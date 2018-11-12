ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Признание Аракаса в планировании убийства и вызов генпрокуроров на ковер в Рийгикогу

Завтра генеральный прокурор Лавли Перлинг даст отчет о содержании полученных из России засекреченных ходатайствах о правовой помощи, пишет Äripäev.

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В Кохтла-Ярве отравились угарным газом женщина и трехлетний ребенок

Gaasikatel Foto: Arno Mikkor

На прошлой неделе в Кохтла-Ярве произошло два инцидента с угарным газом. При одном из них пострадала женщина с ребенком, они были доставлены в больницу.

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ФОТО и ВИДЕО: Участники "Живой библиотеки" рассказали Delfi, какие стереотипы бытуют о жителях Ласнамяэ

Kollaaž

В субботу в Ласнамяэ НКО Ласнаидея и молодежный клуб ”Актив” организовали "Живую библиотеку". В роли "книг" выступили жители Ласнамяэ, готовые развеять различные стереотипы. Delfi поговорил с актрисой Русского драматического театра Татьяной Космыниной, программистом и психотерапевтом Алексом Инсайдом и мусульманкой Тараной Ибрагимовой.

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Первые номера центристов в Таллинне: Кальюлайд, Кылварт и Аас

Eesti mõjukad 2017 Foto: Rauno Volmar

На очередных парламентских выборах, которые пройдут в марте 2019 года, Центристская партия сменит всех своих первых номеров по таллиннским избирательным округам, передает rus.err.ee.

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Госконтроль: уменьшение количества полицейских ставит под сомнение способность PPA исполнять свои обязанности

Foto: Veiko Vares

ТОП Полиция просит помощи в установлении личности молодых людей В Кохтла-Ярве отравились угарным газом женщина и трехлетний ребенок в квартире не было датчика угарного газа Взрывоопасно: не грейте в микроволновке зелень, яйца и еще 12 предметов

В своем отчете об использовании и сохранении государственного имущества Государственный контроль отмечает, что уменьшение количества полицейских ставит под сомнение способность Департамента полиции и погранохраны (PPA) исполнять свои обязанности. По оценке госконтроля, одной из причин сложившейся ситуации является то, что департамент не поспевает за зарплатами публичного сектора в частности и темпами роста средней зарплаты в целом.

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Неожиданный поворот: известный эстонский деятель преступного мира Имре Аракас признался в Ирландии в планировании убийства

Imre Arakas Tiit Blaat

По сообщению ирландских изданий, сегодня эстонец Имре Аракас признал себя виновным в планировании заказного убийства, пишет Eesti Ekspress.

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"Новая эра": теперь мгновенные платежи могут совершать клиенты как SEB, так и Swedbank

Kaardimakse Foto: Priit Simson

С сегодняшнего дня мгновенные платежи могут делать клиенты как SEB, так и Swedbank, и к концу года эта возможность будет и у клиентов LHV. Более 100 000 межбанковских платежей в Эстонии ежедневно будут двигаться вместо часов менее чем за 10 секунд, круглосуточно и круглый год.

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Комбинезон для младенца, очки для ребенка, зубные капы… Почему клиенты Omniva вынуждены ждать своих посылок