ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Прибытие российских туристов, ЧП в самолете Милан-Таллинн и угрозы соцдема Мадисону

В соцмедиа член социал-демократической партии угрожал "экрешнику" Яаку Мадисону убийством. Соцдем сам же признал, что у него есть психические расстройства, поэтому он безработный. С сегодняшнего дня угрожавший Мадисону мужчина покинул партию, в которую вступил менее месяца назад. Зампредседателя соцдемов Хельмен Кютт посоветовала Мадисону немедленно обратиться в полицию. Loe edasi...
Тяжелая авария в Финляндии: погибли трое россиян — двое взрослых и ребенок
В результате аварии, случившейся в субботу вечером в северной части города Оулу, погибли трое, сообщает полиция. В ДТП столкнулись легковая машина и грузовик. Loe edasi...
Вот это разброс температуры! Эстонские синоптики удивили предсказанием погоды на Новый год
По данным эстонских синоптиков, в канун Нового года ожидается морозец и снег, а местами и вовсе — метель, но 31 декабря ситуация значительно изменится. Loe edasi...
Путин не поздравил с Новым годом и Рождеством Керсти Кальюлайд