет 128 515,14 евро пособия, полученного в свое время на развитие президентского хутора Эрма.

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Из-за неожиданно наступившей зимы в Таллиннском аэропорту застряли сотни людей

Foto: Delfi lugeja

Читатель Delfi Райн Хаава прислал ночью в 2:19 фотографию из Таллиннского аэропорта с сообщением, что такси нет и поэтому сотням людей не уехать из аэропорта.

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ФОТО: Метель сделала свое дело: был закрыт труднопроходимый участок Таллиннской окружной дороги

lumi tallinna ringteel Foto: Veiko Vares

Обрушившиеся в среду вечером на Эстнию метель и штормовой ветер вынудили примерно на час закрыть участок Таллиннской окружной дороги.

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