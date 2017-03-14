ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Приговор угрожавшему взорвать самолет, опасные "игры": дети перебегают дорогу перед поездом

Харьюский уездный суд назначил совершившему летом прошлого года бомбовую угрозу рейсам Эстония-Германия в Таллиннском аэропорту Владиславу Пяллингу наказание в виде реального тюремного заключения сроком на четыре месяца. В Эстонии распространяются опасные для жизни "игры", когда дети перебегают дорогу перед поездом или машиной. Бывший руководящий работник МВД обвиняется в присвоении и подстрекательстве к подделке документа.

Распространяются опасные для жизни "игры", когда дети перебегают дорогу перед поездом или машиной

Foto: Kenno Soo

Среди детей набирают популярность опасные для жизни "игры", в которых, например, пробегают перед движущимися транспортными средствами. К сожалению, некоторые дети не боятся даже поездов.

Loe edasi...

ФОТО DELFI: Обвиняемого в бомбовой угрозе Таллиннскому аэропорту приговорили к 4 месяцам тюрьмы

Foto: Andres Putting

Харьюский уездный суд назначил совершившему летом прошлого года бомбовую угрозу рейсам Эстония-Германия в Таллиннском аэропорту Владиславу Пяллингу наказание в виде реального тюремного заключения сроком на четыре месяца. Выясняется, что Пяллинг ранее сам работал в охранной службе аэропорта и хотел отомстить бывшему работодателю G4S.

Loe edasi...

В бомбовой угрозе Таллиннскому аэропорту обвиняется Владислав Пяллинг — кто он?

Foto: erakogu, Facebook "Партия народов Эстонии"

Подозреваемый в бомбовой угрозе Таллиннскому аэропорту 25 июля прошлого года Владислав Пяллинг — активист создающейся Партии народов Эстонии (ПНЭ), который просил помощи как у президента США Барака Обамы, так и у российского лидера Владимира Путина. Сегодня он предстанет перед судом по обвинению в бомбовой угрозе.

Loe edasi...

G4S: трудовой договор с Пяллингом был расторгнут из-за прогулов

Pommiähvardaja kohtus Foto: Andres Putting

По словам адвоката признанного виновным в вынесении Таллиннскому аэропорту предупреждения о бомбовой угрозе Владислава Пяллинга, на данный поступок его сподвигла жажда мести своему бывшему работодателю — охранной фирме G4S.

Loe edasi...

В Таллинне по подозрению в незаконном обороте конопли задержан полицейский

Tammejuure mahetalu, kanepikasvatus, Suure-Lähtru küla Foto: Sven Arbet

Поздно вечером 12 марта в Таллинне по подозрению в распространении конопли был задержан 21-летний сотрудник патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции. Мужчина не был при исполнении и находился в своем личном автомобиле.

Loe edasi...

Родная мать оставила гимнастку-чемпионку без денег и без жилья

Anastasia Grishina Foto: BEN STANSALL, AFP

Российская гимнастка Анастасия Гришина, завоевавшая серебряную медаль Олимпиады-2012 в командном турнире и несколько призовых мест на чемпионатах Европы, оказалась в тяжелой жизненной ситуации.

Loe edasi...

Бывший руководящий работник МВД обвиняется в присвоении и подстрекательстве к подделке документа

Бывшего руководителя юго-западного регионального отделения Центра инфотехнологий и развития Министерства внутренних дел (SMIT), 34-летнего Вардо обвиняют в присвоении, подстрекательстве другого человека к подделке, а также в использовании поддельного документа.

Loe edasi...

Минобороны РФ: в Египте российских военных нет, такие же "видения" посещают анонимов на Украине и в Прибалтике

Igor Konašenkov Foto: Ivan Sekretarev, AP

Российских подразделений специального назначения в Египте нет, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Так он прокомментировал сообщения в СМИ о размещении российских военных в Египте на границе с Ливией.

Loe edasi...

Ссора Таранкова и Воробья: кто-то сознательно ввел "крестного отца" в заблуждение?

Kollaaž

Прения по делу об убийстве ”крестного отца” эстонского преступного мира Николая Таранкова начнутся через неделю, и в игру вступит защитник обвиняемого Юрия Воробья Ааду Луберг. До этого в ходе слушаний госпрокурор Вахур Верте провел перекрестный допрос свидетелей, показания которых оказались достаточно противоречивыми и не пролили достаточного количества света на причину ссоры между Таранковым и Воробьем, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi...

Многодетная мать — про попытки вылезти из ”двушки” и широкий жест государства

фотоколлаж Delfi

В редакцию Delfi написала письмо читательница Татьяна и рассказала свою историю о попытках улучшить жилищные условия своей многодетной семьи и сопутствующих этому проблемах.

Loe edasi...