ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Прирост эстонцев и неэстонцев, ситуация на дорогах и летние фестивали

В выходные, и в частности в воскресенье, по всей стране (и не только) прошел ряд летних фестивалей и мероприятий, а данные Департамента статистики показали, что число русских в Эстонии сокращается намного быстрее, чем число эстонцев. Об этом и других самых важных событиях уходящего дня — в традиционной подборке Delfi.
ГРАФИК: Число русских в Эстонии сокращается намного быстрее, чем число эстонцев
Доля эстонцев в Эстонии непрерывно увеличивается. Одной из причин этого является миграция неэстонцев, которые особую активность в этом вопросе показали в 1990-е.
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Гудбай, Эстония! Очередного человека хотят лишить вида на жительство и выслать из страны
Уже не первый раз в ”МК-Эстонию” обращаются люди, родственников которых лишают вида на жительство и отправляют в страну, к которой кроме паспорта они никакого отношения не имеют. В основном это граждане России.
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ФОТО: В Пярну на молодого человека и девушку упала большая ветка
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Сегодня незадолго до 15 часов Центр тревоги получил сообщение о том, что у рва Валликраави в Пярну на молодого человека и девушку с дерева упала большая ветка.
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Как такое возможно? Мониторинг дорожного движения выявил в Пирита мистический феномен
В утренние часы пик на Пирита теэ в Таллинне наблюдаются ужасные пробки. Тем не менее, каким-то мистическим образом каждое утро на несколько минут заторы прекращаются и движение нормализуется.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: С понедельника дорожное движение в Таллинне будет нарушено еще сильнее
В понедельник будут закрыты для движения улица Суур-Раннавярава и перекресток Рауа и Вилмси. Усугубят ситуацию непредсказуемые остановки движения в центре города, связанные с председательством Эстонии в ЕС.
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ФОТО: Сотни иностранцев со всего мира приезжают бесплатно работать на эстонских хуторах
С каждым годом все больше добровольцев со всего мира готовы купить билет в Эстонию, чтобы бесплатно полоть морковку или доить коз на одном из местных хуторов, пишет Maaleht. Почему?
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ФОТО: В эстонском шахтном музее прошел фестиваль современной музыки и кино
Директор эстонского шахтного музея ”Кохтла” Андрес Краас считает, что музей, расположенный в волости Кохтла-Нымме на территории бывшей шахты ”Кохтла”, в сотрудничестве с творческими и продюсерскими организациями Эстонии, нашел удачные формы для пропаганды красот и скрытых ”изюминок” северо-восточного региона страны.
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ФОТО: В Таллинне стартовали Дни моря
В субботу в Таллинне стартовали традиционные Дни моря, которые продлятся до вторника.
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ФОТО: На Чудском озере состоялся самый романтичный фестиваль лета
В пятницу и субботу на берегу Чудского озера на сцене Казепяэ в Йыгевамаа состоялся фестиваль Peipsi Romantika.
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ФОТО: Последний день фестиваля Positivus
Сегодня — последний день музыкального фестиваля Positivus в Латвии.
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ВИДЕО: При полном параде. Министры окружающей среды стран ЕС в походе по Паукъярве
В рамках встречи министров окружающей среды стран ЕС по руководством бывшего главы министерства Марко Померанца состоялся совместный поход по окрестностям Паукъярве.
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Не исключены дожди: какой будет погода в ближайшие дни
Несмотря на достаточно солнечную погоду, которую предсказывают нам синоптики, в ближайшие дни по всей стране могут пройти кратковременные дожди.
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ВИДЕО: Впечатляет! Один из самых красивых садов Эстонии с высоты птичьего полета
В Тартумаа, возле озера Пангоди Элле и Энно Ахсе создали один из самых красивых садов Эстонии.
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Умер актер Владимир Толоконников
Актер театра и кино Владимир Толоконников, известный по роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме “Собачье сердце”, умер в ночь на воскресенье, 16 июля, в Москве. Об этом сообщила представитель Театра Лермонтова в Алма-Ате, где работал актер, передает РИА “Новости”.
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