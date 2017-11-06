ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Приход новых наркотиков в Эстонию и рапорт Госконтроля

Сегодня, 6 ноября, мы писали о том, что пробы мочи с фестиваля Weekend показывают, что в Эстонию пришли новые наркотики. Также в этот день был представлен ежегодный рапорт Государственного контроля, в котором отмечается, что депутатам скоро станет еще сложнее разобраться в бюджете, а также что государство нарушает закон, используя деньги Больничной кассы и Кассы по безработице. Эти и другие новости этого понедельника читайте в нашей ежедневной подборке.

Владельцы обновленных ИД-карт получили сообщения о закрытии сертификатов

Foto: Tanel Meos

Некоторые владельцы ИД-карт, успешно обновившие сертификаты, получили на электронную почту сообщение о закрытии сертификатов. Сообщение предназначено для пользователей, не успевших совершить соответствующие обновления.

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Пробы мочи с фестиваля Weekend показывают, что в Эстонию пришли новые наркотики

Weekendi festival on tantsumuusika sõprade seas hinnatud pidu. Kolme päeva jooksul käis Pärnus festivalil ligi 75 000 inimest. Foto: Raido Vint

Нынешний фестиваль Weekend стал для полиции крайне продуктивным с точки зрения борьбы с наркотиками — за одни выходные в Пярну было задержано десять человек, торговавших наркотическими веществами в крупных объемах, пишет Eesti Päevaleht.

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Плевок в лицо работникам Раквереского комбината: адвокат на переговорах и ни одного предложения по зарплатам

Streik Rakvere lihakombinaadis Foto: Ain Liiva.

Сегодня состоялась встреча владельца Раквереского мясокомбината HKScan Estonia и представителей профсоюза, на которой долгожданный вопрос оплаты труда так и не получил разрешения.

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Певкур: в Партии реформ не очень много людей, которые говорят с русскими. Это должно измениться

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur ütleb, et väike riik ei saa mõelda väikselt ja peame taas julgema suurelt asju ette võtta, nagu tegime 1990-ndatel. Foto: Priit Simson

Председатель Партии реформ Ханно Певкур дал изданию Eesti Päevaleht большое интервью, в котором, помимо прочего, сказал, что не считает правильным противопоставление на национальной почве, но противопоставление на идеологической с Центристской партией продолжится.

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Госконтроль: депутатам станет еще сложнее разобраться в бюджете

Riigikogu aseesimeeste valimine Foto: Priit Simson

Ежегодный рапорт Государственного контроля отмечает, что каждый год государственный бюджет расписывается все менее детально, а участие Рийгикогу в его составлении уменьшается.

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Госконтроль и канцлер права: государство нарушает закон, используя деньги Больничной кассы и Кассы по безработице

Pressikonverents Haigekassas Foto: Andres Putting

В своем ежегодном рапорте Госконтроль обращает внимание на то, что государство систематически нарушает закон, используя средства Больничной кассы и Кассы по безработице для совершения государственных выплат.

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Масштабная полицейская операция в Ида-Вирумаа: задержано пятеро наркоторговцев

Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi analüüsitavad narkootikumid Foto: Rauno Volmar

В пятницу вечером, 3 ноября, криминальная полиция Идаской префектуры провела в Йыхви, Кохтла-Ярве и Нарве полицейскую операцию, в ходе которой предотвратили продажу, покупку и употребление наркотиков, сообщает пресс-служба полиции.

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Полиция задержала мужчину, который угрожал ножом и пневматическим оружием подросткам в Кейла

Pilt on illustratiivne Foto: Anni Õnneleid

Вчера около 20:00 в полицию сообщили, что в Кейла на школьном стадионе мужчина угрожал ножом и похожим на оружие предметом компании молодых людей. Полицейские быстро установили личность мужчины и сегодня ночью задержали его.

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Пропавший в Пярну Йоханнес до сих пор не найден: пока поиски на местности завершены

19-aastase Johannese otsingud Pärnus Foto: Ago Tammik

Пропавший ночью 29 октября в Пярну 19-летний Йоханнес до сих пор не найден.

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Департамент внес Novatours и еще четыре турфирмы в черный список

Foto: Andres Putting

Департамент защиты прав потребителей внес Novatours в свой черный список турфирм, которые к сроку не предоставили отчеты по общему объему продаж пакетных туров за третий квартал.

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Расход топлива новых автомобилей на 42% выше заявленных показателей

Высокие расхождения между реальным расходом топлива и данными производителей связаны с проведением испытаний в лабораторных условиях, указала организация ICCT.

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ВИДЕО: ТОП-6 гигантов эстонского рынка, сменивших название

Некоторые эстонские предприятия со временем трансформировались в ячейки крупных международных концернов, что привело и к их переименованию. Для того, чтобы привыкнуть к новому названию, у потребителей ушло немало времени.

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"Я устал от непрофессионализма". "Инфонет" уходит с футбольной карты Эстонии

FC Levadia ja FC Infoneti ühinemise pressikonverents Foto: Madis Veltman

Большой резонанс среди спортивной общественности вызвала новость о слиянии футбольных стуруктур "Левадии" и ФКИ "Таллинн". Детали этого процесса были озвучены на специально созванной пресс-конференции с участием владельцев клубов Виктора Левады и Андрея Лешкина.

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Стоит ли осуждать людей, поместивших своих родителей в дом престарелых?

arvamus Foto: Karin Kaljuläte

В обществе то и дело вспыхивают обсуждения проблемы пожилых людей, которых родственники вынужденно помещают в дома по уходу. В отношении близких такого пожилого человека часто звучат обвинения в неблагодарности. Читательница Delfi написала основательный комментарий, в котором рассказала, почему не хотела бы стать обузой для своих близких.

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