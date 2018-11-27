ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Приговор убийце и насильнику из Вильянди и последствия скандала на вчерашней акции сторонников ЕКРЭ

15 лет проведет за решеткой 22-летний Тайро Поопуу, который окончательно признан виновным в изнасиловании и убийстве 17-летний девушки.
Вчерашняя акция протеста против миграционного пакта ООН, организованная партией ЕКРЭ, и сегодня оставалась одной из главных тем. Обращение ЕКРЭ с предложением возбудить дело в отношении Таранда оставило полицию равнодушной. И никого не оставило равнодушным то, что украденные у Таранда на акции очки, нашлись у одного из вождей ЕКРЭ.
Эти и другие сюжеты в нашей подборке ключевых материалов дня.
Злоключения и достижения на посту министра, или Как Евгения Осиновского "возненавидели" за алкогольные акцизы
Председатель Социал-демократической партии и бывший министр социальных дел Евгений Осиновский занял пятое место в ТОП самых влиятельных личностей среди русскоязычного населения в 2018 году по версии Delfi и EPL. В этом году он мало кого оставил равнодушным. Его влияние на русскоязычное население Эстонии отрицать нельзя — но тут стоит отметить, что оно для кого-то было скорее отрицательным, чем положительным. Loe edasi…
Тернистый путь Яны Тоом из русской журналистики на вершины эстонской политики
Без сомнения, Яна Тоом — одна из ярчайших звезд на небосклоне отечественной политики, хотя ее свет последние 4 года доходит к нам отражением из Брюсселя. Кому-то он все равно очень сильно режет глаза, а для других служит маяком и даже источником тепла, но очевидно, что судьба быстро сгорающих и превращающихся в ”черные дыры” т. н. ”сверхновых” звезд Яне Игоревне не грозит. Она пришла, чтобы остаться. Loe edasi…
Путин пытается сместить Порошенко? Порошенко пытается сорвать выборы? Две версии конфликта в Керченском проливе
После обострения конфликта с Россией, начавшегося из-за попытки украинских кораблей пройти через Керченский пролив, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о военном положении, который позволяет ограничить избирательные права граждан, пишет Медуза. Loe edasi…
ОНЛАЙН-БЛОГ: Конфликт России с Украиной в Керченском проливе
26 ноября корабли ВМФ России захватили три украинских корабля в Керченском проливе. Пограничная служба ФСБ обвинила украинских моряков в нарушении морской границы. Украина назвала действия России актом агрессии. Loe edasi…
Приговор вступил в силу: убийца и насильник из Вильянди проведет в тюрьме 15 лет
15 лет проведет за решеткой 22-летний Тайро Поопуу, который окончательно признан виновным в изнасиловании и убийстве 17-летний девушки, передает rus.err.ee. Loe edasi…
В бюджет страны в этом году поступит почти на сто миллионов евро меньше, чем прогнозировалось, в прошлом недосчитались 88 миллионов евро. Причина кроется во все набирающей обороты приграничной торговле, пионером которой был Эйнар Виснапуу. Loe edasi…
ФОТО и ВИДЕО | Таранд о вчерашней атаке на митинге EKRE: надеюсь, этот прибой предотвратит цунами насилия
Рийгикогу отменил запланированное повышение акцизов на алкоголь
Депутаты Рийгикогу одобрили поправки к Закону об акцизах, согласно которым устанавливается льготная акцизная ставка на газ для некоторых предприятий и отменяется запланированное на 2019 и 2020 годы повышение акцизов на алкоголь, пишет rus.err.ee. Loe edasi…
Керсти Кальюлайд критикует EKRE: последний раз перед замком Тоомпеа так буянил "Интерфронт". Это недопустимо
Финская газета об Эстонии: абсурдные цены, высокомерное обслуживание, по улицам ходят наркоманы
Финская газета Ilta-Sanomat пишет, что таллиннские бизнесмены снова скучают по финнам, которых раньше называли ”лосями” из-за их не очень европейских привычек выпить. Сейчас же пьющие братья снова стали подходящими для эстонцев, пишет газета. Loe edasi…
ФОТО: Установлена личность одного из людей, избивавших Таранда на митинге EKRE
В понедельник во время митинга EKRE сторонниками партии был побит соцдем Индрек Таранд. Стало известна личность мужчины, который схватил Таранда за шкирку и повалил на асфальт. Loe edasi…
Президент Кальюлайд об инциденте в Азовском море: это война в Европе
ФОТО: Три выстрела в живот. Ранившему двух охранников на Коплиских линиях пожилому вору грозит 16 лет тюрьмы
Сегодня состоялось очередное заседание по делу 75-летнего вора металлолома Александра Якименко. Его обвиняют в том, что 2 июля прошлого года на Коплиских линиях он выстрелил в двух охранников. Loe edasi…
ВИДЕО: EKRE остался с длинным носом! Полиция не нашла оснований для возбуждения дела на Индрека Таранда
По словам полиции, Индрек Таранд не пытался помешать прошедшей вчера демонстрации, а оснований для возбуждения дела нет. Loe edasi…
Нашлись очки Индрека Таранда, украденные на митинге EKRE! Они оказались у Мартина Хельме
Эстонский Delfi проделал тщательную исследовательскую работу длиною в 8 минут и нашел солнцезащитные очки соцдема Индрека Таранда, которые пропали после того, как на него напали сторонники EKRE на митинге. Как оказалось, очками завладел никто иной как Мартин Хельме. Loe edasi…
Эстонская православная церковь Московского патриархата укрепляет свое влияние не только на прихожан
Кончина митрополита Таллиннского и всея ЭстонииКорнилия была печальным событием, взволновавшем даже людей далеких от церкви, несмотря на то, что он на тот момент являлся старейшим по возрасту архиереем Русской православной церкви. К выборам нового предстоятеля также было приковано внимание широкой общественности. Loe edasi…
ФСБ обнародовала документ, свидетельствующий о намерении украинских моряков скрытно пройти через Керченский пролив
Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ опубликовала трофейные документы, которые были изъяты у задержанных украинских моряков после инцидента в Керченском проливе. Собранные сведения говорят о том, что украинцы пытались скрытно подойти к проливу и пройти через него в Азовское море. Loe edasi…
Суд арестовал 12 моряков с задержанных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины. Им грозит до 6 лет лишения свободы
Киевский райсуд Симферополя во вторник избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 января 2019 года 12 украинским военным морякам с кораблей ВМС Украины, которые были задержаны в Керченском проливе. Loe edasi…
Эстонцу по ошибке перечислили на банковский счет 5 млн евро
К большому удивлению для себя предприниматель Вельо Марипуу обнаружил на счету своего предприятия в банке SEB несколько миллионов евро, поступления которых, мягко говоря, не ожидал, сообщает Saarte Hääl. Loe edasi…