ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Приключения центристов и экс-центристов

Центристки призывают Ратаса пересмотреть решение об исключении Ольги Ивановой из партии, а у Мартина Репинского проблемы на хуторе. Читайте о новом заседании по делу Эдгара Сависаара, о масляном кризисе и почему Балтия опасается учений "Запад-2017". Не пропустите также интервью Delfi с Сергеем Гармашом.

Сергей Гармаш: жизнь моя сложилась таким образом, что только идиот стал бы жаловаться на что-то

Erakogu

21 октября в Таллинне в рамках гастролей театра ”Современник” покажут спектакль ”Пять вечеров” по пьесе Александра Володина. Роль Ильина в нем исполняет Сергей Гармаш. Актер рассказал Delfi об этой постановке и признался, что его видят человеком жестким, волевым, и его герои обычно такие же. А поэтому он мечтает сыграть роль ”слабого человека”.

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Раймонд Кальюлайд: через полгода никто не вспомнит, кто такая Ольга Иванова

Raimond Kaljulaid Foto: Hendrik Osula

Член правления Центристской партии, старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд считает исключение Ольги Ивановой из партии верным решением и говорит, что скоро о ней вообще все забудут.

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Вейшнория не пройдет. Почему Балтия опасается российских и белорусских учений "Запад-2017"

RIA Novosti/Scanpix

14 сентября на территории России и Беларуси начнутся стратегические учения "Запад-2017". По официальным данным, в учениях примут участие примерно 12 700 военнослужащих, однако на протяжении последних месяцев европейские СМИ и политики говорят о них со все возрастающей тревогой. Латвийский портал DELFI обобщает ключевую информацию о "Западе" и пытается понять, насколько эти опасения обоснованы.

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Процесс по делу Сависаара: Прийт Тообал отказался давать показания в суде

Priit Toobal kohtus Foto: Tiit Blaat

Сегодня на судебный процесс Эдгара Сависаара пригласили свидетельствовать бывшего генерального секретаря Центристской партии Прийта Тообала.

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Гонщик Марко Асмер получил условный срок за вождение в пьяном виде

AUTOSPORT Foto: TERJE LEPP

Харьюский уездный суд сегодня признал 33-летнего Марко Асмера виновным в управлении моторным транспортным средством в состоянии опьянения и назначил ему наказание в виде девяти месяцев тюремного заключения, которое не будет приведено в исполнение, если осужденный в течение годового испытательного срока не совершит нового преднамеренного преступления.

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На сайте Силламяэского центра культуры рекламировали его руководителя, избирающуюся в горсобрание

На официальном сайте Силламяэского центра культуры, а также странице центра в Facebook утром во вторник появилась реклама кандидата в горсобрание Силламяэ — Алевтины Ермаковой, директора муниципального учреждения культуры.

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Лооне, Ленк и Туус-Лаул призывают Ратаса пересмотреть решение об исключении Ивановой

Foto: Andres Putting

Депутаты Рийгикогу Оудекки Лооне, Хеймар Ленк и Марика Туус-Лаул в открытом письме призвали своего однопартийца Юри Ратаса пересмотреть решение об исключении из Центристской партии парламентария Ольги Ивановой и еще 31 члена.

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У Мартина Репинского проблемы с соседями, козами и розами

Martin Repinski Foto: Andres Putting

Козы с фермы Мартина Репинского в Конью на прошлой неделе поели соседскую клумбу с розами — и шипы их не защитили.

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ВИДЕО 30-летней давности: как Михаил Горбачев в Эстонии побывал

В 1985 году место генерального секретаря центрального комитета Коммунистической партии занял 54-летний Михаил Горбачев. Спустя два года после прихода к власти Горбачев посетил Эстонию. Это произошло незадолго до того, как в республике начались глобальные перемены, вспоминает Forte.

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ФОТО: Департамент начал разработку решения проблемы безопасности ID-карт

ID-kaardi turvariski briifing Foto: Karin Kaljuläte

Департамент государственной инфосистемы (RIA) подтвердил, что он разрабатывает одно из возможных решений для устранения теоретического риска безопасности чипа ID-карт.

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Ансип: сейчас — хорошие времена. А правительство вместо накопления финансов разбазаривает резерв

Andrus Ansip esinemas Foto: Andres Putting

Бывший премьер-министр Эстонии и нынешний еврокомиссар по цифровой экономике Андрус Ансип критикует правительство: вместо того, чтобы в благоприятные времена накапливать финансы, оно разбазаривает резерв. По его мнению, при составлении следующего бюджета ЕС цифровой экономике следует уделить больше внимания, пишет Eesti Päevaleht.

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Масляный кризис скоро закончится, но с высокими ценами придется смириться

Foto: Shutterstock

Цены на масло выросли, а магазинные полки, на которых оно находилось раньше, зачастую пустуют. Ситуация должна нормализоваться зимой, рассказывает Eesti Päevaleht.

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