ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Призовое место Тянака на Ралли Монте-Карло и нарушение ж/д сообщения с Тарту

Юрист объясняет: родитель ушел из семьи и не платит алиментов. Как защититься от его требований в будущем?

Читатель спрашивает: что уже сегодня должен сделать ребенок, если один из его родителей ушел из семьи и алиментов не платит, чтобы в будущем не получить от него никаких требований (счетов от дома призрения, обязанностей опекунства и т. п.)?

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ФОТО: Тянак пробился на призовой подиум Ралли Монте-Карло

Monte Carlo ralli 2019 laupäev Foto: McKlein, Toyota Gazoo Racing WRC

Прекрасно провел заключительный день Ралли Монте-Карло эстонский гонщик Отт Тянак ("Тойота"). Выиграв два утренних заезда он поднялся на третье место. Победителем первого этапа чемпионата мира стал действующий чемпион мира француз Себастьен Ожье ("Ситроен").

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Нарушено железнодорожное сообщение с Тарту: поезд сбил лося

Balti jaam Foto: Rauno Volmar

Как сообщает Elron, движение поездов в восточном направлении нарушено из-за аварии на железной дороге. Поезд сбил лося.

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ФОТО: На шоссе Таллинн-Нарва машина перелетела через дорожное ограждение