27.11.2018, 21:47

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Приговор убийце и насильнику из Вильянди и последствия скандала на вчерашней акции сторонников EKRE


rus.delfi.ee
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Tairo poopuu mõisteti 15. aastaks vangi
Tairo poopuu mõisteti 15. aastaks vangiFoto: Kenno Soo

15 лет проведет за решеткой 22-летний Тайро Поопуу, который окончательно признан виновным в изнасиловании и убийстве 17-летний девушки.

Вчерашняя акция протеста против миграционного пакта ООН, организованная партией ЕКРЭ, и сегодня оставалась одной из главных тем. Обращение ЕКРЭ с предложением возбудить дело в отношении Таранда оставило полицию равнодушной. И никого не оставило равнодушным то, что украденные у Таранда на акции очки, нашлись у одного из вождей ЕКРЭ.

Эти и другие сюжеты в нашей подборке ключевых материалов дня.

Злоключения и достижения на посту министра, или Как Евгения Осиновского "возненавидели" за алкогольные акцизы

Jevgeni Ossinovski Foto: Rauno Volmar

Председатель Социал-демократической партии и бывший министр социальных дел Евгений Осиновский занял пятое место в ТОП самых влиятельных личностей среди русскоязычного населения в 2018 году по версии Delfi и EPL. В этом году он мало кого оставил равнодушным. Его влияние на русскоязычное население Эстонии отрицать нельзя — но тут стоит отметить, что оно для кого-то было скорее отрицательным, чем положительным.
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Тернистый путь Яны Тоом из русской журналистики на вершины эстонской политики

Illustratsioon

Без сомнения, Яна Тоом — одна из ярчайших звезд на небосклоне отечественной политики, хотя ее свет последние 4 года доходит к нам отражением из Брюсселя. Кому-то он все равно очень сильно режет глаза, а для других служит маяком и даже источником тепла, но очевидно, что судьба быстро сгорающих и превращающихся в ”черные дыры” т. н. ”сверхновых” звезд Яне Игоревне не грозит. Она пришла, чтобы остаться.
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Путин пытается сместить Порошенко? Порошенко пытается сорвать выборы? Две версии конфликта в Керченском проливе

Ukraina Foto: TASS

После обострения конфликта с Россией, начавшегося из-за попытки украинских кораблей пройти через Керченский пролив, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о военном положении, который позволяет ограничить избирательные права граждан, пишет Медуза.
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ОНЛАЙН-БЛОГ: Конфликт России с Украиной в Керченском проливе

Vene ja Ukraina laevade standoff Foto: TASS

26 ноября корабли ВМФ России захватили три украинских корабля в Керченском проливе. Пограничная служба ФСБ обвинила украинских моряков в нарушении морской границы. Украина назвала действия России актом агрессии.
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Приговор вступил в силу: убийца и насильник из Вильянди проведет в тюрьме 15 лет

Tairo poopuu mõisteti 15 aastaks vangi Foto: Kenno Soo

15 лет проведет за решеткой 22-летний Тайро Поопуу, который окончательно признан виновным в изнасиловании и убийстве 17-летний девушки, передает rus.err.ee.
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Эйнар Виснапуу — король алкоралли

ALKO 1000, Valka Foto: Sven Arbet

ТОП

В бюджет страны в этом году поступит почти на сто миллионов евро меньше, чем прогнозировалось, в прошлом недосчитались 88 миллионов евро. Причина кроется во все набирающей обороты приграничной торговле, пионером которой был Эйнар Виснапуу.
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ФОТО и ВИДЕО | Таранд о вчерашней атаке на митинге EKRE: надеюсь, этот прибой предотвратит цунами насилия

Социал-демократическая партия на сегодняшней пресс-конференции комментирует события последних дней. В ней должны были принять участие председатель партии Евгений Осиновский, евродепутат Индрек Таранд и министр внутренних дел Катри Райк.
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Рийгикогу отменил запланированное повышение акцизов на алкоголь

фото иллюстративное Foto: Kaspar Pokk / Kanal 2

Депутаты Рийгикогу одобрили поправки к Закону об акцизах, согласно которым устанавливается льготная акцизная ставка на газ для некоторых предприятий и отменяется запланированное на 2019 и 2020 годы повышение акцизов на алкоголь, пишет rus.err.ee.
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Керсти Кальюлайд критикует EKRE: последний раз перед замком Тоомпеа так буянил "Интерфронт". Это недопустимо

President Kersti Kaljulaid valitsuse üksmeeleta ränderaamistikule alla ei kirjuta. Foto: Ilmar Saabas

Если EKRE оправдала избиение Индрека Таранда тем, что он мешал их выступлению, то президент Эстонии Керсти Кальюлайд говорит, что за каждым ударом ногой, призывающим к ненависти плакатом и угрозой расправы ответственность несет и политик, собравший сторонников на мероприятие.
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Финская газета об Эстонии: абсурдные цены, высокомерное обслуживание, по улицам ходят наркоманы

Tallink Shuttle päikeseloojangul Foto: Hendrik Osula

Финская газета Ilta-Sanomat пишет, что таллиннские бизнесмены снова скучают по финнам, которых раньше называли ”лосями” из-за их не очень европейских привычек выпить. Сейчас же пьющие братья снова стали подходящими для эстонцев, пишет газета.
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ФОТО: Установлена личность одного из людей, избивавших Таранда на митинге EKRE

"24.02 kõik koos Lätti" korraldusmeeskond

В понедельник во время митинга EKRE сторонниками партии был побит соцдем Индрек Таранд. Стало известна личность мужчины, который схватил Таранда за шкирку и повалил на асфальт.
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Президент Кальюлайд об инциденте в Азовском море: это война в Европе

President Kersti Kaljulaidi pressikonverents Foto: Taavi Sepp

Международное сообщество незамедлительно должно осудить агрессию России в отношении украинских военных кораблей в Керченском проливе, считает президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
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ФОТО: Три выстрела в живот. Ранившему двух охранников на Коплиских линиях пожилому вору грозит 16 лет тюрьмы

Foto: Tiit Blaat

Сегодня состоялось очередное заседание по делу 75-летнего вора металлолома Александра Якименко. Его обвиняют в том, что 2 июля прошлого года на Коплиских линиях он выстрелил в двух охранников.
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ВИДЕО: EKRE остался с длинным носом! Полиция не нашла оснований для возбуждения дела на Индрека Таранда

По словам полиции, Индрек Таранд не пытался помешать прошедшей вчера демонстрации, а оснований для возбуждения дела нет.
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Нашлись очки Индрека Таранда, украденные на митинге EKRE! Они оказались у Мартина Хельме

Эстонский Delfi проделал тщательную исследовательскую работу длиною в 8 минут и нашел солнцезащитные очки соцдема Индрека Таранда, которые пропали после того, как на него напали сторонники EKRE на митинге. Как оказалось, очками завладел никто иной как Мартин Хельме.
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Эстонская православная церковь Московского патриархата укрепляет свое влияние не только на прихожан

Jõuluteenistus Nevski katedraalis 6.01.2018 Foto: Andres Putting

Кончина митрополита Таллиннского и всея Эстонии Корнилия была печальным событием, взволновавшем даже людей далеких от церкви, несмотря на то, что он на тот момент являлся старейшим по возрасту архиереем Русской православной церкви. К выборам нового предстоятеля также было приковано внимание широкой общественности.
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ФСБ обнародовала документ, свидетельствующий о намерении украинских моряков скрытно пройти через Керченский пролив

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ опубликовала трофейные документы, которые были изъяты у задержанных украинских моряков после инцидента в Керченском проливе. Собранные сведения говорят о том, что украинцы пытались скрытно подойти к проливу и пройти через него в Азовское море.
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Суд арестовал 12 моряков с задержанных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины. Им грозит до 6 лет лишения свободы

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Киевский райсуд Симферополя во вторник избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 января 2019 года 12 украинским военным морякам с кораблей ВМС Украины, которые были задержаны в Керченском проливе.
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Эстонцу по ошибке перечислили на банковский счет 5 млн евро

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К большому удивлению для себя предприниматель Вельо Марипуу обнаружил на счету своего предприятия в банке SEB несколько миллионов евро, поступления которых, мягко говоря, не ожидал, сообщает Saarte Hääl.
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Эстонцу по ошибке перечислили на банковский счет 5 млн евро

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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Приговор убийце и насильнику из Вильянди и последствия скандала на вчерашней акции сторонников EKRE

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15 лет проведет за решеткой 22-летний Тайро Поопуу, который окончательно признан виновным в изнасиловании и убийстве 17-летний девушки.

Вчерашняя акция протеста против миграционного пакта ООН, организованная партией ЕКРЭ, и сегодня оставалась одной из главных тем. Обращение ЕКРЭ с предложением возбудить дело в отношении Таранда оставило полицию равнодушной. И никого не оставило равнодушным то, что украденные у Таранда на акции очки, нашлись у одного из вождей ЕКРЭ.

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