ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Приостановка деятельности асфальтного завода в Ласнамяэ и пропавшая без вести 16-летняя беременная девушка

- В Латвии без вести пропала 16-летняя девушка: она находится на 7-м месяце беременности и может находиться в Эстонии! - Инспекция окружающей среды временно приостановила деятельность асфальтного завода в Ласнамяэ. - Серийный убийца Юрий Устименко женился в тюрьме.
Инспекция окружающей среды вчера временно приостановила деятельность асфальтного завода в Ласнамяэ, но уже сегодня он снова работает
Жители Ласнамяэ жалуются, что сильный запах химикатов с асфальтного завода в карьере Вяо отравляет им жизнь уже на протяжении долгого времени. Инспекция окружающей среды сообщила Delfi, что установленный для завода уровень интенсивности запаха действительно мог быть превышен, но предприятие пытается найти решения проблемы. Loe edasi...
В Латвии без вести пропала 16-летняя девушка: она находится на 7-м месяце беременности и может находиться в Эстонии!
По данной волонтерской организацтт BEZVESTS.LV, 16-летняя жительница Смилтене Рута Матвея, находясь на седьмом месяце беременности, пропала 21 сентября 2018 года. Есть информация, что девушка выехала из города и пересекла границу ЛатвииЭстонии в месте Валка/Валга. Loe edasi...
Госсуд изменил порядок взыскания налоговых задолженностей: что следует знать должникам?
Государству, очевидно, придется списать десятки миллионов евро. Рассрочка долгов станет менее гибкой, пишет Ärileht. Loe edasi...
Ноябрь начался: чем нас порадует погода в грядущие выходные?
ВИДЕО: В центре Таллинна автобус так спешил повернуть налево, что нарушил ПДД
Читатель Delfi прислал в редакцию видео, на котором видно, как возле торгового центра Stockmann в Таллинне водитель автобуса нарушает ПДД, чтобы быстро совершить левый поворот. Loe edasi...
ВИДЕО: В Китае драка пассажирки и водителя привела к падению автобуса в реку и гибели 13 человек
Автобус упал в реку Янцзы на территории города Чунцин в Китае из-за драки между пассажиркой и водителем транспортного средства. Жертвами происшествия стали 13 человек, еще двое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает информационный портал Sina. Loe edasi...
Соотечественники, сыть в опасности! Айда спасать эстонскую природу на берегах Чудского
С 9 по 11 ноября на берегу Чудского озера пройдет природоохранная толока на русском языке. Приглашаются добровольцы! Питание и проживание организованы. Loe edasi...
Покупатель недоволен: почему Rimi теперь продает салаты только в 500-граммовых упаковках?
В редакцию Delfi обратился Виктор, который удивлен тем, что с какого-то момента в Rimi можно купить салаты только в 500-граммовых упаковках, которые слишком велики для него. Представитель сети магазинов объясняет, почему это так. Loe edasi...