ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Причины вынужденной посадки SmartLynx, высылка российских дипломатов из Британии и смерть Стивена Хокинга

Сегодня, 14 марта, стало известно, что перед вынужденной посадкой двигатели самолета SmartLynx, 28 февраля приземлившегося в Таллиннском аэропорту, уже заглохли. В этот же день премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания вышлет 23 российских дипломатов в ответ на покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Также появилась новость о том, что английский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг умер в возрасте 76 лет. Об этих и других событиях среды читайте в нашей традиционной подборке.

Расследование: самолет SmartLynx совершил вынужденную посадку в Таллиннском аэропорту с заглохшими двигателями

Центр расследований в области безопасности (OJK) просмотрел записи бортового самописца самолета SmartLynx, 28 февраля приземлившегося в Таллиннском аэропорту, и утверждает, что перед вынужденной посадкой двигатели самолета уже заглохли.

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Великобритания высылает российских дипломатов и замораживает контакты на высшем уровне

Big Ben Foto: TOBY MELVILLE, Reuters/Scanpix

Великобритания вышлет 23 российских дипломатов в ответ на покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй, пишет "Медуза".

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Умер Стивен Хокинг

Foto: reuters

Английский физик-теоретик и популяризатор науки умер в возрасте 76 лет, сообщает Daily Mail.

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Босиком по снегу: как водитель автобуса для инвалидов "потерял" мальчика-аутиста

Oskar ja Kätlin-Gertrud Paia Vallo Kruuser

Автобусы для перевозки детей с ограниченными возможностями нуждаются в сопровождающих. Деньги на это есть, но Таллинн игнорирует требования закона о социальном попечительстве, подвергая опасности как самих детей, так и водителей и других участников дорожного движения, пишет Eesti Ekspress.

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”Правая рука” предполагаемого криминального авторитета Хуберта Хирва просит о выходе под залог в размере 50 000 евро

HUBERT HIRVE KINNIVÕTMINE: Veebruari keskel vahistasid maskides politseinikud Hubert Hirve hetkel, mil ärimees oma luksusliku Bentleyga liikluses oli.

Считающийся финансовым директором ОПГ Хуберта Хирва Ардо Вилбре хотел бы выйти под залог в размере до 50 000 евро, о чем заявил сегодня в Таллиннском окружном суде, пишет Eesti Ekspress.

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Пострадавший при стрельбе в Metropol: я сидел за столом и вдруг почувствовал удар — началась потасовка и кто-то открыл огонь

Metropoli tulistamise kohtuasi Foto: Rauno Volmar

Вчера начался судебный процесс по делу о стрельбе в отеле Metropol в Таллинне в феврале прошлого года. В рамках уголовного дела было предъявлено обвинение троим мужчинам в возрасте 37-49 лет.

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ВИДЕО DELFI: Гражданин РФ из Нарвы: я бы не сказал, что Путин хороший президент, но проголосую за него

18 марта в России пройдут выборы президента. В Эстонии проживают около 83 000 тысяч граждан РФ, обладающих правом голоса на российских выборах президента. Эта категория людей может проголосовать в Таллинне, Тарту и Нарве. Корреспонденты Delfi отправились в приграничный город Нарва в гости к бывшему журналисту Николаю и финансовому аналитику Олегу. Мужчины рассказали, пойдут ли они на выборы.

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Выборы президента РФ: в Нарвском генконсульстве надеются на повышенную активность избирателей, но пирожками их не заманивают

Генконсул РФ в Нарве Юрий Грибков Foto: Roman Vikulov, Delfi

Предварительное голосование на выборах президента РФ уже началось, но до субботы на избирательные участки, в частности на расположенные на территории Генерального консульства РФ в Нарве, приходить бессмысленно — голосование пока проходит в выездном режиме, на дому, по предварительным заявкам избирателей. Нарвских избирателей ждут на участках в Нарве 18 марта, а остальных граждан РФ, проживающих в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа — и 17 марта, и 18 марта.

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ФОТО: Сел телефон в торговом центре? Пункт зарядки есть только в одном столичном ТЦ

Foto: Delfi kollaaž

Знакомая ситуация: разошлись с семьей или друзьями по разным магазинам торгового центра, и тут предательски садится телефон. Delfi опросил шесть крупнейших торговых центров в Таллинне, могут ли они помочь оставшимся без зарядки клиентам.

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Сегодня в Эстонии — день родного языка. Какие слова и выражения на эстонском для вас самые сложные?

Foto on illustratiivne Foto: Priit Simson

14 марта, в день рождения известного эстонского поэта Кристьяна Яака Петерсона, в Эстонии отмечается День родного языка (emakeele päev). Хотя его официальное название носит собирательный характер, не выделяя никаких языков, изначально день был задуман, как повод еще раз отметить важность сохранения именно эстонских языка и культуры. С 1999-го года этот праздник включен в список дней государственной важности.

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ФОТО: Скульская, Каплинский, Котюх — смотрите, кто получил литературные премии Капитала культуры

Foto: Madis Veltman

Сегодня выяснились лауреаты годовых премий особого фонда литературы Капитала культуры Эстонии. В общей сложности вручили 13 премий в 11 категориях, победителей выбрали назначенные особым фондом литературные жюри.

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“Друг в беде не бросит, лишнего не спросит” Российский композитор Григорий Гладков признался в любви к Таллинну

10 марта Таллинн посетил известный композитор, автор музыки и песен ко многим любимым мультфильмам Григорий Гладков. В Русском молодежном театре в Ласнамяэ (Калевипоя,10) состоялся его концерт-хеппенинг.

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