ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Приговор убийце и насильнику из Вильянди и последствия скандала на вчерашней акции сторонников ЕКРЭ

Без сомнения, Яна Тоом — одна из ярчайших звезд на небосклоне отечественной политики, хотя ее свет последние 4 года доходит к нам отражением из Брюсселя. Кому-то он все равно очень сильно режет глаза, а для других служит маяком и даже источником тепла, но очевидно, что судьба быстро сгорающих и превращающихся в ”черные дыры” т. н. ”сверхновых” звезд Яне Игоревне не грозит. Она пришла, чтобы остаться.

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Путин пытается сместить Порошенко? Порошенко пытается сорвать выборы? Две версии конфликта в Керченском проливе

Ukraina Foto: TASS

После обострения конфликта с Россией, начавшегося из-за попытки украинских кораблей пройти через Керченский пролив, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о военном положении, который позволяет ограничить избирательные права граждан, пишет Медуза.

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ОНЛАЙН-БЛОГ: Конфликт России с Украиной в Керченском проливе

Vene ja Ukraina laevade standoff Foto: TASS

26 ноября корабли ВМФ России захватили три украинских корабля в Керченском проливе. Пограничная служба ФСБ обвинила украинских моряков в нарушении морской границы. Украина назвала действия России актом агрессии.

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Приговор вступил в силу: убийца и насильник из Вильянди проведет в тюрьме 15 лет

Tairo poopuu mõisteti 15 aastaks vangi Foto: Kenno Soo

15 лет проведет за решеткой 22-летний Тайро Поопуу, который окончательно признан виновным в изнасиловании и убийстве 17-летний девушки, передает rus.err.ee.

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Эйнар Виснапуу — король алкоралли

ALKO 1000, Valka Foto: Sven Arbet

ТОП Финская газета об Эстонии: абсурдные цены, высокомерное обслуживание, по улицам ходят наркоманы Президент Кальюлайд об инциденте в Азовском море: это война в Европе Настало время называть вещи своими именами! Инцидент в Керченском проливе — российская агрессия, которая грозит повториться и на Балтике

В бюджет страны в этом году поступит почти на сто миллионов евро меньше, чем прогнозировалось, в прошлом недосчитались 88 миллионов евро. Причина кроется во все набирающей обороты приграничной торговле, пионером которой был Эйнар Виснапуу.

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ФОТО и ВИДЕО | Таранд о вчерашней атаке на митинге EKRE: надеюсь, этот прибой предотвратит цунами насилия

Социал-демократическая партия на сегодняшней пресс-конференции комментирует события последних дней. В ней должны были принять участие председатель партии Евгений Осиновский, евродепутат Индрек Таранд и министр внутренних дел Катри Райк.

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Рийгикогу отменил запланированное повышение акцизов на алкоголь

фото иллюстративное Foto: Kaspar Pokk / Kanal 2

Депутаты Рийгикогу одобрили поправки к Закону об акцизах, согласно которым устанавливается льготная акцизная ставка на газ для некоторых предприятий и отменяется запланированное на 2019 и 2020 годы повышение акцизов на алкоголь, пишет rus.err.ee.

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Керсти Кальюлайд критикует EKRE: последний раз перед замком Тоомпеа так буянил "Интерфронт". Это недопустимо