ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Проблемы, пришедшие в Эстонию с первым снегом, и дорого обходящийся нам хутор Ильвеса

Зима наступает всегда неожиданно, как и те проблемы, которые приносит первый снег. Сегодняшний день — очередное подтверждение этому железному правилу.
Но вот то, что за хутор бывшего президента Ильвеса придется платить налогоплатильщикам, было ожидаемо и вряд ли кого-то удивило.
Читайте нашу традиционную подборку сюжетов дня.
ВИДЕО: Первый снег привел к огромным очередям в шиномонтажные мастерские
Очередь в шиномонтажную мастерскую, работающую на улице Тервисе в Таллинне, растянулась сегодня днем на несколько сотен метров.
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Подбирающийся к Эстонии Lidl уже вызвал панику у действующих торговых сетей
Сети магазинов, торгующие по льготным ценам, начали реорганизовывать свою деятельность, чтобы в условиях жесткой конкуренции не потерять ни сантиметра торговых площадей. Главный виновник этого — Lidl, открывающий через пару лет в Эстонии свои магазины, сообщает Maaleht.
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Запрет на выставление напоказ сигарет может привести к очередям и закрытию маленьких магазинов
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Запрет на экспонирование сигаретных пачек может привести к увеличению очередей на кассах и закрытию маленьких магазинчиков, пишет Eesti Päevaleht.
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Проверка резины: полиция запретила сотням автомобилей выезжать на шоссе
Сегодня утром Лыунаская префектура провела операцию по проверке у всех выезжающих из городов транспортных средств наличия зимних покрышек.
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ФОТО и ВИДЕО: Горевший дом в Ласнамяэ до сих пор дымится, жильцы получили временное жилье до воскресенья
Рано утром в 5 часов горел жилой дом по адресу Кийве, 10 в Ласнамяэ. На данный момент дом до сих пор дымится и на месте полно спасателей, которые взяли ситуацию под контроль. При пожаре никто не пострадал.
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ВИДЕО: Видеорегистратор снял, как именно внедорожник врезался в автомобиль Юри Ратаса
В среду вечером рабочий автомобиль премьер-министра Юри Ратаса попал в ДТП на Пярнуском шоссе в центре Таллинна.
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Новый городской художник Нарвы год назад покинул Театр Джигарханяна из-за конфликта с Цымбалюк-Романовской
Новый городской художник Нарвы Денис Полубояров рассказал Delfi, почему покинул Театр Джигарханяна и вернулся в Эстонию.
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Официально: Еврокомиссия выставит за хутор Эрма счет на 128 500 евро
Министерство финансов ожидает от Еврокомиссии счета, на основании которого вернет 128 515,14 евро пособия, полученного в свое время на развитие президентского хутора Эрма.
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Из-за неожиданно наступившей зимы в Таллиннском аэропорту застряли сотни людей
Читатель Delfi Райн Хаава прислал ночью в 2:19 фотографию из Таллиннского аэропорта с сообщением, что такси нет и поэтому сотням людей не уехать из аэропорта.
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ФОТО: Метель сделала свое дело: был закрыт труднопроходимый участок Таллиннской окружной дороги
Обрушившиеся в среду вечером на Эстнию метель и штормовой ветер вынудили примерно на час закрыть участок Таллиннской окружной дороги.
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