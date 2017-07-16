ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Прирост эстонцев и неэстонцев, ситуация на дорогах и летние фестивали

В выходные, и в частности в воскресенье, по всей стране (и не только) прошел ряд летних фестивалей и мероприятий, а данные Департамента статистики показали, что число русских в Эстонии сокращается намного быстрее, чем число эстонцев. Об этом и других самых важных событиях уходящего дня — в традиционной подборке Delfi.

ГРАФИК: Число русских в Эстонии сокращается намного быстрее, чем число эстонцев

Foto on illustratiivne Foto: Rauno Volmar

Доля эстонцев в Эстонии непрерывно увеличивается. Одной из причин этого является миграция неэстонцев, которые особую активность в этом вопросе показали в 1990-е.

Loe edasi...

Гудбай, Эстония! Очередного человека хотят лишить вида на жительство и выслать из страны

Уже не первый раз в ”МК-Эстонию” обращаются люди, родственников которых лишают вида на жительство и отправляют в страну, к которой кроме паспорта они никакого отношения не имеют. В основном это граждане России.

Loe edasi...

ФОТО: В Пярну на молодого человека и девушку упала большая ветка

Puu kukkus noortele peale Foto: Lugeja foto

Сегодня незадолго до 15 часов Центр тревоги получил сообщение о том, что у рва Валликраави в Пярну на молодого человека и девушку с дерева упала большая ветка.

Loe edasi...

Как такое возможно? Мониторинг дорожного движения выявил в Пирита мистический феномен

В утренние часы пик на Пирита теэ в Таллинне наблюдаются ужасные пробки. Тем не менее, каким-то мистическим образом каждое утро на несколько минут заторы прекращаются и движение нормализуется.

Loe edasi...

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: С понедельника дорожное движение в Таллинне будет нарушено еще сильнее

В понедельник будут закрыты для движения улица Суур-Раннавярава и перекресток Рауа и Вилмси. Усугубят ситуацию непредсказуемые остановки движения в центре города, связанные с председательством Эстонии в ЕС.

Loe edasi...

ФОТО: Сотни иностранцев со всего мира приезжают бесплатно работать на эстонских хуторах

Фото: Sven Arbet

С каждым годом все больше добровольцев со всего мира готовы купить билет в Эстонию, чтобы бесплатно полоть морковку или доить коз на одном из местных хуторов, пишет Maaleht. Почему?

Loe edasi...

ФОТО: В эстонском шахтном музее прошел фестиваль современной музыки и кино

Директор эстонского шахтного музея ”Кохтла” Андрес Краас считает, что музей, расположенный в волости Кохтла-Нымме на территории бывшей шахты ”Кохтла”, в сотрудничестве с творческими и продюсерскими организациями Эстонии, нашел удачные формы для пропаганды красот и скрытых ”изюминок” северо-восточного региона страны.

Loe edasi...

ФОТО: В Таллинне стартовали Дни моря

TALLINNA MEREPÄEVAD 2017 Foto: Karli Saul

В субботу в Таллинне стартовали традиционные Дни моря, которые продлятся до вторника.

Loe edasi...

ФОТО: На Чудском озере состоялся самый романтичный фестиваль лета

Peipsi Romantika 2017 Foto: Anni Õnneleid

В пятницу и субботу на берегу Чудского озера на сцене Казепяэ в Йыгевамаа состоялся фестиваль Peipsi Romantika.

Loe edasi...

ФОТО: Последний день фестиваля Positivus

Foto: Taavi Sepp

Сегодня — последний день музыкального фестиваля Positivus в Латвии.

Loe edasi...

ВИДЕО: При полном параде. Министры окружающей среды стран ЕС в походе по Паукъярве

В рамках встречи министров окружающей среды стран ЕС по руководством бывшего главы министерства Марко Померанца состоялся совместный поход по окрестностям Паукъярве.

Loe edasi...

Не исключены дожди: какой будет погода в ближайшие дни

Juuni Foto: Bianca Mikovitš

Несмотря на достаточно солнечную погоду, которую предсказывают нам синоптики, в ближайшие дни по всей стране могут пройти кратковременные дожди.

Loe edasi...

ВИДЕО: Впечатляет! Один из самых красивых садов Эстонии с высоты птичьего полета

В Тартумаа, возле озера Пангоди Элле и Энно Ахсе создали один из самых красивых садов Эстонии.

Loe edasi...

Умер актер Владимир Толоконников

Küünal Foto: Anni Õnneleid

Актер театра и кино Владимир Толоконников, известный по роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме “Собачье сердце”, умер в ночь на воскресенье, 16 июля, в Москве. Об этом сообщила представитель Театра Лермонтова в Алма-Ате, где работал актер, передает РИА “Новости”.

Loe edasi...