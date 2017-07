ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Причина смерти пчел и гонщик-алководитель

Известный эстонский гонщик был пойман за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а МИД России ответил на литовский флешмоб. Читайте также о взяточничестве прямо под носом генерала Терраса и причине смерти пчел в Эстонии.

ВИДЕО: Невероятно! В Таллинне была замечена белая ворона

Kaader videost

18 июля в Мустамяэ была замечена и снята на видео ворона-альбинос. Это крайне редкое явление: вероятность увидеть белую ворону сродни вероятности выиграть в лотерею, пишет Maaleht.

Крайне досадная история: взяточничество прямо под носом генерала Терраса

AMETLIK KLANTSPILT: Riho Terras ja Philip M. Breedlove septembris 2013 Tallinnas. Kaitseväe pildigalerii

В сентябре 2013 года Эстонию с визитом посещает главнокомандующий силам НАТО в Европе Филип Бридлав. Силы обороны Эстонии предоставляют ему и его сопровождающим транспорт: BMW 7-й серии, Mercedes-Benz S 500, BMW X5 и два микроавтобуса Mercedes. Ни Бридлав, ни принимающий его генерал Рихо Террас не знают, что за их действиями наблюдает КаПо, пишет Eesti Ekspress.

Издание: сделка госфирмы EVR Cargo с Россией стала ”вопросом веры”

EVR Cargo tahab Venemaa tehastest osta umbes tuhat vagunit. Foto: Vallo Kruuser

Всего за несколько дней руководителя государственного перевозчика EVR Cargo практически записали в изменники родине, обвинив в намерении подарить деньги предприятия Путину, пишет Eesti Päevaleht.

Причиной смерти пчел стало чрезмерное использование пестицидов

Surnud mesilased Lääne- Virumaal Foto: Maire Valtin, Maaleht

Эстонию продолжают волновать новости о массовой гибели пчел. По первоначальным данным, три взятые пробы установили использование пестицидов сверх нормы, по причине чего Министерство сельского хозяйства обращает внимание на важность соответствия нормам и требованиям при использовании пестицидов, сообщает Maaleht.

Пойманный пьяным за рулем гонщик: жизнь продолжается, я лишь глубоко раскаиваюсь

Marko Asmer Foto: Kollaaž

14 июля бывший гонщик Марко Асмер был задержан, когда он на врезался в стоящий на парковке автомобиль. Согласно первоначальным данным, содержание алкоголя в его крови превышало 1,5 промилле.

В Пыхья-Таллинне остались без электричества около 3000 домохозяйств

Elektrita on üle 65 000 kodu Foto: Rauno Volmar

Из-за большого сбоя в подаче электроэнергии в Пыхья-Таллинне остались без электричества около 3000 клиентов. Речь идет не о плановом отключении, а о технической неполадке.

МИД России ответил на литовский флешмоб "Кремль, нашу историю не перепишешь"

Foto: Alexander Vilf, RIA Novosti

15 июля началась акция, во время которой литовцы массово заходили на страницу российского МИД в Facebook, оставляя там хэштег #Кремльнашуисториюнеперепишешь. Чиновники МИД РФ отреагировали на эти действия граждан Литвы "уроками истории", передает литовский русскоязычный Delfi.

Гражданина Эстонии подозревают в изнасиловании на Филиппинах и кражах в Тайване

Foto: Taiwani tagaotsimiskuulutus

27 июня на филиппинском острове Бантаян был задержан гражданин Эстонии Ксандер Танн, который подозревается в изнасиловании 18-летней девушки.

Новая книга: как агент ЦРУ расследовал крушение парома "Эстония"

Foto: page publishing

Малоизвестное издательство Page Publishing недавно издало книгу „The Sinking of the Estonia: The CIA Knew” ("Крушение парома "Эстония": ЦРУ знало”), пишет еженедельник Eesti Ekspress.

Адский спорт: жуткое фото велосипедиста c "Тур де Франс"

Pawel Poljanski väsinud jalad 16. etapi järel Foto: Instagram

Знаменитая многодневка "Тур де Франс" представляет труднейшее испытание для велосипедистов.

Исследование: Туринская плащаница запятнана кровью жертвы пыток

Wikimedai Commons

На Туринской плащанице остались мельчайшие следы крови, состав которой показывает, что человек, завернутый в ткань, страдал от тяжелых травм — возможно, от пыток, утверждается в новой работе итальянских ученых.

