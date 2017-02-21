ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Президент уходит в отпуск, центристы спорят из-за избирательных списков

Керсти Кальюлайд внезапно объявила, что уходит на неделю в отпуск, что крайне не понравилось Эвелин Ильвес. Между тем в Центристской партии снова распри — на этот раз из-за избирательных списков, Eesti Energia лишилась лицензии на добычу горючего сланца, а полиция нашла в Горхолле большое количество наркотиков.

ФОТО: Смотрите, как в будущем будет выглядеть таллиннский квартал Каларанна

Kalaranna arenduse võidutöö Foto: Pro Kapital

1 февраля завершился архитектурный конкурс проектов по реализации детальной планировки участка земли по адресу Каларанна, 1. Всего было представлено 11 эскизов, лучшим из которых был признан проект под названием Kesk-küla.

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Бывшая подчиненная подозреваемого в домогательствах профессора: он преследовал и меня

Eelmisel nädalal avalikustatud Tartu ülikooli ahistamisjuhtum polnud süüdistatava esimene alluvate vastane tegu, professor on töötajaid juba aastaid vaevanud. Anni Õnneleid

На прошлой неделе Delfi и Eesti Pävaleht писали о том, что докторант и сотрудница Тартуского университета (ТУ) была вынуждена из-за домогательств начальника бросить докторскую диссертацию и работу. Тогда руководство университета ”умыло руки”, назвав происходящее личным делом студентки и профессора.

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Керсти Кальюлайд отправляется на неделю в отпуск

Kersti Kaljulaid Foto: Tiit Blaat

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На следующей неделе президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая недавно сама подняла вопрос отпуска главы государства, уедет из страны, чтобы отдохнуть и провести время с семьей, пишет Eesti Päevaleht.

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Эвелин Ильвес об отпуске Кальюлайд: президент открыто и бесстыдно нарушает закон

Hooaja viimane "Evelini" saade Foto: Kalev Lilleorg, TV3

Бывшая первая леди Эвелин Ильвес на своей публичной странице в Facebook высказалась о внезапном решении президента Керсти Кальюлайд поехать в отпуск после годовщины Эстонской Республики.

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В Кохтла-Ярве в общежитии убили мужчину

Foto on illustratiivne Foto: Eero Vabamägi

Вчера в кохтла-ярвеском общежитии убили мужчину. Как сообщает Идаская префектура, в одной из комнат общежития, расположенного на алее Пыхья, был обнаружен труп 66-летнего мужчины с признаками насилия.

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Налоговый департамент начал возвращать переплаченный подоходный налог

По состоянию на утро вторника налоговые декларации подали 407 046 жителей Эстонии, возврату на данный момент подлежит 65,2 млн евро, а первые суммы поступят на банковские счета людей, начиная с сегодняшнего дня.

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Пожар в Горхолле: полиция подозревает поджог, найдено большое количество наркотиков

Ööklubi Poseidoni põleng Foto: Andres Putting

В январе в Таллиннском горхолле произошел пожар, причиной которого, по предварительным данным, стали неполядки в системе электроснабжения, однако на настоящий момент есть основания полагать, что речь идет о поджоге. Кроме того, в помещениях ночного клуба было найдено большое количество наркотиков.

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”Нам навязали первый номер”. Ольга Иванова критикует решение Ратаса о выдвижении Кылварта

Keskerakonna volikogu istung 15.10.2016 Foto: Karli Saul

В понедельник на заседании Таллиннского совета Центристской партии было принято решение, что избирательные списки на местных выборах в Ласнамяэ возглавит Михаил Кылварт. Депутат Рийгикогу центристка Ольга Иванова относится к такому решению критически и считает этот ход нелогичным и неправильным.

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Раймонд Кальюлайд: попытки Ивановой втянуть Сависаара во внутрипартийные разборки неуместны

Raimond Kaljulaid Foto: Hendrik Osula

По словам старейшины Пыхья-Таллинна и члена правления Центристской партии Раймонда Кальюлайда, депутат Рийгикогу Ольга Иванова некорректно передала содержание обсуждения на заседании Таллиннского совета Центристской партии, по итогам которого были утверждены лидеры партийных списков в Мустамяэ и Ласнамяэ на предстоящих местных выборах.

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Госсуд аннулировал разрешение Eesti Energia на добычу горючего сланца

Kaevandamine Foto: Arvi Kriis

Административная коллегия Государственного суда пришла к выводу, что в 2011 году Министерство окружающей среды незаконно выдало Eesti Energia разрешение на добычу горючего сланца, и аннулировала его, пишет Ärileht.

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ФОТО: Президент Кальюлайд провела урок в русской школе

President Kaljulaid Tallinna Tõnismäe Reaalkoolis Foto: Taavi Sepp

Президент Керсти Кальюлайд выступила с лекцией перед учениками Таллиннской Тынисмяэской реальной школы.

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Исторический прорыв: однополая пара выиграла в суде у МВД Эстонии

Rauno Volmar

Полторы недели тому назад одна лесбийская пара одержала победу в суде над Министерством внутренних дел Эстонии, а результате чего обе женщины были внесены в регистр народонаселения в качестве родителей усыновленных ими детей, несмотря на отсутствие соответствующих правоприменительных актов, пишет Eesti Ekspress.

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ФОТО: Пьяные молодые люди разозлились на отказавшуюся продавать им алкоголь продавщицу

kaader videost

В социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлены молодые люди, получившие от продавца отказ продать им горячительные напитки, что сподвигло их на очень некрасивый поступок.

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