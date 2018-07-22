ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Проблема с платежами карточкой и убийство в Выру

Сегодня, 22 июля, в промежутке с 15:30 до 17:02 из-за сбоя в центре карточных платежей Nets Estonia по всей Эстонии и за рубежом невозможно было расплатиться эстонскими банковскими картами. Также сегодня стало известно, что накануне в Выру в одной из квартир обнаружили тело пожилого мужчины с колотыми ранами, полиция задержала в качестве подозреваемого его приемного сына. Эти и другие новости этого воскресенья читайте в нашей традиционной подборке.
Проблема устранена! Эстонскими банковскими картами снова можно расплачиваться
Многие читатели сообщили Delfi, что около 16 часов платежи карточкой не работали ни с одной банковской картой. Nets Estonia подтвердил наличие сбоев, в общей сложности они продолжались полтора часа. Loe edasi...
Глава внешней разведки Эстонии: мы раскрыли сеть российских агентов влияния
Генеральный директор Департамента внешней разведки ЭстонииМикк Марран сказал в пятницу в США на Форуме безопасности в Аспене, что среди общественных деятелей, таких как журналисты, дипломаты, бизнесмены и политики, обнаружены люди, в лице которых, предположительно, речь идет об агентах влияния России. Loe edasi...
В Выру в квартире нашли труп пожилого мужчины: в качестве подозреваемого задержан его приемный сын
В Выру в одной из квартир обнаружили тело пожилого мужчины с колотыми ранами, полиция задержала в качестве подозреваемого его приемного сына. Loe edasi...
ФОТО: Потерял управление и съехал в кювет: в Тартумаа в аварии погиб 57-летний водитель
В Тартумаа в волости Элва сегодня произошло тяжелое ДТП, в котором погиб 57-летний мужчина, находившийся в съехавшем с дороги в кювет и перевернувшемся через крышу автомобиле. Loe edasi...
Личности напавших на иностранца в таллиннском McDonald´s молодых людей установлены: двое из них задержаны
По словам руководителя криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, к сегодняшнему дню полиция установила личности молодых людей, вчера ограбивших иностранца в таллиннском McDonald´s. Loe edasi...
Проблемы Nordica продолжаются: отменен рейс Копенгаген-Таллинн
Nordica вчера отменила несколько рейсов, потому что пара десятков работников одновременно были на больничном. Сегодня, по данным на настоящий момент, отменен один рейс. Loe edasi...
Пользователь Osta.ee выиграл аукцион, но забыл оплатить. Все закончилось штрафом и проблемами с инкассо-фирмой
К Delfi обратился читатель, который выиграл на портале аукционов Osta.ee товар, но забыл его оплатить, что влетело для него в копеечку. Delfi попросил комментарий у руководства портала, чтобы узнать, почему рассеянность обернулась для пользователя штрафом. Loe edasi...
ФОТО: Читатель утверждает, что купил в магазине известной торговой сети фисташки с личинками
Delfi написал Александр, утверждающий, что купил на развес в магазине одной известной торговой сети фисташки с личинками. Loe edasi...
ГРАФИК: Переименование Кассы по безработице и Больничной кассы — на что именно потратят 865 000 евро
БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ: Вино, рыба, надувная корова и альпаки — смотрите, как проходит День открытых хуторов
Сегодня по всей Эстонии проходит День открытых хуторов. Свои двери открыли более 200 хуторов и сельхозпредприятий, где можно увидеть и попробовать много интересного. Смотрите фото! Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: "Не так часто ездим в Прибалтику, в этом виноваты политики". В Нарве выступила группа "Браво"
В субботу на фестивале Baltic Sun в Нарве выступила российская группа "Браво". Смотрите, как прошло их выступление и какое впечатление произвела на них Нарва. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Звезда "Евровидения" из Чехии Миколас Йозеф выступил на фестивале Baltic Sun
На четвертый день фестиваля Baltic Sun в Нарве среди прочих выступил чешский певец Миколас Йозеф, который представлял Чехию на "Евровидении-2018", где занял 6-е место. Смотрите, как это было! Loe edasi...