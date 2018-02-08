ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Призыв Европарламента решить проблему серопаспортников и обвинения "Урмасу с битой"

На следующей неделе состоится предварительное заседание по делу 43-летнего Урмаса Эйнрооза, который 5 мая 2016 года в Ласнамяэ совершил тяжкое нарушение общественного порядка, чем привлек внимание широкой общественности и СМИ. Сейчас Эйнроозу предъявлено обвинение в изнасиловании, незаконном лишении свободы, ограблении, тяжком нарушении общественного порядка и убийстве. Также сегодня Delfi писал о том, что Европарламент повторно призвал решить проблему серопаспортников. Подробнее об этом и другом — в нашей подборке новостей.
Европарламент повторно призвал решить проблему серопаспортников
ТОП
С декабря прошлого года Европарламент дважды обращался к теме неграждан в странах Балтии. В первом случае, евродепутаты высказали пожелание ускорить процесс рассмотрения петиции, которая касается избирательных прав неграждан в Эстонии и Латвии. В принятой вчера резолюции о правах меньшинств и недискриминации также содержится призыв к странам-члены ЕС уделить внимание ситуации и правовому статусу неграждан, сообщает Центристская партия.
Loe edasi...
"Урмас с битой" обвиняется в изнасиловании и жестоком убийстве экс-сожительнцы
На следующей неделе состоится предварительное заседание по делу 43-летнего Урмаса Эйнрооза, который 5 мая 2016 года совершил на подъездном пути с Лаагна теэ на улицу Выйдуйооксу тяжкое нарушение общественного порядка и который сейчас обвиняется еще и в убийстве.
Loe edasi...
Не забывайте обновлять свои данные! Иначе банки могут ограничить доступ к услугам
Клиент SEB получил по электронной почте письмо с просьбой обновить свои данные, иначе доступ к банковским услугам может быть ограничен. Выяснилось, что подобные требования существуют у всех крупных поставщиков финансовых услуг в Эстонии.
Loe edasi...
Минфин ”подбил” цифры: в прошлом году алкогольного акциза поступило на 55 млн евро меньше запланированного
Согласно данным Министерства финансов, в прошлом году в бюджет поступило на 8,2%, то есть на 88 млн евро меньше прибыли от акцизов (акцизы на алкогольную и табачную продукцию и топливо), чем планировалось.
Loe edasi...
Без Забияко. Россия назвала состав на командный турнир фигуристов
9 февраля в Пхенчхане начинается командный турнир по фигурному катанию, в котором выступят 10 национальных сборных.
Loe edasi...
Вотум недоверия председателю Нарвского горсобрания Ефимову провалился: центристы монолитны
Как и можно было уверенно предположить заранее, центристская фракция в Нарвском городском собрании во время голосования по вопросу выражения недоверия председателю Александру Ефимову продемонстрировала единство. Ни одного голоса представителями большинства в пользу вотума отдано не было - они вообще не голосовали.
Loe edasi...
Европарламент призвал пересмотреть переход на летнее время в ЕС
Европейский парламент в Страсбурге решил обратиться к Еврокомиссии с просьбой дать "основательную оценку" директиве, касающейся перехода на летнее время.
Loe edasi...
Трагедия в Пярнумаа: уцелевшие мужчина и женщина выписаны из больницы
Днем 6 февраля недалеко от порта Муналайд в Пярнумаа под лед ушел микроавтобус с шестью людьми. Двое человек — 51-летняя женщина и 41-летний мужчина - спаслись и были доставлены в больницу.
Loe edasi...
Департамент внешней разведки: Россия попытается умалить значение юбилея ЭР, а ЧМ по футболу — имиджевый проект Путина
Сегодня Департамент внешней разведки Эстонии опубликовал свой третий публичный рапорт, в котором больше всего внимания уделяется внутренней и внешней политике России.
Loe edasi...
В Эстонии могут отменить запланированный рост акциза на алкоголь
Намеченное на 2019 год повышение акциза на алкоголь может быть отменено — об этом заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас.
Loe edasi...