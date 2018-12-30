30.12.2018, 21:17

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Прибытие российских туристов, ЧП в самолете Милан-Таллинн и угрозы соцдема Мадисону


rus.delfi.ee
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Moskva rong 29.12.2018 kell 10.19
Moskva rong 29.12.2018 kell 10.19Foto: Priit Simson

- В Таллинн массово прибывают российские туристы на новогодние праздники.
- Следовавший из Милана в Таллинн самолет экстренно сел во Франкфурте.
- Социал-демократ угрожал члену EKRE Яаку Мадисону убийством.

ФОТО DELFI: В Таллинн массово прибывают российские туристы на новогодние праздники

Moskva rong 29.12.2018 kell 10.19 Foto: Priit Simson

В новогодние и рождественские каникулы был запущен дополнительный поезд сообщением Москва-Таллинн.
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ФОТО: "Как в фильме: на борту врач есть?" Следовавший из Милана в Таллинн самолет экстренно сел во Франкфурте

Фото: Читатель Delfi

Следовавший из Милана в Таллинн самолет авиакомпании EasyJeti был вынужден совершить вынужденную посадку в аэропорту Франкфурта. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров.
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Социал-демократ угрожал члену EKRE Яаку Мадисону убийством

Jaak Madison Foto: Madis Veltman

В соцмедиа член социал-демократической партии угрожал "экрешнику" Яаку Мадисону убийством. Соцдем сам же признал, что у него есть психические расстройства, поэтому он безработный. С сегодняшнего дня угрожавший Мадисону мужчина покинул партию, в которую вступил менее месяца назад. Зампредседателя соцдемов Хельмен Кютт посоветовала Мадисону немедленно обратиться в полицию.
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Тяжелая авария в Финляндии: погибли трое россиян — двое взрослых и ребенок

Soome politsei Foto: Mikko Stig, Lehtikuva/Scanpix

В результате аварии, случившейся в субботу вечером в северной части города Оулу, погибли трое, сообщает полиция. В ДТП столкнулись легковая машина и грузовик.
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Вот это разброс температуры! Эстонские синоптики удивили предсказанием погоды на Новый год

Foto: Tiit Blaat

По данным эстонских синоптиков, в канун Нового года ожидается морозец и снег, а местами и вовсе — метель, но 31 декабря ситуация значительно изменится.
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Путин не поздравил с Новым годом и Рождеством Керсти Кальюлайд

Vladimir Putin Foto: Alexander Zemlianichenko, AP

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим новым, 2019 годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций. В общей сложности Путин поздравил глав 40 государств, среди которых, в частности президент Финляндии Саули Нийнистё, президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель. А вот главы Эстонии Керсти Кальюлайд в списке не оказалось.
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В Таллинне задержан мужчина, которого подозревают в краже 150 000 евро в Финляндии

Фото: финская полиция

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Вчера в Таллинне был задержан мужчина, которого разыскивала финская полиция. Мужчину подозревают в краже 150 000 евро.
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ФОТО: Забияко встречает Новый год с молодым режиссером в Таллинне

Danil Grinkin ja Natalja Zabijako Foto: Instagram

Серебряный призер командного турнира Олимпиады-2018 в фигурном катании Наталья Забияко последние дни уходящего года решила провести в Таллинне.
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Собираетесь 31 декабря провожать 2018 год на площади Вабадузе? Приходите пораньше — будет концерт и вот кто выступает

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Завтра, 31 декабря в Таллинне на площади Вабадузе состоится праздничная концертная программа.
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ФОТО: Ночью в центре Таллинна в высотке сработал сигнал пожарной сигнализации

Luminori tulekahju Foto: Marianne Ubaleht

Сегодня в 00:04 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в высотке — головном здании банка Luminor.
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