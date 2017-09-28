ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Прибытие высоких европейских гостей и годовщина гибели парома "Эстония"

Сегодня, 28 сентября, в Таллинне собрались главы правительств Евросоюза: председатель Европейского совета Дональд Туск организует в Кадриоргском художественном музее торжественный ужин в преддверии самого важного события председательства Эстонии в ЕС — саммита по цифровым вопросам. Также в этот день исполнилось 23 года со дня крушения парома "Эстония", следовавшего из Таллинна в Стокгольм, при котором погибли 852 человека. Подробности — в нашей подборке новостей этого четверга.

ФОТО DELFI: Главы правительств ЕС собрались на торжественный ужин в Кадриорге

Foto: Andres Putting

Сегодня вечером в 21 час в Кадриоргском дворце начался неофициальный ужин глав правительств Евросоюза.

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ФОТО: Таллинн наполняется сильными мира сего! Высокие европейские гости уже прибыли

Сегодня в Таллинне собираются главы правительств Евросоюза — председатель Европейского совета Дональд Туск организует в Кадриоргском художественном музее торжественный ужин. А завтра в Таллинне состоится самое важное событие председательства — саммит по цифровым вопросам.

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ФОТО: В преддверии саммита ЕС в центре Таллинна на редкость мало машин

Stockmanni ristmik Foto: Madis Veltman

Сегодня и завтра в Таллинне пройдет самое главное мероприятие председательства — саммит глав правительства стран-участниц ЕС по цифровым вопросам. Во избежание пробок водителям уже много дней советуют избегать центра города, и кажется, что предупреждений послушались. Около 16:00 перекресток перед Stockmann был на редкость пустым.

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ФОТО: Без особой нужды в центре Таллинна лучше не появляться — саммит ЕС сильно нарушил движение

Priit Simson

Сегодня и завтра в Таллинне пройдет самое главное мероприятие председательства — саммит глав правительства стран-участниц ЕС по цифровым вопросам. Поскольку конференция пройдет в центре города, то движение будет нарушено настолько, что жителям города советуют без особой необходимости в центре не появляться.

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ВИДЕО: "В это было невозможно поверить, но это было правдой". 23 года со дня гибели парома "Эстония"

Ночью 28 сентября 1994 года произошло крушения парома "Эстония", следовавшего из Таллинна в Стокгольм. На борту находилось 989 пассажиров, 852 из которых погибло. В живых осталось 137 человек.

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”Невероятные волны, ветер, хаос и темнота”. Воспоминания выжившего на пароме ”Эстония”

Ekspress Meedia

Ровно 23 года назад, ночью 28 сентября 1994 года, затонул паром ”Эстония”. О своем спасении в передаче Ringvaade вспоминает Андрус Майдре, которому в тот момент было 19 лет. Он и еще три друга совершали увеселительный вояж, и лишь один из приятелей сошел с ним на берег, пишет Publik.

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В Тартумаа полиция задержала двоих человек по подозрению в убийстве, позже один из них повесился

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

Вчера полиция задержала двоих мужчин, подозреваемых в убийстве пропавшего в волости Камбья 26 сентября 44-летнего мужчины. Сегодня утром один из задержанных был найден повешенным.

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ТОП 5: Кадриоргия, лобызания и своенравный Мери! Как оскандалились президенты Эстонии

Все президенты Эстонии, помимо своих непосредственных обязанностей, были вынуждены также разбираться и в скандалах вокруг их личностей. Последний из них связан с высказыванием Керсти Кальюлайд о ремесленниках. Publik составил ТОП самых значительных скандалов, которыми успели прославиться наши президенты.

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Экс-глава МИД Эстонии Кристийна Оюланд уходит из политики

Kristiina Ojuland Foto: Hendrik Osula

Бывший министр иностранных дел, экс-депутат Европейского парламента, а ныне председатель Партии народного единства Кристийна Оюланд объявила о своем намерении отойти от активной политики.

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В рядах IRL выдвигается кандидат, имеющий долг по алиментам в размере 6865 евро

Foto on illustreeriv. Foto: Andres Putting

В Пыхья-Таллинне по спискам IRL баллотируется Хиндрек Таммисте, с которого судебный исполнитель требует долг по алиментам в размере 6865 евро.

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КАЛЬКУЛЯТОР: Посчитайте, на сколько увеличится или уменьшится ваша зарплата в новом году

Начиная с 1 января не облагаемый подоходным налогом минимум поднимется до 500 евро вместо нынешних 180 евро. Калькулятор зарплат позволит вам высчитать, на сколько новая налоговая ставка увеличит или снизит вашу зарплату.

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Касается многих: на какую соцподдержку от государства можно рассчитывать в 2018 году

В 2018 году государство увеличит инвестиции в услуги, поддерживающие благополучие людей, расширит доступность помощи для пожилых с деменцией и клиентов особого попечительства, а также улучшит доступность социальной реабилитации, особого попечительства и вспомогательных средств, сообщает Министерство социальных дел.

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Тайна зарплат ИТ-сектора: сколько на самом деле получают ”компьютерщики”

Netipervert Foto: Anni Õnneleid

За время существования инфотехнологий зарплаты трудящихся в этой области специалистов успели обрасти огромным количеством мифов и предположений, согласно которым ”айтишники” получают так много, что остальным смертным остается только мечтать, пишет Geenius.

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ФОТО: Когда откроется новый спорткомплекс "Сыле"?

Sõle Spordikeskus Foto: Rauno Volmar

В Пыхьяской части Таллинна близится к завершению строительство многофункционального спортивного комплекса с 25-метровым бассейном на улице "Сыле"

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Эстонские специалисты: на что способны современные дроны и стоит ли нам ждать продолжения “Терминатора”?

Еще 10 лет назад мы бы сильно испугались, увидев пролетающий над нами дрон. Сегодня же это обычное явление. В сентябре в Таллинне прошел Dronefest, первый в Эстонии фестиваль для любителей дронов. Насколько популярен этот спорт в Эстонии и чего нам ждать в будущем — в сюжете Delfi.

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Основатель Playboy Хью Хефнер умер в возрасте 91 года

Reuters

Основатель мужского журнала Playboy Хью Хефнер умер на 92-м году жизни. Сообщение о его смерти опубликовано на странице издания в Twitter.

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