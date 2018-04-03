ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Президент Кальюлайд в Белом доме и задержание руководителей TLT

Сегодня, 3 апреля, в Вашингтоне в Белом доме состоялась историческая встреча президентов трех стран Балтии с президентом США Дональдом Трампом. Также сегодня сотрудники Центральной криминальной полиции задержали четырех управляющих Tallinna Linnatranspordi AS. Об этих и других новостях этого вторника читайте в нашей традиционной подборке.

ФОТО и ВИДЕО: Встреча Кальюлайд с Трампом: президенты стран Балтии и США дали пресс-конференцию

Presidendi kantselei

Сегодня в Вашингтоне в Белом доме состоится историческая встреча президентов трех стран Балтии с президентом США Дональдом Трампом. Вместе с Кальюлайд в Вашингтоне находятся репортер Delfi Михкель Тамм и фотограф Прийт Симсон.

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Керсти Кальюлайд объяснила, почему страны Балтии важны для США

Priit Simson

Накануне своей встречи с Дональдом Трампом президент Керсти Кальюлайд сказала в интервью Eesti Päevaleht, что страны Балтии для США важны и что общение происходит постоянно, а встреча с президентом — лишь одна часть этого общения.

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Задержаны четыре руководителя Tallinna Linnatranspordi AS, их подозревают во взяточничестве и в нарушении правил госзакупок

Tallinna linnaliinibussid Foto: Madis Veltman

Сегодня сотрудники Центральной криминальной полиции задержали четырех управляющих Tallinna Linnatranspordi AS. Трех из них подозревают в нарушении требований госзакупок и предоставлении преимущества, одного — во взяточничестве.

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Задержанные руководители Tallinna Linnatranspordi AS — кто они?

Rene Suurkaev

Сегодня сотрудники Центральной криминальной полиции задержали четырех управляющих Tallinna Linnatranspordi AS. Трех из них подозревают в нарушении требований госзакупок и выборе более предпочтительного варианта, одного — во взяточничестве.

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Системные неполадки нарушили авиасообщение в Европе: Таллинн может выпускать всего три рейса в час

В связи с неполадками в системе Eurocontrol авиасообщение в Европе во второй половине дня перевернулось с ног на голову. Таллиннский аэропрорт на данный момент может выпускать всего до трех рейсов в час.

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Таави Аас оштрафован на 1000 евро за статью в "Столице"

Taavi Aas Foto: Tiit Blaat

Комиссия по надзору за финансированием партий сделала мэру Таллинна Таави Аасу предписание: необходимо заплатить штраф более 1 000 евро за статью, опубликованную в городских СМИ.

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В Йыхви полицейский занялся сексом с задержанной несовершеннолетней девушкой

Foto: Shutterstock

За год из полицейского отделения Йыхви были уволены два сотрудника: один выпрашивал у десятилетней девочки обнаженные фотографии, а другой занялся сексом с задержанной несовершеннолетней девушкой, пишет Õhtuleht.

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В Тартуской тюрьме совершил самоубийство молодой заключенный

Tartu vangla ekskursioon Foto: Argo Ingver

В ночь на понедельник в Тартуской тюрьме повесился 22-летний заключенный, выясняется из информации тюрем за неделю.

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Возле Пярнуской больницы произошла авария: водитель погиб

Pärnu haigla Foto: Martina Niin

Сегодня около 14 часов возле Пярнуской больницы произошла авария: водитель не справился с управлением и вылетел с дороги. Сам водитель в результате аварии скончался.

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Одна драка - две правды. Пьяный тхэквондист применил самооборону?

Эстонский союз тхэквандо отреагировал на публикацию Delfi "Может ли фигурант уголовного дела выступать за сбороную Эстонии".

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”Это проблема всего общества”. Как живет столичный центр помощи наркозависимым: мифы, страхи, факты

Можно ли насильно заставить наркомана вылечиться? Поможет ли решить проблему отстрел или ссылка на остров? Выгодны ли государству наркоманы? Правда ли, что большинство зависимых — русские? Видно ли употребляющего ”сразу же и невооруженным глазом"? Ответы на эти и другие вопросы — в нашем репортаже.

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Падают камни: гуляющим по нарвскому променаду нужно быть крайне осторожными из-за обвалов

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Собственник Нарвского замка, то есть целевое учреждение ”Нарвский музей” должен устранить риски связанные с происходящим сейчас обвалом камней на нарвский променад, но закроет ли музей проходы к опасному месту до того момента, например заборами, пока непонятно.

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Британские химики не стали определять страну происхождения "Новичка"

Salisbury Foto: PETER NICHOLLS, REUTERS

Специалисты британской химической лаборатории Портон-Даун смогли подтвердить, что вещество, которым в Солсбери отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь, было боевым отравляющим веществом класса "Новичок", однако устанавливать страну, в которой его произвели, они не стали.

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ЭКСКЛЮЗИВ! ALEKSEEV — о Таллинне, “Евровидении” и девушке, которую никогда не отпустит

Pressifoto

6 апреля в клубе Cathouse выступит ALEKSEEV. За этот год хит-мейкер и кумир молодежи не только выпустил несколько хитов, но и победил в национальном отборе Беларуси на "Евровидение-2018".

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