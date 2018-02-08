ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Призыв Европарламента решить проблему серопаспортников и обвинения "Урмасу с битой"

На следующей неделе состоится предварительное заседание по делу 43-летнего Урмаса Эйнрооза, который 5 мая 2016 года в Ласнамяэ совершил тяжкое нарушение общественного порядка, чем привлек внимание широкой общественности и СМИ. Сейчас Эйнроозу предъявлено обвинение в изнасиловании, незаконном лишении свободы, ограблении, тяжком нарушении общественного порядка и убийстве. Также сегодня Delfi писал о том, что Европарламент повторно призвал решить проблему серопаспортников. Подробнее об этом и другом — в нашей подборке новостей.

Европарламент повторно призвал решить проблему серопаспортников

Foto: Andres Putting

С декабря прошлого года Европарламент дважды обращался к теме неграждан в странах Балтии. В первом случае, евродепутаты высказали пожелание ускорить процесс рассмотрения петиции, которая касается избирательных прав неграждан в Эстонии и Латвии. В принятой вчера резолюции о правах меньшинств и недискриминации также содержится призыв к странам-члены ЕС уделить внимание ситуации и правовому статусу неграждан, сообщает Центристская партия.

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"Урмас с битой" обвиняется в изнасиловании и жестоком убийстве экс-сожительнцы

Foto: Karin Kaljuläte

На следующей неделе состоится предварительное заседание по делу 43-летнего Урмаса Эйнрооза, который 5 мая 2016 года совершил на подъездном пути с Лаагна теэ на улицу Выйдуйооксу тяжкое нарушение общественного порядка и который сейчас обвиняется еще и в убийстве.

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Не забывайте обновлять свои данные! Иначе банки могут ограничить доступ к услугам

Foto: Rene Suurkaev

Клиент SEB получил по электронной почте письмо с просьбой обновить свои данные, иначе доступ к банковским услугам может быть ограничен. Выяснилось, что подобные требования существуют у всех крупных поставщиков финансовых услуг в Эстонии.

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Минфин ”подбил” цифры: в прошлом году алкогольного акциза поступило на 55 млн евро меньше запланированного

Alkoholikogus, mille võib Lätist sisse tuua Foto: Anni Õnneleid

Согласно данным Министерства финансов, в прошлом году в бюджет поступило на 8,2%, то есть на 88 млн евро меньше прибыли от акцизов (акцизы на алкогольную и табачную продукцию и топливо), чем планировалось.

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Без Забияко. Россия назвала состав на командный турнир фигуристов

Evgenia Tarasova ja Vladimir Morozov Foto: CHRISTOPHE ENA, AP

9 февраля в Пхенчхане начинается командный турнир по фигурному катанию, в котором выступят 10 национальных сборных.

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Вотум недоверия председателю Нарвского горсобрания Ефимову провалился: центристы монолитны

Umbusalduse avaldamine Narva linnavolikogu esimehele. Foto: Roman Vikulov, Delfi

Как и можно было уверенно предположить заранее, центристская фракция в Нарвском городском собрании во время голосования по вопросу выражения недоверия председателю Александру Ефимову продемонстрировала единство. Ни одного голоса представителями большинства в пользу вотума отдано не было - они вообще не голосовали.

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Европарламент призвал пересмотреть переход на летнее время в ЕС

Sisustusmess Habitare 2014 Foto: Eero Vabamägi

Европейский парламент в Страсбурге решил обратиться к Еврокомиссии с просьбой дать "основательную оценку" директиве, касающейся перехода на летнее время.

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Трагедия в Пярнумаа: уцелевшие мужчина и женщина выписаны из больницы

Läbi jää vajunud väikebuss Munalaiul Foto: Kaspar Pokk/Kanal2

Днем 6 февраля недалеко от порта Муналайд в Пярнумаа под лед ушел микроавтобус с шестью людьми. Двое человек — 51-летняя женщина и 41-летний мужчина - спаслись и были доставлены в больницу.

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Департамент внешней разведки: Россия попытается умалить значение юбилея ЭР, а ЧМ по футболу — имиджевый проект Путина

Сегодня Департамент внешней разведки Эстонии опубликовал свой третий публичный рапорт, в котором больше всего внимания уделяется внутренней и внешней политике России.

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В Эстонии могут отменить запланированный рост акциза на алкоголь

Alkohol Foto: Karli Saul

Намеченное на 2019 год повышение акциза на алкоголь может быть отменено — об этом заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

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