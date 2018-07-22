ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Проблема с платежами карточкой и убийство в Выру

Генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран сказал в пятницу в США на Форуме безопасности в Аспене, что среди общественных деятелей, таких как журналисты, дипломаты, бизнесмены и политики, обнаружены люди, в лице которых, предположительно, речь идет об агентах влияния России.

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В Выру в квартире нашли труп пожилого мужчины: в качестве подозреваемого задержан его приемный сын

Vahistamine. Foto: Scanpix, Panther Media

В Выру в одной из квартир обнаружили тело пожилого мужчины с колотыми ранами, полиция задержала в качестве подозреваемого его приемного сына.

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ФОТО: Потерял управление и съехал в кювет: в Тартумаа в аварии погиб 57-летний водитель

PPA

В Тартумаа в волости Элва сегодня произошло тяжелое ДТП, в котором погиб 57-летний мужчина, находившийся в съехавшем с дороги в кювет и перевернувшемся через крышу автомобиле.

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Личности напавших на иностранца в таллиннском McDonald´s молодых людей установлены: двое из них задержаны

По словам руководителя криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, к сегодняшнему дню полиция установила личности молодых людей, вчера ограбивших иностранца в таллиннском McDonald´s.

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Проблемы Nordica продолжаются: отменен рейс Копенгаген-Таллинн

Foto: Priit Simson

Nordica вчера отменила несколько рейсов, потому что пара десятков работников одновременно были на больничном. Сегодня, по данным на настоящий момент, отменен один рейс.

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Пользователь Osta.ee выиграл аукцион, но забыл оплатить. Все закончилось штрафом и проблемами с инкассо-фирмой

Osta.ee Foto: Eleen Änilane

К Delfi обратился читатель, который выиграл на портале аукционов Osta.ee товар, но забыл его оплатить, что влетело для него в копеечку. Delfi попросил комментарий у руководства портала, чтобы узнать, почему рассеянность обернулась для пользователя штрафом.

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ФОТО: Читатель утверждает, что купил в магазине известной торговой сети фисташки с личинками

Delfi написал Александр, утверждающий, что купил на развес в магазине одной известной торговой сети фисташки с личинками.

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