ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Признание Аракаса в планировании убийства и вызов генпрокуроров на ковер в Рийгикогу

Известный деятель эстонского преступного мира Имре Аракас удивил всех, признавшись в Ирландии в планировавшемся убийстве.
Генпрокуроры должны будут объяснить депутатам Рийгикогу, что точно было в двух ходатайствах о правовой помощи, которые Россия представила Эстонии в 2012 и 2014 годах. А там были четкие указания на отмывание денег.
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Первые номера центристов в Таллинне: Кальюлайд, Кылварт и Аас
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Неожиданный поворот: известный эстонский деятель преступного мира Имре Аракас признался в Ирландии в планировании убийства
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Полиция начала уголовное производство по статье о присвоении денег. 25 октября на собрании профсоюзной организации Владиславу Понятовскому было выражено недоверие, его вывели из состава правления. Loe edasi…
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Прокурор Рижской окружной прокуратуры передал в суд Видземского предместья Риги уголовное дело Артема Скрипника, который обвиняется в попытке противозаконного участия в вооруженном конфликте за пределами Латвии, сообщает rus.delfi.lv. Речь идет о попытке жителя Даугавпилса отправиться воевать на восток Украины. Ранее он уже был осужден по этой же статье, но позже оправдан. Loe edasi…
"Законов нет, но мы же существуем!” Что происходит, когда геи и лесбиянки заводят совместных детей: нерадужный вариант развития событий
Двое мужчин и двое женщин спорят в суде над тем, сколько каждая сторона может проводить времени с их общим ребенком. Отцы чувствуют, что эстонская система в общем склонна поддерживать матерей, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi…
Расследователь Bellingcat в интервью EPL: в истории Скрипалей будут новые разоблачения
Американские инвесторы купили материнское предприятие Ülemiste City и намерены уйти с биржи
В прошлую среду акционеры финского материнского предприятия Technopolis Ülemiste на внеочередном собрании решили продать 90% фирмы действующему в Лондоне инвестиционному фонду Kildare Partners. Loe edasi…