- Согласно свежему прогнозу метеослужбы, в ближайшие дни по-прежнему будут трескучие морозы, а к субботе температура воздуха опустится до -23 градусов. Но в начале следующей недели потеплеет, и местами возможна даже плюсовая температура.
- Валдо Рандпере, который ранее отдал свою подпись в поддержку кандидатуры Кристена Михала на пост председателя Партии реформ, сообщил о том, что изменил свое мнение и теперь поддерживает Ханно Певкура.
- В турецком Измире произошел взрыв: двое погибших
- Начиная с наступившего года детским больницам страны придется обходиться меньшими средствами, так как Больничная касса уменьшила сумму, отводимую на проживание родителя в больнице вместе с ребенком,
- В начале недели в российском Ивангороде на границе с Эстонией образовались огромные автомобильные пробки. В ближайшие дни, когда российские туристы отправятся домой, ожидаются очереди уже в обратную сторону.
- Эстонский политик Сийм Каллас (Партия реформ) сообщил в социальной сети Facebook, что 4 января перенес операцию из-за угрозы инфаркта.
- Из-за сильной метели в течение 5 января в Харьюском, Ида-Вируском и Ляэне-Вируском уездах произошло почти 50 ДТП
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ВИДЕО: Приятного аппетита! Из конфеты Kalev вылез червяк
В соцсетях распространяется видео, на котором видно, что в конфете Kalev поселился червяк. ”Будьте осторожны, особенно дети. Никогда не знаешь, что происходит внутри упаковки”, — призывает пользователь.
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К концу недели еще больше похолодает, полиция просит быть осторожными на дорогах
Согласно свежему прогнозу метеослужбы, в ближайшие дни по-прежнему будут трескучие морозы, а к субботе температура воздуха опустится до -23 градусов. Но в начале следующей недели потеплеет, и местами возможна даже плюсовая температура.
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Предприниматель обвиняет автомойку в порче боковых зеркал: фирма разъясняет
Автомобиль фирмы два раза выезжал с автомойки Slatoil со сломанными боковыми зеркалами, но Statoil своей вины не признает и считает, что клиент ошибся сам.
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По пути из Таллинна в Петербург в аварии тяжело пострадали трое россиян
В четверг около 13 часов в Ляэне-Вирумаа на 110-м километре Таллиннского шоссе в районе местечка Сями произошло ДТП, в котором столкнулись два легковых автомобиля с российскими регистрационными знаками и микроавтобус, передает rus.err.ee.
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Выборы председателя реформистов: Рандпере передумал и поддерживает Певкура
Валдо Рандпере, который ранее отдал свою подпись в поддержку кандидатуры Кристена Михала на пост председателя Партии реформ, сообщил о том, что изменил свое мнение и теперь поддерживает Ханно Певкура.
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В турецком Измире произошел взрыв: двое погибших
В турецком городе Измир на западе страны произошел взрыв, передает gazeta.ru со ссылкой на CNN Turk.
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Большой гороскоп от Игоря Манга: что принесет год Красного петуха
Первая половина года Красного петуха, который начинается 28 января в 02:08, будет благоприятна для воздушных (Близнецы, Весы и Водолей) и огненных знаков (Лев, Стрелец, Овен) Зодиака. Во второй половине года, начиная с сентября, удача будет на стороне водных знаков (Рак, Скорпион, Рыбы). Впрочем, это довольно хорошее время и для земных знаков (Козерог, Телец, Дева). По китайскому гороскопу этот год покровительствует Змее, Быку и Петуху, пишет в своем ежегодном большом гороскопе астролог Игорь Манг на страницах Maaleht.
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Больничная касса урезала средства на нахождение родителей в больнице вместе с ребенком
Начиная с наступившего года детским больницам страны придется обходиться меньшими средствами, так как Больничная касса уменьшила сумму, отводимую на проживание родителя в больнице вместе с ребенком, пишет Eesti Päevaleht.
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ФОТО DELFI: На кольцевой развязке Юри фура съехала в кювет
Сегодня утром на Таллиннской окружной дороге произошла авария — на дорожном кольце в Юри грузовой автомобиль съехал с проезжей части в кювет. Фуру вытянули с помощью тягача около 11:30, однако на месте аварии пробки до сих пор.
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ФОТО: Поезда Elron опаздывают из-за сложных погодных условий
С сегодняшнего утра из-за мороза и снега поезда Elron по всей Эстонии выбились из графика.
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ФОТО: ”Люди, будьте осторожны!”: на Хобуяама такси врезалось в ограждение
В среду вечером в центре Таллинна произошла авария, в ходе которой автомобиль, после столкновения с другой машиной, врезался в ограждение.
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На границе ожидаются большие очереди: теперь при выезде из Эстонии
В начале недели в российском Ивангороде на границе с Эстонией образовались огромные автомобильные пробки. В ближайшие дни, когда российские туристы отправятся домой, ожидаются очереди уже в обратную сторону. Ближайшее свободное время для предварительного бронирования на погранпункте в Нарве — 10 января, на погранпунктах Лухамаа и Койдула — 6 января.
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С начала осени грипп унес жизни четырех человек
Начиная с осени в Эстонии от гриппа умерли четыре человека. Все они входили в группу риска. На прошлой неделе из-за вирусных заболеваний верхних дыхательных путей к врачу обратилось 6087 пациентов, 46,8% из них составляли дети.
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На первой неделе года газета Maaleht вышла рекордным тиражом
Для еженедельной газеты Maaleht год начинается с мощного достижения — в этот четверг ее тираж составляет 101 900 экземпляров.
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Сийм Каллас был прооперирован из-за угрозы инфаркта
Эстонский политик Сийм Каллас (Партия реформ) сообщил в социальной сети Facebook, что 4 января перенес операцию из-за угрозы инфаркта.
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У бомбардировщика ВВС США во время учебного полета отвалился двигатель
Двигатель отвалился у стратегического бомбардировщика B-52 военно-воздушных сил (ВВС) США во время учебного полета. Как заявило командование ВВС США, произошло это в среду в ненаселенной местности примерно в 46 км к северо-востоку от базы Майнот (Северная Дакота). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Defense News.
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ФОТО: В Латвии автобус фирмы Eurolines попал в аварию
В Бауском крае недалеко от Иецавы пассажирский автобус Eurolines столкнулся с двумя легковыми автомобилями и одним грузовиком. В результате пострадали два человека, пишет rus.delfi.lv.
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Новогоднее доброе дело водителя автобуса: садитесь и скажите, на какой улице вы хотите выйти!
В Facebook делятся душевным новогодним постом, в котором доброта и дружелюбие водителя делают начало года особенно радостным.
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Глава ЦРУ обвинил Россию в попытках влиять на выборы в странах Европы
Россия в последние годы пыталась повлиять на политические процессы в Европе, и многие европейские страны обеспокоены возможными попытками Москвы вмешаться в предстоящие в 2017 году выборы, заявил директор ЦРУ Джон Бреннан, который вскоре покидает свой пост.
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Человека высадили из автобуса и не вернули деньги за билет, заподозрив, что от него пахнет алкоголем
”Моего мужа, российского пенсионера, фирма Lux Express высадила ночью в лесу — на холоде, без знания языка, в чужой стране, — возмущается жительница Таллинна Ирина Попова. — За то, что от него пахло алкоголем! А он астматик и гипертоник, и он чудом ночью в том лесу не умер!” Правда ли, что за легкий запах спиртного вас могут высадить с международного автобуса, и деньги вам никто не вернет? В подробностях этой истории разбиралась ”МК-Эстония”.
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Суд постановил: Репинский должен вернуть компенсацию страховой компании
Фирма экс-министра сельской жизни Мартина Репинского должна вернуть ERGO компенсацию, так как она была выплачена без оснований, значится в постановлении суда.
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За день на севере Эстонии произошло около 50 ДТП
Из-за сильной метели в течение 5 января в Харьюском, Ида-Вируском и Ляэне-Вируском уездах произошло почти 50 ДТП, сообщает rus.err.ee.
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Статистика движения номеров у операторов: победители и проигравшие прошлого года
Департамент технического надзора (TJA) опубликовал статистику движения номеров, из которой следует, какие мобильные операторы в прошлом году потеряли и выиграли больше всего номеров.
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Несущая убытки Nordica выплатила всем своим работникам рождественские премии
Планирующая закончить экономический год с 15-миллионным убытком авиакомпания Nordica наградила своих работников рождественскими премиями.
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Случай в детском саду: все руки в кровоподтеках и возможное принуждение к уходу
В августе 2011 года Михкель (имя изменено) впервые пошел в ясельную группу одного из детских садов Харьюмаа. Родным языком мальчика является эстонский, но его мама Мари хотела, чтобы сын владел и русским, поэтому попросила определить его на первых порах в русскоязычную группу, что и было сделано.
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- B-52,
- Eesti Päevaleht,
- Elron,
- Facebook,
- Kalev,
- Lux Express,
- Maaleht,
- Nordica,
- Statoil,
- TJA (Tehnilise järelevalve amet),
- Близнецы,
- Больничная касса,
- Валдо Рандпере,
- ВВС США,
- Весы,
- Водолей,
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- ДТП,
- Европа,
- Ивангород,
- Игорь Манг,
- Кристен Михал,
- Латвия,
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- Хобуяама,
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