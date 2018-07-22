22.07.2018, 21:10

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Проблема с платежами карточкой и убийство в Выру

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rus.delfi.ee
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Kaardimakse
Foto: Priit Simson

Сегодня, 22 июля, в промежутке с 15:30 до 17:02 из-за сбоя в центре карточных платежей Nets Estonia по всей Эстонии и за рубежом невозможно было расплатиться эстонскими банковскими картами. Также сегодня стало известно, что накануне в Выру в одной из квартир обнаружили тело пожилого мужчины с колотыми ранами, полиция задержала в качестве подозреваемого его приемного сына. Эти и другие новости этого воскресенья читайте в нашей традиционной подборке.

Проблема устранена! Эстонскими банковскими картами снова можно расплачиваться

Tänases Eestis levinud kaardimakseterminal, mis viipemakset ei toeta. Foto: Priit Simson

Многие читатели сообщили Delfi, что около 16 часов платежи карточкой не работали ни с одной банковской картой. Nets Estonia подтвердил наличие сбоев, в общей сложности они продолжались полтора часа.
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Глава внешней разведки Эстонии: мы раскрыли сеть российских агентов влияния

Teabeameti aastakokkuvõtte avaldamine Foto: Andres Putting

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В Выру в квартире нашли труп пожилого мужчины: в качестве подозреваемого задержан его приемный сын

Vahistamine. Foto: Scanpix, Panther Media

В Выру в одной из квартир обнаружили тело пожилого мужчины с колотыми ранами, полиция задержала в качестве подозреваемого его приемного сына.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Проблема с платежами карточкой и убийство в Выру

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Сегодня, 22 июля, в промежутке с 15:30 до 17:02 из-за сбоя в центре карточных платежей Nets Estonia по всей Эстонии и за рубежом невозможно было расплатиться эстонскими банковскими картами. Также сегодня стало известно, что накануне в Выру в одной из квартир обнаружили тело пожилого мужчины с колотыми ранами, полиция задержала в качестве подозреваемого его приемного сына. Эти и другие новости этого воскресенья читайте в нашей традиционной подборке.
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