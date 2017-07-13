ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Приговор убийце нарвитянки Дарьи и очередное возгорание машин

Невероятно — за последние две недели уже произошло четыре возгорания автомобилей. В этот раз подозревается поджог. Суд вынес приговор убийце 14-летней нарвитянки Дарьи, а в Испании задержали подозреваемого в стрельбе в отеле Metropol. Читайте также о парашютисте, который боится высоты, и смотрете опрос на тему бренда Эстонии.

Читатель — об экзамене по вождению: очереди растут, а меры принимаются нелепые

фото иллюстративное Foto: Sergei Stepanov, NPA

В редакцию Delfi обратился таллиннец Михаил Петров, недовольный ситуацией вокруг сдачи экзамена на водительские права категории А.

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Работник возмущен: на складе по сортировке бывшей в употреблении одежды штрафуют за качество

Foto: Andres Putting

В редакцию Delfi обратилась читательница Ксения, которая утверждает, что ее работодатель ввел штрафы за качество сортируемой работниками одежды. Законно ли это?

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Тоом ответила на критику президента Кальюлайд

Yana Toom Foto: Karli Saul

Евродепутат центристка Яна Тоом отреагировала на интервью президента Эстонии Керсти Кальюлайд латвийской газете Latvijas avize, в котором глава государства называет выступления Тоом по вопросам неграждан "истеричной паникой".

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Очередное возгорание машин за эту неделю: предполагаемая причина — поджог

Autopõleng Järvamaal Foto: Kaspar Pokk/Kanal2

Сегодня ночью в Центр тревоги поступило два сообщения о возгорании машин. В очередной раз за эту неделю предполагается, что причиной возгорания стал поджог.

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Крюки в спине и костюм летающей белки. История о парашютисте, который боится высоты

Aleksander Truu Foto: Karin Kaljuläte

Таллиннская телебашня отпраздновала свой 37-й день рождения — и весьма необычно, устроив уникальное шоу бейсджамперов. Delfi поговорил с одним из смельчаков парашютистом Александром Труу и узнал, стоит ли рисковать жизнью ради эмоций.

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УЛИЧНЫЙ ОПРОС: Скандальному валуну за 200 000 евро — полгода. Для таллиннцев он остается загадкой

Сегодня, 13 июля, исполняется ровно полгода элементу дизайна — валуну, вызвавшему в начале года шквал критики. Разработка и внедрение новой электронной среды и бренда, частью которого является это изображение, обошлись налогоплательщику в 200 000 евро.

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В Испании задержали подозреваемого в стрельбе в таллиннском отеле Metropol

Tulistamine Metropoli hotellis Foto: Hendrik Osula

Сегодня испанская полиция задержала 45-летнего мужчину, подозреваемого по делу о стрельбе в таллиннском отеле Metropol в начале февраля этого года.

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Убийцу 14-летней нарвитянки Дарьи суд приговорил к 12 годам лишения свободы

14-aastase Darja surnukeha leiti Narva metsatukast. Foto: PPA/Sergei Stepanov

Вируский уездный суд огласил приговор по, возможно, самому резонансному нарвскому делу последних лет, убийству 14-летней Дарьи. Обвиняемого в убийстве Томаса Семыкина суд признал виновным и назначил ему наказание - 12 лет тюремного заключения. Алексей Бочтарёв получил 2 года условно с трехлетним испытательным сроком за сокрытие убийства.

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Смерть миллионов пчел в Ляэне-Вирумаа может быть связана с использованием пестицидов

OÜ Artocarpus mesila Lääne-Virumaal Foto: Bianca Mikovitš

Неделю назад в Ляэне-Вирумаа произошел, по данным пчеловодов, самый крупный случай гибели пчел в Эстонии. Пчеловод Майре Валтин нашла внутри и перед ульем несколько миллионов мертвых насекомых, пишет Maaleht.

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ВИДЕО: В Латвии эстонцы замазали номерной знак шоколадом и разогнались до 185 км/ч

Во вторник, 11 июля, в два часа дня на 48-м километре шоссе Рига-Айнажи по направлению в Тую работники дорожной полиции заметили подозрительный BMW — водитель не соблюдал правила дорожного движения, кроме того, он сильно превысил максимально допустимую скорость.

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ФОТО И ВИДЕО: Проливные дожди превратили Тарту в эстонскую Венецию

Foto: Anni Õnneleid

Ни для кого не секрет, что Тарту плохо справляется с проливными дождями. Пару месяцев назад на улице Рийа даже пришлось перекрыть из-за этого движение. Сегодня город вновь "ушел под воду".

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”И это в Эстонии!” Мужчина без документов 20 лет безвылазно просидел перед компьютером в своей комнате

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33-летний мужчина, факт рождения которого в свое время оказался не задокументированным, в ходе разбирательств в связи с наследством оказался втянут в безумный водоворот событий. И все это происходит тут, в Эстонии, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

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