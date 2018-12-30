ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Прибытие российских туристов, ЧП в самолете Милан-Таллинн и угрозы соцдема Мадисону

ФОТО DELFI: В Таллинн массово прибывают российские туристы на новогодние праздники

Moskva rong 29.12.2018 kell 10.19 Foto: Priit Simson

В новогодние и рождественские каникулы был запущен дополнительный поезд сообщением Москва-Таллинн.

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ФОТО: "Как в фильме: на борту врач есть?" Следовавший из Милана в Таллинн самолет экстренно сел во Франкфурте

Фото: Читатель Delfi

Следовавший из Милана в Таллинн самолет авиакомпании EasyJeti был вынужден совершить вынужденную посадку в аэропорту Франкфурта. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров.

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Социал-демократ угрожал члену EKRE Яаку Мадисону убийством

Jaak Madison Foto: Madis Veltman

В соцмедиа член социал-демократической партии угрожал "экрешнику" Яаку Мадисону убийством. Соцдем сам же признал, что у него есть психические расстройства, поэтому он безработный. С сегодняшнего дня угрожавший Мадисону мужчина покинул партию, в которую вступил менее месяца назад. Зампредседателя соцдемов Хельмен Кютт посоветовала Мадисону немедленно обратиться в полицию.

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Тяжелая авария в Финляндии: погибли трое россиян — двое взрослых и ребенок