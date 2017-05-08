ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Приговор Зинченко, Макрон — президент Франции и начало учений ”Весенний шторм”

Ниже — самое важное и интересное, что произошло сегодня в Эстонии и за ее пределами.

Начавшаяся неделя принесет с собой дожди, мокрый снег и сильный ветер, потепления и более весенней погоды следует ожидать лишь к выходным.

Сегодня Харьюский уездный суд признал виновным 30-летнего Артема Зинченко в преступлении против Эстонской Республики и приговорил к пяти годам лишения свободы.

В понедельник, 8 мая, в Эстонии начинаются традиционные учения Сил обороны "Весенний шторм", в этом году у них примут участие почти 9000 человек.

По итогам подсчета 99,9% бюллетеней кандидат-центрист Эммануэль Макрон набрал 66,06%, а его соперница Марин Ле Пен — 33,94%.

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ФОТО DELFI: Койт и Лаура посетили Посольство Эстонии в Киеве

Koit ja Laura Kiievi Eesti saatkonnas Foto: Karli Saul

Сегодня Койт и Лаура нашли немного времени в своем плотном графике и посетили Посольство Эстонии в Киеве.

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ОБЗОР ЦЕН: Сколько стоят продукты в Осло

Oslos müüdi korter rekordiliselt kalli hinnaga. Foto: Ilmar Saabas

Несмотря на то, что столица Норвегии Осло в этом году выпала из первой десятки рейтинга самых дорогих городов мира, некоторые ее магазины пугают своими ценами.

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ФОТО DELFI: Ремонт на круговой развязке в Хааберсти: час пик, хаос и пробки

Liiklusummik Rocca al Mare ringristmikul Foto: Kert Saarma

На круговой развязке в Хааберсти с сегодняшнего дня закрыты для проезда многие полосы, поскольку продолжаются работы по созданию автобусной остановки на улице Ыйсмяэ, пешеходных переходов и тротуаров. Из-за ремонтных работ в час-пик там возникли пробки.

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ВИДЕО: Смотрите, как работает первый в Эстонии лифт для автомобилей

Первый в Эстонии лифт для легковых автомобилей находится в центре Таллинна, в построенном в прошлом году здании Novira Plaza на углу улицы Пронкси и Тартуского шоссе.

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Какие мероприятия пройдут 9 мая на Военном кладбище в Таллинне

Pronkssõduri juures 9. mail Foto: Priit Mürk

"Комитет 9 мая" при ветеранских организациях сообщил о том, что в Таллинне на Военном кладбище 9 мая 2017 с 9 до 23:00 пройдет праздничное мероприятие.

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Весна отменяется? В начале недели ожидаются дождь, мокрый снег и сильный ветер

Lörtsisadu 23.03 Foto: Eero Vabamägi

Начавшаяся неделя принесет с собой дожди, мокрый снег и сильный ветер, потепления и более весенней погоды следует ожидать лишь к выходным.

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В Эстонии разработали первую "умную одежду". Пока — для лошади

Erakogu

В сотрудничестве с Таллиннской высшей технической школой компания Elisa начала осуществление первого в Эстонии проекта смарт-одежды. Разработанная ”умная” попона собирает и передает важную для производителя информацию.

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Хорошие новости от районной управы: в Ласнамяэ появились туалеты

Välikäimlad Kadrioru pargis Foto: Eero Vabamägi

В Ласнамяэ в связи с началом летнего сезона установлены шесть временных туалетов, которые будут функционировать до 30 сентября, сообщила пресс-служба столичного района Ласнамяэ.

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Михаил Корб и согласился, и не согласился с Евгением Осиновским

По словам члена правления Центристской партии, бывшего старейшины Кесклинна, Михаила Корба, объединение эстонцев и русских против Центристской партии в Таллинне не произойдет лишь по воли оппозиции, а, возможно, только благодаря предложенным ими идеям.

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ФОТО: Переправлявшие в Эстонию контрабандные сигареты мужчины получили по месяцу шокового заключения

Foto: Lõuna prefektuur

В пятницу около двух часов ночи пограничники заметили на приграничной территории в волости Вярска двух подозрительных мужчин.

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На инфочасах расскажут, где можно бесплатно изучать и упражняться в эстонском языке

фото иллюстративное Foto: Arno Mikkor

Для многих жителей Эстонии существует проблема, связанная с языковыми требованиями, установленными для различных должностей, а также актуален вопрос изыскания возможностей для изучения языка и получения языковой практики.

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ФОТО И ВИДЕО DELFI: Работавший на ГРУ РФ житель Эстонии получил пять лет тюрьмы за преступление против государства

Сегодня Харьюский уездный суд признал виновным 30-летнего Артема Зинченко в преступлении против Эстонской Республики и приговорил к пяти годам лишения свободы.

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ОБЗОР: Первый полуфинал “Евровидения” уже завтра! Давайте знакомиться с участниками

9 мая в Киеве состоится первый полуфинал конкурса “Евровидение”, в котором примут участие такие страны, как Латвия, Швеция, Финляндия и многие другие.

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Исследование: русские женщины Эстонии рожают меньше детей, чем эстонки

Согласно проведенному Таллиннским университетом демографическому исследованию, русские жительницы Эстонии производят на свет меньше детей, чем эстонки, и демографическое поведение первых сходе с демографическим поведением россиянок.

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На круговой развязке в Хааберсти закрыты для движения многие полосы

Foto: Karin Kaljuläte

На круговой развязке в Хааберсти с сегодняшнего дня закрыты для проезда многие полосы, поскольку продолжаются работы по созданию автобусной остановки на улице Ыйсмяэ, пешеходных переходов и тротуаров.

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Русский Delfi, Стокгольмская школа экономики в Риге и посольство Швеции проведут "Летнюю школу журналистики" для русскоязычной молодежи

Delfi

Русский Delfi в сотрудничестве с Центром изучения медиа при Стокгольмской школе экономики в Риге и Посольством Швеции в Эстонии организуют уникальный проект для русскоязычной молодежи — "Летняя школа журналистики". Участники — русскоязычные молодые люди в возрасте 15-17 лет, которые живут и/или учатся в таллиннском районе Ласнамяэ.

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Издание: фирма со скрытыми владельцами зарабатывает в Таллинне миллионы

Terje Lepp

Исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас, по его утверждению, не знает, кто является ”прячущимся на Кипре” владельцем давнего партнера города и победителя состоявшегося недавно тендера — AS Signaal.

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Поздравляем! Майлис Репс стала мамой в шестой раз

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ja härra Agris Repšs Foto: Karin Kaljuläte

Министр науки и образования Майлис Репс родила шестого ребенка на прошедших выходных. Девочку назвали Шарлоттой.

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Что знают о Второй мировой войне русскоязычные гимназисты Ида-Вирумаа

iiMS Foto: Kollaaž: Ester Vaitmaa

Вступающее в жизнь юное поколение русских идавирусцев в курсе, что означает день 9 мая, не приемлет фашизм и войну и уважает память о подвиге прадедов, хотя историю той войны знает уже далеко не столь хорошо, как их родители, и в этих знаниях сопричастность нередко соседствует с отстраненностью, выяснил ”Инфопресс”, когда в канун Дня Победы пообщался с несколькими русскими гимназистами и преподавателями-историками школ региона.

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В Тартуской тюрьме заключенный заострил зубную щетку и угрожал надзирателю

Tartu vangla FOTO: Marko Mumm

В Тартуской тюрьме у заключенного нашли заостренную зубную щетку.

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КАРТА: В Таллинне появятся предупреждающие о карманниках пиктограммы

Kesklinn on taskuvarastele eriline meelispaik, hoiatuste asukohad on valitud turistide liikumissuundi ja taskuvarguseks soodsaid kohti silmas pidades. Foto: Rauno Volmar

Грядущее лето ознаменуется праздником песни и танца, а также председательством Эстонии в Совете ЕС, поэтому о том, чтобы не дать ворам заработать себе на хлеб, компетентные органы задумываются уже сейчас, пишет Eesti Päevaleht.

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Молодая эстонская красавица завоевала золото чемпионата Европы!

Ott Kiivikas ja Arida Muru Foto: Instagram

На завершившемся в Испании чемпионате Европы по фитнессу и культуризму две золотые медали в юниорском разряде завоевала Арида Муру.

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Taxify понизила цены в Таллинне и упрощает заказ автомобиля

Foto: Rauno Volmar

С сегодняшнего дня Taxify предлагает в Таллинне самую дешевую рыночную услугу перевозки. Новые базовые тарифы частных водителей: посадка 0,99 евро + 0,35 евро/км + повременной тариф 0,10 евро/минута. Помимо этого, изменился дизайн приложения и появилась возможность посмотреть приблизительную стоимость поездки.

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ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: День полезных дел, выборы во Франции и открытие "Евровидения"

Talgud Väätsa rabas Foto: Kadri Pius

В минувшую субботу, 6 мая, по всей Эстонии в рамках Дня полезных дел "Сделаем!" прошли толоки. В воскресенье, 7 мая, вся Европа следила за ходом второго тура президентских выборов во Франции. В этот же день состоялась официальная церемония открытия международного песенного конкурса "Евровидение". Эти и другие новости прошедших выходных — в нашей подборке.

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В Эстонии начинаются учения "Весенний шторм"

Foto: Tauno Tõhk / Valitsuse kommunikatsioonibüroo

В понедельник, 8 мая, в Эстонии начинаются традиционные учения Сил обороны "Весенний шторм", в этом году у них примут участие почти 9000 человек.

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Читатель: колледж Академии МВД — первый шаг к возрождению Ида-Вирумаа

Foto: Rene Suurkaev

"Не понимаю, почему вокруг открытия в Нарве колледжа Академии МВД было столько споров и разговоров. Это же прекрасно, что в Ида-Вирумаа откроют такое серьезное высшее учебное заведение! Наш регион вообще давно пора взять на заметку, заняться его развитием. Мало построить променад в Нарве, который, к слову, уже разваливается, региону нужны куда более серьезные улучшения", — пишет читатель "МК-Эстонии" нарвитянин Вячеслав.

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Официальный итог: Макрон стал президентом Франции с 66% голосов

Prantsusmaa valis presidendiks Emmanuel Macroni Foto: Christian Hartmann, REUTERS

По итогам подсчета 99,9% бюллетеней кандидат-центрист Эммануэль Макрон набрал 66,06%, а его соперница Марин Ле Пен — 33,94%.

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Все, что надо знать о новом лидере Франции: банкир, либерал, гуманист

Emmanuel Macron Foto: Aleksei Vitvitski, Sputnik

Следующим президентом Франции станет кандидат от независимого движения "Вперед!" Эммануэль Макрон. Во втором туре президентских выборов он одержал убедительную победу над лидером партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Немецкое издание Deutsche Welle собрало основные факты, известные о будущем лидере Франции.

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