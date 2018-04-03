03.04.2018, 21:55

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Президент Кальюлайд в Белом доме и задержание руководителей TLT

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10 uut firma MAN liigendbussi Tallinnas
Foto: Ahto Sooaru

Сегодня, 3 апреля, в Вашингтоне в Белом доме состоялась историческая встреча президентов трех стран Балтии с президентом США Дональдом Трампом. Также сегодня сотрудники Центральной криминальной полиции задержали четырех управляющих Tallinna Linnatranspordi AS. Об этих и других новостях этого вторника читайте в нашей традиционной подборке.

ФОТО и ВИДЕО: Встреча Кальюлайд с Трампом: президенты стран Балтии и США дали пресс-конференцию

Presidendi kantselei

Сегодня в Вашингтоне в Белом доме состоится историческая встреча президентов трех стран Балтии с президентом США Дональдом Трампом. Вместе с Кальюлайд в Вашингтоне находятся репортер Delfi Михкель Тамм и фотограф Прийт Симсон.
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Керсти Кальюлайд объяснила, почему страны Балтии важны для США

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Накануне своей встречи с Дональдом Трампом президент Керсти Кальюлайд сказала в интервью Eesti Päevaleht, что страны Балтии для США важны и что общение происходит постоянно, а встреча с президентом — лишь одна часть этого общения.
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Задержаны четыре руководителя Tallinna Linnatranspordi AS, их подозревают во взяточничестве и в нарушении правил госзакупок

Tallinna linnaliinibussid Foto: Madis Veltman

Сегодня сотрудники Центральной криминальной полиции задержали четырех управляющих Tallinna Linnatranspordi AS. Трех из них подозревают в нарушении требований госзакупок и предоставлении преимущества, одного — во взяточничестве.
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Задержанные руководители Tallinna Linnatranspordi AS — кто они?

Rene Suurkaev

Сегодня сотрудники Центральной криминальной полиции задержали четырех управляющих Tallinna Linnatranspordi AS. Трех из них подозревают в нарушении требований госзакупок и выборе более предпочтительного варианта, одного — во взяточничестве.
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Системные неполадки нарушили авиасообщение в Европе: Таллинн может выпускать всего три рейса в час

Foto: Ilmar Saabas

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