ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Приостановка деятельности асфальтного завода в Ласнамяэ и пропавшая без вести 16-летняя беременная девушка

По данной волонтерской организацтт BEZVESTS.LV, 16-летняя жительница Смилтене Рута Матвея, находясь на седьмом месяце беременности, пропала 21 сентября 2018 года. Есть информация, что девушка выехала из города и пересекла границу Латвии Эстонии в месте Валка/Валга.

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Госсуд изменил порядок взыскания налоговых задолженностей: что следует знать должникам?

Martin Kruus, Advokaadibüroo Vilippus Polman Partnerid Foto: Rauno Volmar

Государству, очевидно, придется списать десятки миллионов евро. Рассрочка долгов станет менее гибкой, пишет Ärileht.

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Ноябрь начался: чем нас порадует погода в грядущие выходные?

фото иллюстративное Foto: Argo Ingver

Читайте, что наз ждет в ближайшие четверо суток. Прогноз — от pogoda.ee.

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ВИДЕО: В центре Таллинна автобус так спешил повернуть налево, что нарушил ПДД

Читатель Delfi прислал в редакцию видео, на котором видно, как возле торгового центра Stockmann в Таллинне водитель автобуса нарушает ПДД, чтобы быстро совершить левый поворот.

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ВИДЕО: В Китае драка пассажирки и водителя привела к падению автобуса в реку и гибели 13 человек

Foto: Anonymous, AP

Автобус упал в реку Янцзы на территории города Чунцин в Китае из-за драки между пассажиркой и водителем транспортного средства. Жертвами происшествия стали 13 человек, еще двое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает информационный портал Sina.

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Серийный убийца Юрий Устименко женился в тюрьме

Foto: Teet Malsroos, Õhtuleht

ТОП Серийный убийца Юрий Устименко женился в тюрьме ВИДЕО: Ужасающие кадры! В Ласнамяэ BMW сбил велосипедиста ФОТО: В Маарду пьяный водитель устроил тяжелую аварию — пострадали три человека

Из решения государственного суда следует, что серийный убийца Юрий Устименко, находясь в тюрьме, женился.

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Elron закрывает железнодорожное сообщение Таллинн-Пярну: Rail Baltic спешит на помощь

Ekspress Meedia

Вчера Elron сообщила о закрытии с 8 декабря линии Таллинн-Пярну. Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон видит решение проблемы в Rail Baltic, которая, как ожидается, будет готова через восемь лет.

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Соотечественники, сыть в опасности! Айда спасать эстонскую природу на берегах Чудского

фото иллюстративное Foto: Oleg74

С 9 по 11 ноября на берегу Чудского озера пройдет природоохранная толока на русском языке. Приглашаются добровольцы! Питание и проживание организованы.

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Покупатель недоволен: почему Rimi теперь продает салаты только в 500-граммовых упаковках?

Kartulisalat Foto: Silvia Pärmann, Shutterstock

В редакцию Delfi обратился Виктор, который удивлен тем, что с какого-то момента в Rimi можно купить салаты только в 500-граммовых упаковках, которые слишком велики для него. Представитель сети магазинов объясняет, почему это так.

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