ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Призовое место Тянака на Ралли Монте-Карло и нарушение ж/д сообщения с Тарту

- Прекрасно провел заключительный день Ралли Монте-Карло эстонский гонщик Отт Тянак ("Тойота"). Выиграв два утренних заезда он поднялся на третье место. - Смертельно больная эстонка, которая решилась на эвтаназию, пожертвовала крупную сумму денег благотворительному фонду. - Движение поездов в восточном направлении нарушено из-за аварии на железной дороге. Поезд сбил лося.
Юрист объясняет: родитель ушел из семьи и не платит алиментов. Как защититься от его требований в будущем?
Читатель спрашивает: что уже сегодня должен сделать ребенок, если один из его родителей ушел из семьи и алиментов не платит, чтобы в будущем не получить от него никаких требований (счетов от дома призрения, обязанностей опекунства и т. п.)? Loe edasi...
ФОТО: Тянак пробился на призовой подиум Ралли Монте-Карло
Прекрасно провел заключительный день Ралли Монте-Карло эстонский гонщик Отт Тянак ("Тойота"). Выиграв два утренних заезда он поднялся на третье место. Победителем первого этапа чемпионата мира стал действующий чемпион мира француз Себастьен Ожье ("Ситроен"). Loe edasi...
Нарушено железнодорожное сообщение с Тарту: поезд сбил лося
Как сообщает Elron, движение поездов в восточном направлении нарушено из-за аварии на железной дороге. Поезд сбил лося. Loe edasi...
ФОТО: На шоссе Таллинн-Нарва машина перелетела через дорожное ограждение
Сегодня после обеда на 120 километре шоссе Таллинн-Нарва произошла авария — автомобиль Volkswagen Polo вылетел с проезжей части, миновав дорожное ограждение. Loe edasi...
Смертельно больная эстонка, которая решилась на эвтаназию, пожертвовала крупную сумму денег благотворительному фонду
Недавно передача Pealtnägija (Очевидец) на телеканале ETV сделала сюжет про страдающую неизлечимой болезнью 47-летнюю эстонку, которая получила в швейцарской клинике разрешение на эвтаназию. Loe edasi...
Председатель Украинского землячества Эстонии Евген Цыбуленко: я не хотел бы видеть Зеленского президентом Украины
Майлис Репс: предвыборным кампаниям в школе не место
3 марта в Эстонии пройдут выборы в Рийгикогу. Предвыборные кампании вышли на финишную прямую, вступил в силу запрет на внешнюю политическую рекламу и министерство образования и науки в сотрудничестве с Эстонским союзом молодежных организации и канцелярией канцлера права призывают школы, политиков и общественность к бдительности — сейчас особенно важно следить за тем, чтобы в образовательные учреждения оставались политически нейтральными. Loe edasi...
Австрийку, которая призывала ввести российские войска, приговорили к 14 годам тюрьмы
В Австрии суд к 14 годам тюрьмы приговорил лидера подпольной радикальной организации Staatenbund Osterreich (Конфедерация Австрии) Монику Унгер за государственную измену. Об этом сообщает издание The Local. Loe edasi...
Погода в Эстонии: мороз до -20, метель
По данным эстонских синоптиков, в воскресенье днем будет облачно с прояснениями. В ночь на понедельник ожидается метель, столбик термометра опустится до -20 градусов. Loe edasi...
В Сети опубликовали видео крушения Ту-22М3 в Мурманской области
В Сети появился видеоролик, на котором запечатлен момент крушения бомбардировщика Ту-22М3 во время посадки на аэродроме в Мурманской области. Видео опубликовали в YouTube. Loe edasi...