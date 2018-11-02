02.11.2018, 21:24

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Приостановка деятельности асфальтного завода в Ласнамяэ и пропавшая без вести 16-летняя беременная девушка


rus.delfi.ee
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Uue koostootmisjaama avamine
Uue koostootmisjaama avamine Foto: Karli Saul

- В Латвии без вести пропала 16-летняя девушка: она находится на 7-м месяце беременности и может находиться в Эстонии!
- Инспекция окружающей среды временно приостановила деятельность асфальтного завода в Ласнамяэ.
- Серийный убийца Юрий Устименко женился в тюрьме.

Инспекция окружающей среды вчера временно приостановила деятельность асфальтного завода в Ласнамяэ, но уже сегодня он снова работает

Väo karjääri tolm Foto: Taavi Sepp

Жители Ласнамяэ жалуются, что сильный запах химикатов с асфальтного завода в карьере Вяо отравляет им жизнь уже на протяжении долгого времени. Инспекция окружающей среды сообщила Delfi, что установленный для завода уровень интенсивности запаха действительно мог быть превышен, но предприятие пытается найти решения проблемы.
Loe edasi...

В Латвии без вести пропала 16-летняя девушка: она находится на 7-м месяце беременности и может находиться в Эстонии!

Foto: bezvests.lv

По данной волонтерской организацтт BEZVESTS.LV, 16-летняя жительница Смилтене Рута Матвея, находясь на седьмом месяце беременности, пропала 21 сентября 2018 года. Есть информация, что девушка выехала из города и пересекла границу Латвии Эстонии в месте Валка/Валга.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Приостановка деятельности асфальтного завода в Ласнамяэ и пропавшая без вести 16-летняя беременная девушка

02.11.2018
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