12.11.2018, 21:40

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Признание Аракаса в планировании убийства и вызов генпрокуроров на ковер в Рийгикогу


rus.delfi.ee
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Imre Arakas
Imre ArakasFoto: Tiit Blaat

Известный деятель эстонского преступного мира Имре Аракас удивил всех, признавшись в Ирландии в планировавшемся убийстве.

Генпрокуроры должны будут объяснить депутатам Рийгикогу, что точно было в двух ходатайствах о правовой помощи, которые Россия представила Эстонии в 2012 и 2014 годах. А там были четкие указания на отмывание денег.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

Мэй заявила о готовности Британии к ”другим” отношениям с Россией

Theresa May Euroopa Ülemkogul. Foto: Julien Warnand, AP

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена заявить о том, что Лондон открыт к построению новых отношений с Россией. Об этом сообщает Reuters.
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Полиция просит помощи в установлении личности молодых людей

Politsei foto

Нарвское отделение полиции просит помощи в установлении личности людей (два молодых человека изображенных на фото) которые могут быть причастны к краже
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Отмывание денег: генпрокуроров вызвали на ковер в Рийгикогу

Lavly Perling eilsel pressikonverentsil Foto: Andres Putting

Завтра генеральный прокурор Лавли Перлинг даст отчет о содержании полученных из России засекреченных ходатайствах о правовой помощи, пишет Äripäev.
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В Кохтла-Ярве отравились угарным газом женщина и трехлетний ребенок

Gaasikatel Foto: Arno Mikkor

На прошлой неделе в Кохтла-Ярве произошло два инцидента с угарным газом. При одном из них пострадала женщина с ребенком, они были доставлены в больницу.
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ФОТО и ВИДЕО: Участники "Живой библиотеки" рассказали Delfi, какие стереотипы бытуют о жителях Ласнамяэ

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В субботу в Ласнамяэ НКО Ласнаидея и молодежный клуб ”Актив” организовали "Живую библиотеку". В роли "книг" выступили жители Ласнамяэ, готовые развеять различные стереотипы. Delfi поговорил с актрисой Русского драматического театра Татьяной Космыниной, программистом и психотерапевтом Алексом Инсайдом и мусульманкой Тараной Ибрагимовой.
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Первые номера центристов в Таллинне: Кальюлайд, Кылварт и Аас

Eesti mõjukad 2017 Foto: Rauno Volmar

На очередных парламентских выборах, которые пройдут в марте 2019 года, Центристская партия сменит всех своих первых номеров по таллиннским избирательным округам, передает rus.err.ee.
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Госконтроль: уменьшение количества полицейских ставит под сомнение способность PPA исполнять свои обязанности

Foto: Veiko Vares

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В своем отчете об использовании и сохранении государственного имущества Государственный контроль отмечает, что уменьшение количества полицейских ставит под сомнение способность Департамента полиции и погранохраны (PPA) исполнять свои обязанности. По оценке госконтроля, одной из причин сложившейся ситуации является то, что департамент не поспевает за зарплатами публичного сектора в частности и темпами роста средней зарплаты в целом.
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Неожиданный поворот: известный эстонский деятель преступного мира Имре Аракас признался в Ирландии в планировании убийства

Imre Arakas Tiit Blaat

По сообщению ирландских изданий, сегодня эстонец Имре Аракас признал себя виновным в планировании заказного убийства, пишет Eesti Ekspress.
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"Новая эра": теперь мгновенные платежи могут совершать клиенты как SEB, так и Swedbank

Kaardimakse Foto: Priit Simson

С сегодняшнего дня мгновенные платежи могут делать клиенты как SEB, так и Swedbank, и к концу года эта возможность будет и у клиентов LHV. Более 100 000 межбанковских платежей в Эстонии ежедневно будут двигаться вместо часов менее чем за 10 секунд, круглосуточно и круглый год.
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Комбинезон для младенца, очки для ребенка, зубные капы… Почему клиенты Omniva вынуждены ждать своих посылок

Pakiautomaadid Foto: Priit Simson

В последние недели количество жалоб на работу Omniva увеличилось. Фирма подтверждает, что с 5 по 18 ноября могут, действительно, наблюдаться перебои и аргументирует это открытием нового сортировочного центра.
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Объединенный профсоюз шахтеров и энергетиков обвиняет Владислава Понятовского в присвоении 426 тысяч евро. Тот называет обвинения ”полной чушью”

Vladislav Ponjatovski Foto: Jevgeni Kapov

Полиция начала уголовное производство по статье о присвоении денег. 25 октября на собрании профсоюзной организации Владиславу Понятовскому было выражено недоверие, его вывели из состава правления.
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Жителя Латвии будут судить за повторную попытку участия в вооруженном конфликте на Украине

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Прокурор Рижской окружной прокуратуры передал в суд Видземского предместья Риги уголовное дело Артема Скрипника, который обвиняется в попытке противозаконного участия в вооруженном конфликте за пределами Латвии, сообщает rus.delfi.lv. Речь идет о попытке жителя Даугавпилса отправиться воевать на восток Украины. Ранее он уже был осужден по этой же статье, но позже оправдан.
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"Законов нет, но мы же существуем!” Что происходит, когда геи и лесбиянки заводят совместных детей: нерадужный вариант развития событий

Illustratsioon: Sanel Mittal

Двое мужчин и двое женщин спорят в суде над тем, сколько каждая сторона может проводить времени с их общим ребенком. Отцы чувствуют, что эстонская система в общем склонна поддерживать матерей, пишет Eesti Päevaleht.
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Расследователь Bellingcat в интервью EPL: в истории Скрипалей будут новые разоблачения

Foto: SWNS.com/Scanpix

Журналист Eesti Päevaleht побеседовал с экспертом Bellingcat по России, долгое время работавшим и в Эстонии болгарином Христо Грозевым. Речь зашла и о доказательстве того, что подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании "туристы" Руслан Боширов и Александр Петров — на самом деле офицеры ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.
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Американские инвесторы купили материнское предприятие Ülemiste City и намерены уйти с биржи

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В прошлую среду акционеры финского материнского предприятия Technopolis Ülemiste на внеочередном собрании решили продать 90% фирмы действующему в Лондоне инвестиционному фонду Kildare Partners.
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Профсоюз шахтеров и энергетиков обвиняет Владислава Понятовского в присвоении 426 тысяч евро. Тот называет обвинения ”полной чушью”

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"Законов нет, но мы же существуем!” Что происходит, когда геи и лесбиянки заводят совместных детей: нерадужный вариант развития событий

12.11.2018
Двое мужчин и двое женщин спорят в суде над тем, сколько каждая сторона может проводить времени с их общим ребенком. Отцы чувствуют, что эстонская система в общем склонна поддерживать матерей, пишет Eesti Päevaleht.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Признание Аракаса в планировании убийства и вызов генпрокуроров на ковер в Рийгикогу

12.11.2018
Известный деятель эстонского преступного мира Имре Аракас удивил всех, признавшись в Ирландии в планировавшемся убийстве.

Генпрокуроры должны будут объяснить депутатам Рийгикогу, что точно было в двух ходатайствах о правовой помощи, которые Россия представила Эстонии в 2012 и 2014 годах. А там были четкие указания на отмывание денег.

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Расследователь Bellingcat в интервью EPL: в истории Скрипалей будут новые разоблачения

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