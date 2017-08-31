ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Приключения Союза Сависаара и последний день лета

Главный герой дня по-прежнему Эдгар Сависаар: от неразберихи с постом мэра Нарвы, до его судебного дела и пресс-конференции. Урмас Рейнсалу ответил на письмо греческого министра юстиции, который отказался принимать участие в конференции на тему преступлений коммунизма. Наслаждайтесь последним летним вечером!

Один из первых эстонских миллионеров Хиллар Тедер: поколение победителей — это просто bullshit

Hillar Teder Foto: Hendrik Osula

Тедер (54) — очень занятой мужчина. Еще до того, как журналист Eesti Ekspress успевает представиться, он спешит сказать, что занят, но из любопытства вдогонку спрашивает: по какой причине вообще звонили? Услышав пояснения, он смягчается и приглашает на интервью в дом Audi, ставший популярным среди топовых бизнесменов, таких как Олег Осиновский, Яанус Рахумяги и Юри Випс.

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В Силламяэ в ДТП погибла 82-летняя велосипедистка

Politseipildid Foto: Andres Putting

Вчера, 30 августа, около 9:30 в Силламяэ произошло ДТП, в котором столкнулись автомобиль и велосипед. Получившую повреждения 82-летнюю велосипедистку доставили в больницу, где женщина скончалась вечером того же дня, сообщает Идаская префектура Департамента полиции и погранохраны.

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Нарвский Союз Сависаара зарегистрирован, а местный список центристов возглавит Михаил Стальнухин

Елена Вальме и Эдгар Сависаар Jelena Valme arhiiv

Вечером 30 августа в Нарве был зарегистрирован Избирательный союз Сависаара (Edgar Savisaare Valimisliit). Кто станет его кандидатами, кроме основателя, Елены Вальме, и начинающего нарвского политика Станислава Пупкевича, пытавшегося ранее создать союз с участием Партии зеленых и Объединенной левой партии Эстонии, пока неизвестно.

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Эдгар Сависаар хочет стать мэром Нарвы

Tegus Tallinn ja Savisaare liit pressikonverents Foto: Andres Putting

Приближенная к Эдгару Сависаару Елена Вальме подтвердила Delfi, что избирательный союз Сависаара расширяется и в Нарву и кандидатом в мэры там будет сам Сависаар.

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Неразбериха в Союзе Сависаара: Сависаар все-таки не подтвердил, что хочет стать мэром Нарвы

Tegus Tallinn ja Savisaare liit pressikonverents Foto: Andres Putting

С утра поступила информация о том, что Эдгар Сависаар хочет стать мэром Нарвы. Это сообщила его приближенная Елена Вальме. Советник Сависаара Андрес-Мариус Розенблатт около 12 часов опроверг данное сообщение, уточнив, что это все-таки еще не решено.

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Любопытные факты: где они — самая крохотная, наистарейшая и наиболее дорогая школы Эстонии?

школа Прангли Foto: Pelena

Что нас ждет 1 сентября в сфере образования?

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Рейнсалу — греческому коллеге: есть земли и народы, чьи уроки коммунизма стоили миллионов человеческих жертв

Urmas Reinsalu Foto: Vallo Kruuser

Министр юстиции, прозрачности и прав человека Греции Ставрос Контонис отказался принимать участие в конференции на тему преступлений коммунизма, которая пойдет 23 августа в Таллинне в рамках председательства Эстонии в ЕС. Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу ответил своему греческому коллеге. Приводим письмо министра в сокращенному виде. Полностью можете ознакомиться с ним тут.

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Владелец помещений на Ситси, 28 о том, как нашел у дома шприц и принял решение о договоре с TAI

Süstlavahetuspunkt. Sitsi 28 ja Erika 5a Foto: Karin Kaljuläte

Тоомас Марди иронически называет сам себя врагом народа. Именно он тот человек, который готов сдать свою недвижимость в аренду для организации в Таллинне на Ситси, 28 пункта по обмену шприцев, вокруг которого не утихает скандал.

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Суд продолжается: прокуратура рассказала об изъятых у Сависаара деньгах

Aivar Pilv, Edgar Savisaar ja Alexander Kofkin kohtus Foto: Ilmar Saabas

В четверг судебный процесс по делу отстраненного от должности мэра Таллинна Эдгара Сависаара продолжился. На повестке были эпизоды, касающиеся бизнесмена Александра Кофкина.

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"Я никуда не исчезну, и не надейтесь". Сависаар — о должности мэра Нарвы и предложении Яны Тоом

Foto: Taavi Sepp

Экс-лидер Центристской партии Эдгар Сависаар провел пресс-конференцию в столичном бюро своего избирательного союза. "Поговорим на чистоту!" — начал он.

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ФОТО DELFI: В Таллинн прибыл французский военный корабль FNS Somme

Varustuslaev Somme Tallinna sadamas Foto: Andres Putting

В четверг утром в Таллинн прибыл французский военный корабль FNS Somme, который останется в столице до следующего вторника.

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ФОТО и ВИДЕО: Тайна деревни Йыэпере, или Неизвестные страницы Освободительной войны

Urmas Leesnurm Tiit Blaat

Деревня Йыэпере с 45 жителями вошла в историю, а сегодня сделала достоянием общественности неизвестную главу Освободительной войны и памятный камень, о котором до недавнего времени никто не говорил.

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